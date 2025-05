Android Automotive krijgt Google Cast-ondersteuning

Google Cast komt naar auto's met Android Automotive. Daarmee wordt het mogelijk om videocontent vanaf een telefoon of tablet naar de auto te casten. Daarnaast komen er meer Android-apps naar Android Automotive.

Google Cast voor Android Automotive werkt alleen als de auto geparkeerd is, benadrukt Google in een blogbericht. Op die manier wordt voorkomen dat mensen films en series kijken tijdens het rijden.

Met het oog op veiligheid introduceert Google ook een geheel nieuw programma voor apps, dat bestaat uit drie kwaliteitsniveaus. Binnen het eerste niveau vallen apps die zich aanpassen aan de verschillende hardware in auto's. Daardoor is bijvoorbeeld meer mogelijk op een panoramisch scherm dan op het console voorin.

Het tweede niveau omvat apps die specifieke mogelijkheden hebben voor rijdende of geparkeerde auto's. Volgens Google vallen de meeste apps die nu voor auto's beschikbaar zijn onder dit niveau. Tot slot is er een kwaliteitsniveau gericht op apps die alleen beschikbaar zijn voor grote schermen en alleen gebruikt kunnen worden als een auto geparkeerd is. "Hoewel deze apps misschien geen specifieke features voor auto's hebben, kunnen gebruikers de app net zo gebruiken als op een Android-apparaat met een groot scherm."

Het nieuwe programma wordt in de komende maanden uitgerold. Wie al een adaptieve app aanbiedt die op een groot scherm werkt en in een van de categorieën valt, kan een beoordeling aanvragen om eerder deel te nemen.