Google rolt schoolmodus uit naar Android-telefoons, tablets en Galaxy-watches

Google rolt de School time-functie uit naar meer Android-apparaten en Galaxy-watches. De functie is een onderdeel van de Family Link-app en laat ouders onder andere het telefoongebruik van hun kinderen reguleren onder schooltijd.

School time was al beschikbaar voor Fitbit Ace LTE-smartwatches sinds mei. Met de functie kunnen ouders de telefoon van hun kinderen voor bepaalde tijd vergrendelen, terwijl ze nog wel bereikbaar blijven voor noodgevallen, schrijft Google. Ook is het mogelijk om bepaalde apps tijdelijk uit te schakelen of uitzonderingen te maken voor bijvoorbeeld schoolapps.

Verder gaat Google binnenkort een functie toevoegen aan Family Link die ouders hun YouTube-account laat linken aan het account van hun kind, zodat ze onder andere hun kijkgeschiedenis kunnen inzien.