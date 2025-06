Windows 11-Insiders kunnen Android-toestel als webcam gebruiken

Windows 11-gebruikers kunnen voortaan een Android-toestel gebruiken als webcam. Microsoft voegt die functie toe voor Insiders. Het is niet bekend wanneer de feature definitief beschikbaar komt.

Microsoft schrijft dat de functie als bèta beschikbaar komt binnen alle Insider-channels van Windows 11. Gebruikers kunnen een Android-toestel daarbij inzetten als webcam. Dat kan draadloos.

Met de feature is het mogelijk zowel de voor- als achtercamera te gebruiken als webcam. Tijdens het bellen kunnen ze wisselen van camera, of een beeld pauzeren. Het is ook mogelijk om op bepaalde toestellen hdr in te schakelen.

Gebruikers moeten voor de functie de Android-app Link to Windows downloaden en minimaal op Android 9 zitten. Gebruikers kunnen de webcam configureren via de Mobiele apparaten-instellingen in Windows.