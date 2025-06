Microsoft gaat Windows 11-upgrade promoten op niet-beheerde zakelijke pc's

Microsoft gaat niet-beheerde zakelijke systemen met Windows 10 Pro en Pro Workstation binnenkort wijzen op de mogelijkheid om naar Windows 11 te upgraden. Het betreft zakelijke gebruikers die via een lokaal domein of clouddomein opereren, zonder beheerder.

In een blogpost schrijft Microsoft dat de upgrade naar Windows 11 versie 23H2 om veiligheidsredenen noodzakelijk is, ook voor gebruikers van de vermelde besturingssystemen met pc's in eigen beheer. Het bedrijf ziet alle Windows 10 Pro- en Workstation-systemen die geen gebruik maken van geautomatiseerde updates via Microsoft Intune, Configuration Manager, Windows Autopatch of software van derden als niet-beheerd.

De 'uitnodiging' voor de upgrade wordt getoond vanaf Patch Tuesday, 9 april, wanneer de beveiligingspatch van die maand uitgerold wordt. Gebruikers krijgen dan na het starten van hun pc een melding in volledig scherm te zien met daarin de optie om de upgrade te installeren of in te plannen. De upgrade kan ook afgewezen worden. Windows 10 Pro wordt net als de basisversie van het besturingssysteem vanaf oktober 2025 niet meer van beveiligingsupdates voorzien.