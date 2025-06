Microsoft stopt ondersteuning van Windows Subsystem for Android in 2025

Microsoft gaat begin 2025 de ondersteuning van het Windows Subsystem for Android stopzetten. Met deze tool kunnen gebruikers Android-apps draaien in Windows 11. Vanaf 6 maart 2024 is het niet meer mogelijk voor nieuwe gebruikers om apps te installeren.

Het bedrijf meldt op zijn website dat alle apps en games die afhankelijk zijn van WSA niet meer ondersteund zijn vanaf 5 maart 2025. Windows 11-gebruikers die voor 6 maart 2024 de Amazon Appstore- of Android-apps hebben geïnstalleerd zullen tot begin volgend jaar in staat zijn om deze te gebruiken en technische ondersteuning te krijgen. Amazon zal ook updates blijven aanbieden, aldus The Verge.

Bij de onthulling van Windows 11 in juni 2021 heeft Microsoft ondersteuning voor Android-apps bekendgemaakt. Het Windows Subsystem for Android maakt gebruikt van Intels Bridge Technology om Arm-apps te kunnen draaien op x86-gebaseerde processors.