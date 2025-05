Microsoft test verbinding om Android-files draadloos op Windows 11 te beheren

Microsoft werkt aan een manier om bestanden op een Android-telefoon te beheren via de Verkenner in Windows 11. Het bedrijf draait momenteel een test van die integratie in de Verkenner voor Insiders.

Microsoft schrijft over de test in een blogpost. Het bedrijf experimenteert met een manier om Android-toestellen te doorzoeken vanuit de Verkenner. Gebruikers kunnen op die manier direct bestanden en media vinden, hernoemen of verwijderen, maar ook direct naar hun pc zetten. Dat kan vervolgens ook omgekeerd.

De verbinding werkt draadloos via de Link to Windows-app voor Android, die gebruikers samen met de Link to Windows-app moeten gebruiken. Gebruikers zien dan hun Android-toestel terug in de Verkenner, met een alternatieve pop-up met informatie over het schijfgebruik en een directe knop naar het beheren van apparaten in de mappenstructuurbalk.

Microsoft zegt dat gebruikers minimaal Android 11 moeten draaien en in een van de Windows Insider-programma's voor Windows 11 moeten zitten. Ook moeten ze de bèta van Link to Windows draaien. Dat is versie 1.24071 of hoger.