Phone Link-app krijgt mogelijk optie om telefooncamera naar Windows te streamen

De Phone Link-applicatie voor Windows 11 krijgt mogelijk een functie om de camera van een Android-telefoon naar de app te streamen. Dat blijkt uit nieuwe verwijzingen in de code van de bijbehorende Link to Windows-app.

In de Link to Windows-code zijn tekststrings toegevoegd die verwijzen naar de mogelijkheid om de camera van een Android-telefoon te streamen via de Phone Link-app op Windows, ontdekte Android Authority. Hoewel nergens expliciet genoemd wordt dat de camera hiermee als webcam gebruikt kan worden, zouden de nieuwe codestrings daar wel op hinten.

Zo wordt genoemd dat gebruikers op een notificatie moeten klikken om de camerabeelden naar de pc te streamen. Ook is er code gevonden over het pauzeren van de videostream en is er een waarschuwing toegevoegd voor als de telefoon te heet is. Daarnaast wordt melding gedaan van een Auto-framing-functie, waarmee gebruikers ook als ze bewegen in het midden van het frame blijven, en wordt gesproken over filters en video-effecten, zoals een genaamd Face Retouch. Ook wordt het op basis van de code mogelijk om te wisselen tussen de voor- en achtercamera's. Microsoft heeft zelf nog niets bekendgemaakt over het bestaan van een videostreamfunctie voor Telefoonkoppeling, zoals de app in het Nederlands heet.

Eerder werd ook bekend dat Google werkt aan een functie in Android 14 waarmee de camera van een Android-apparaat native als webcam ingezet kan worden. Daarvoor moeten gebruikers de telefoon via een usb-kabel met hun pc verbinden. Apple heeft een jaar geleden de soortgelijke Continuity Cam-functie toegevoegd aan macOS, waarmee iPhone-camera's als webcam gebruikt kunnen worden.