Apples vernieuwde CarPlay komt in 2024 naar auto's, eerst van Aston Martin

Apple heeft bekendgemaakt dat de vernieuwde versie van CarPlay volgend jaar beschikbaar komt in auto's. Het bedrijf heeft vooralsnog alleen gezegd dat de nieuwe CarPlay-versie beschikbaar komt voor Aston Martin. Apple laat ook zien hoe de nieuwe CarPlay er in een Porsche uitziet.

Met CarPlay kunnen bestuurders hun iPhone koppelen aan een auto, waarbij de twee met elkaar kunnen communiceren en de bestuurder bijvoorbeeld via Spotify muziek kan afspelen in de auto. Apple kondigde medio vorig jaar een nieuwe versie van CarPlay aan, waarbij CarPlay meer schermen kan aansturen en hier ook meer informatie op kan weergeven.

Daarnaast krijgt een iPhone in deze nieuwe CarPlay-versie meer informatie over de auto. Zo moet CarPlay toegang krijgen tot de klimaatregeling van de auto, de stoel- en stuurverwarming, en de FM-radioantenne. De huidige versie van CarPlay is vergelijkbaar met Android Auto en neemt voornamelijk het infotainmentscherm van een auto over. Door meer informatie te kunnen uitwisselen tussen auto en telefoon, en de telefoon meer schermen te laten overnemen, hoeven bestuurders minder vaak te wisselen tussen CarPlay en het besturingssysteem van de autofabrikant, is het idee.

Apple laat tegen onder meer Cool Hunting weten dat Aston Martin de nieuwe generatie van CarPlay volgend jaar gaat leveren in auto's. Daarbij laat het bedrijf afbeeldingen zien van hoe de nieuwe versie van CarPlay eruitziet. In het voorbeeld van Aston Martin neemt CarPlay het instrumentenpaneel met de toerenteller en snelheidsmeter over, evenals het infotainmentscherm. Bij introductie van de nieuwe CarPlay-versie zei Apple dat gebruikers ook zelf andere instrumentenpanelen kunnen kiezen. Apple zegt dat dit instrumentenpaneel samen met Aston Martin is ontwikkeld.

Naast de Aston Martin laat Apple ook afbeeldingen zien van de nieuwe CarPlay-versie in een Porsche. Wanneer Porsche de nieuwe CarPlay-versie gaat aanbieden aan klanten, is nog niet bekend. Naast Aston Martin en Porsche zei Apple anderhalf jaar geleden dat de nieuwe CarPlay-versie ook naar onder meer Audi-, Ford-, Mercedes-Benz- en Volvo-auto's moet komen.

Apples vernieuwde CarPlay in een Porsche en een Aston MartinApples vernieuwde CarPlay in een Porsche en een Aston MartinApples vernieuwde CarPlay in een Porsche en een Aston MartinApples vernieuwde CarPlay in een Porsche en een Aston Martin

De bovenste twee afbeeldingen zijn van de vernieuwde CarPlay-versie in een Aston Martin, de onderste twee afbeeldingen zijn van de vernieuwde CarPlay-versie in een Porsche.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 20-12-2023 20:58 156

20-12-2023 • 20:58

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Reacties (156)

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dutchnltweaker 20 december 2023 21:04
Met CarPlay kunnen bestuurders hun iPhone koppelen aan een auto, waarbij de twee met elkaar kunnen communiceren en de bestuurder bijvoorbeeld via Spotify muziek kan afspelen in de auto. Apple een nieuwe versie van CarPlay aan, waarbij CarPlay meer schermen kan aansturen en hier ook meer informatie op kan weergeven.
Moet ik dit zien als antwoord op Android automotive? Of is dit een diepere integratie mogelijkheid van carplay en moet autofabrikanten dit ondersteunen? Zo ja wat gebeurt er met die data? Hoewel ik Android auto gebruik, zou ik niet willen dat Google data van mijn auto inzien en gebruiken.

Iedereen krijgt toch die update die nu carplay heeft (behalve iPhones die niet meer ondersteund worden)? Verleden ook zo geweest.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 17:51]

TWST @dutchnltweaker20 december 2023 23:12
Je weet wel dat google dus wel alle info van je auto krijgt. Tot aan de manier van rijden, pedaal standen, etc etc.
DJ Henk @TWST21 december 2023 09:38
Je weet wel dat google dus wel alle info van je auto krijgt. Tot aan de manier van rijden, pedaal standen, etc etc.
Dat geldt net zo goed voor Apple. Vooralsnog vertrouw ik Apple iets meer dan Google, maar laten we niet vergeten dat het gewoon een hard kapitalistisch bedrijf is dat morgen 180 graden kan draaien als ze denken dat het meer geld oplevert.
Blokker_1999
@TWST21 december 2023 07:19
Zowel Android Auto als Apple Carplay zijn in de basis screensharing technologieen, ze delen alleen beeld en geluid en de touch input wordt teruggestuurd. Niets meer en niets minder.
Hann1BaL @Blokker_199921 december 2023 09:26
Met die toevoeging dat er naast het beeld en geluid ook andere communicatie is.
Bedenkt mijn auto dat het donker is dan verandert carplay tegelijk ook om een voorbeeld te noemen. Dus naar nachtmodus gaan in de navigatie wordt door de auto bepaald en niet door de telefoon.
De voice control van de auto verandert naar Siri.
Even een paar voorbeeldjes.

Dus wel iets meer en zeker niets minder. :)

[Reactie gewijzigd door Hann1BaL op 22 juli 2024 17:51]

jm188 @Hann1BaL21 december 2023 09:37
android auto <> android automotive
Hann1BaL @jm18821 december 2023 09:48
Ik reacgeer op Blokker die stelt dat Carplay “screensharing en audio sharing is”
Dat is niet zo. Heeft niets met verschil tussen automotive en auto te maken.
Punt blijft.
mjtdevries @Hann1BaL21 december 2023 11:07
Zolang het beperkt is tot informatie van de auto naar de telefoon vind ik dat niet zo erg. (afgezien van de data honger van google)
Maar als de telefoon input naar de auto geeft die buiten het entertainment vallen, dan word het eng. Want dan heb je een gat gemaakt voor hackers om ook andere dingen van de auto aan te vallen die buiten het entertainment systeem van de auto vallen.

Daar moet wat mij betreft een hele strikte scheiding in blijven zitten.
voxl_ @Blokker_199921 december 2023 07:48
Android Automotive is iets anders he
mjtdevries @Blokker_199921 december 2023 11:03
Niets meer en niets minder
Hoe kan je dat nu beweren als notebene in het artikel staat:
Daarnaast krijgt een iPhone in deze nieuwe CarPlay-versie meer informatie over de auto. Zo moet CarPlay toegang krijgen tot de klimaatregeling van de auto, de stoel- en stuurverwarming, en de FM-radioantenne.
dutchnltweaker @TWST21 december 2023 06:13
Met Android auto? Die hebben echt geen toegang tot die info dan alleen de multimedia systeem. Heb je anders een bron?

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 17:51]

Athome @dutchnltweaker21 december 2023 07:22
Zo even geen bron voor handen (moet daarvoor eerst Googlen) maar las recent een artikel op Androidworld, dacht ik, waar in precies beschreven staat waar Android Auto toegang toe heeft. Dat blijken toch veel dingen buiten het standaard multimedia systeem om te zijn.
In dat artikel staat beschreven waarom Android deze toegang nodig zou moeten hebben.

Android Auto schijnt o.a de GPS ontvanger van de auto te gebruiken en niet die van je telefoon.
Bekers @Athome21 december 2023 07:59
Het kán dus, een AAOS-auto rijden zonder dat er ook maar een stukje data bij Google terechtkomt, maar een groot deel van het infotainmentsysteem is dan amper te gebruiken.
bron: tweakers.net
rvanson @Bekers21 december 2023 08:25
Dit gaat dus over Android Automotive OS, niet over Android Auto.
Athome @Athome23 december 2023 12:30
Ik heb de link gevonden.

https://www.androidplanet.nl/nieuws/android-auto-privacy/
MazDaMan1970 @TWST21 december 2023 10:22
Waar basseer jij dat op?!? Mijn Mazda, met Android Auto/Apple Carplay heeft maar zeer beperkt toegang tot de auto, eigenlijk alleen maar toegang to het infotainment-systeem. Zo wordt voor de snelheidsmeting alleen maar gebruik gemaakt van GPS & niet van het motormanagement. Ook onzin, zoals remote ramen openen, via mijn smartphone is gelukkig niet aanwezig.
xFeverr @MazDaMan197021 december 2023 13:21
Android Auto weet onder andere of je handrem is aangetrokken of niet, want die moest aangetrokken zijn om de eerste setup te kunnen doen.

Daarnaast weten Android Auto en Apple Carplay of ze in donker of lichte modus moeten draaien. Dit bepaalt de auto.

GPS/locatie-informatie kan van het voertuig komen, als de wagen dat ondersteunt tenminste. Daarmee dus ook de snelheid van het voertuig.
In tunnels blijft mijn kaart up-to-date namelijk. De wagen weet mijn snelheid, rijrichting en andere factoren en kan daarmee een locatie bepalen. Of de locatie op basis van die informatie in de kaart-app of in de wagen zelf wordt bepaald weet ik overigens niet.

Carplay en Android auto zijn beperkter op het moment dat je aan het rijden bent. En die veiligheidsfuncties moeten ook gewoon werken als er geen GPS-signaal opgevangen kan worden door de telefoon. Dus vandaar.

Komt dus wel iets meer bij kijken dan een schermpje aansluiten voor enkel beeld en touchinput.
MazDaMan1970 @xFeverr21 december 2023 13:29
Zoals ik al zei, heeft mijn auto al dat soort onzin niet & ik vind het dan ook zeer kwalijk dat andere merken blijkbaar zo onnodig veel openzetten, voor apps.
RebelwaClue @xFeverr22 december 2023 12:59
In principe is dat niet de auto, maar de radio die dat doorgeeft. Bij aftermarket radio's moet je dus ook de handrem kabel aansluiten of de canbus, zodat je radio weet dat je op de handrem staat (is ook eenvoudig te foppen door het kabeltje op een + punt van de accu aan te sluiten).

Het is dus alleen een 1/0 voor je handrem en idemdito voor je koplampen. Veel meer info wordt er niet gegeven
giantgiantus @MazDaMan197021 december 2023 18:27
Helpt de discussie weinig als je functionaliteit die veel mensen handig vinden betitelt als onzin.
Donstil
@dutchnltweaker20 december 2023 22:53
Ja dit is veel meer de tegenhanger van Android Automotive inderdaad

Ik heb nu een auto met Android Automotive (een Polestar) en dat is opzich al best wel oké, de audio apps die je nodig hebt zijn er vaak wel en verder is het eigenlijk alleen traag vanwege de hardware die erachter zit in die auto.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:51]

Nrc @Donstil20 december 2023 23:04
Android auto niet automotive.
Donstil
@Nrc20 december 2023 23:09
Android auto niet automotive.
Nah Android Auto is je mobiel aansluiten. Dat is CarPlay nu ook al.

Er komt van deze nieuwe CarPlay ook een soort Android Automotive variant, waar de apps vanaf de iPhone komen en de rest vanuit de auto.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:51]

SirLenncelot @dutchnltweaker20 december 2023 21:20
De auto moet het ook ondersteunen.
dutchnltweaker @SirLenncelot20 december 2023 22:05
Ah duidelijk, zie dat er tekst is toegevoegd aan het nieuwsbericht.
gamezfreak @dutchnltweaker20 december 2023 22:49
[...]

Moet ik dit zien als antwoord op Android automotive? Of is dit een diepere integratie mogelijkheid van carplay en moet autofabrikanten dit ondersteunen? Zo ja wat gebeurt er met die data? Hoewel ik Android auto gebruik, zou ik niet willen dat Google data van mijn auto inzien en gebruiken.

Iedereen krijgt toch die update die nu carplay heeft (behalve iPhones die niet meer ondersteund worden)? Verleden ook zo geweest.
Android Automotive is gericht om de custom OS van autofabrikanten te vervangen door een standaard OS. In dat geval heb je dus geen gezeik met trage interfaces omdat de fabrikant heeft bezuinigd op hardware. O.a. Ford, Volvo, Polestar en de GMC Hummer EV krijgen dat als standaard mee, weliswaar vanaf 2022 / 2023 (Polestar al in 2020). Zie dit artikel voor meer informatie.

Je kan Android Automotive het beste zien als een veel betere android head unit en waarbij je je telefoon dus niet meer hoeft te verbinden met de infotainment system om bijv. Maps of Spotify te gebruiken.

Gezien nieuwere auto's steeds grotere schermen en digitale clusterschermen krijgen, betekent het dus ook dat het scalen van Android Auto niet even soepel zal werken. De implementatie van Apple is imho wel fijn als je dus een digitale clusterscherm hebt. Zo kan je dus maps "projecteren" op je clusterscherm i.p.v. de ingebouwde verouderde navigatie software te gebruiken. Ben wel benieuwd in hoeverre Apple / Google gebruik gaat maken van de ingebouwde boordcomputers of iets als OBD like interface. Want om bijv. de tellers te veranderen moet je toch wel kunnen communiceren met de desbetreffende interfaces in de auto.

OT:
Het verbaast mij wel dat Apple dit alleen bij de premium merken als eerste doet en niet bijv. bij Kia / Hyundai / Audi / VW. Je zou het toch wel verwachten dat zo'n feature uitgerold wordt naar de groep mensen die wel een enigszins betaalbare auto kunnen hebben.
Ben ook wel benieuwd wat Apple zou doen als de onderliggende OS Android Automotive is hehe
Blokker_1999
@gamezfreak21 december 2023 07:18
Vooreerst, als de fabrikant te conservatief is gegaan met de keuze in hardwarecomponenten gaat de keuze voor Android Automotive niet ineens voor een vlotte interface kunnen zorgen wanneer de eigen software dat niet had kunnen doen. Vele infotainment systemen draaien vandaag al onderhuids op Android.

En hoewel ik Apple niet snel software zie verkopen aan fabrikanten van auto's heb ik het gevoel met wat ze hier aan het doen zijn, dat ze wel degelijk een antwoord willen bieden op Android Automotive. Veel van de bijkomende functionaliteit die ze beschikbaar wensen te hebben zijn net die dingen die je tijdens het rijden zou wensen te kunnen bedienen, dus is het mijn verwachting dat ze hopen dat mensen instappen, hun telefoon op de lader leggen en dat automatisch en draadloos Apple Carplay in de nieuwe variant wordt gestart bij hen die het wensen.
smartsys @Blokker_199921 december 2023 14:40
En vooral dat de Apple interface gebruikers meer aanspreekt dan de native interface vanuit de fabrikant van hun auto. Dit kan er weer voor zorgen dat meer klanten kiezen van een bepaald merk auto voor een iPhone kiezen.

Dat er eerst wordt gestart met een premium luxe merk begrijp ik ook wel. Als het nodig is om duurdere hardware in een auto te stoppen is dat makkelijker in de prijs van de auto te verwerken als deze 150K of meer kost dan wanneer deze 25K kost. Maakt Aston Martin of Porsche hun auto 151.000 euro om 1000 euro duurdere hardware te kunnen huisvesten dan zal dit geen één koper schelen. Op een Kia Niro kan die 1000 euro wél het verschil tussen wel of niet kopen zijn.

Daarnaast is het volume van de ultra luxe auto's veel lager. Je kunt je dus veel makkelijker wat kleine bugs veroorloven. Als het in de eerste 3 maanden na het uitkomen van een nieuwe Porsche Macan niet 100% goed werkt, raakt dat wereldwijd misschien 5.000 klanten. Als het in een Kia Niro of Ford Focus niet goed gaat raakt het 100.000 klanten en is de impact door negatieve reclame veel groter.
haam @dutchnltweaker21 december 2023 00:05
Hoewel ik Android auto gebruik, zou ik niet willen dat Google data van mijn auto inzien en gebruiken.
Hoe wil je dat doen? Android auto werkt alleen met play services, en is de grote verzamelaar voor Google
dutchnltweaker @haam21 december 2023 06:14
Dat gebeurt nu niet, Google kan je auto gegevens niet uitlezen met Android auto.
voxl_ @dutchnltweaker21 december 2023 07:49
Android Automotive kan dat wel volgens mij

https://source.android.co...ive/start/what_automotive
dutchnltweaker @voxl_21 december 2023 07:53
Dat is motive, maar dat ja ook geïntegreerd in je auto en is niet hetzelfde als Android auto.
haam @dutchnltweaker21 december 2023 09:27
CarHardwareManager can be used to query the vehicle’s hardware data, such as model and make, fuel levels and other sensors. Currently, this feature is only available for Android Auto 6.7+ in the open-testing channel.

It's coming...
dutchnltweaker @haam21 december 2023 10:28
Android auto zit al op versie 10.x?
haam @dutchnltweaker21 december 2023 12:47
Sorry, niet naar de datum gekeken. Was van juli 2021 van android developers blog.

Android auto kan dus al naar auto sensors kijken (en merk/model). Dat ie het niet laat zien betekent dus niet dat hij de info niet heeft
HakanX @haam21 december 2023 15:34
Merk laat het zien onder "eerder verbonden auto's". Dat is overigens geen sensor, maar wordt gewoon doorgegeven door je radio en niet over OBD en de ECU van je auto.
haam @HakanX23 december 2023 12:08
Een merk en model auto zegt veel over de financiele situatie van een persoon. Dat is dus een interessant profile gegeven, zeker voor adverteerders. Dus geen contact met de ECU vind ik het minst belangrijk (dat zal de fabrikant hopelijk wel afschermen).

Als ik een verkoper ben van duurder dan gemiddelde gadgets, zou dit zeker interessant zijn voor targetting
HakanX @haam23 december 2023 14:28
Ik bekijk het meer vanuit security opzich. We moeten geen mallware hebben die straks masaal de mogelijkheid heeft om auto's over te nemen. Merk en model was al erg lang inzichtelijk door de Bluetooth naam of mac adres. Ik heb vooralsnog nooit gemerkt dat mijn ad profiel is gekoppeld aan de auto's waarmee ik verbind.
haam @HakanX25 december 2023 11:02
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je het merkt. En blijkbaar zijn ze zo goed dat je inderdaad niet merkt.
unreal0 @dutchnltweaker21 december 2023 13:05
Porsche heeft alsnog zijn eigen infotainment maar in plaats van dat carplay slechts een app binnen dit infotainment systeem is die geluid in en output heeft, kan nu je gehele infotainment systeem worden overgenomen. Dit is dus niet te vergelijken met android automotive
Woodsnaps 20 december 2023 21:06
Ben alleen bang dat het jaren gaat duren vooraleer dit in de normale consumenten categorie gaat terecht komen.

Zeker nu GM zogenaamd als smoesje heeft verzonnen dat Carplay “distracting” is, maar we weten allemaal dat de slome stock soft- en hardware van grotendeels alle automakers zo traag is als maar kan en juist dat voor afleidingen zorgt.

Ik omarm Carplay en zal ook nooit meer een auto kopen die het niet heeft.

-edit: spelvouten

[Reactie gewijzigd door Woodsnaps op 22 juli 2024 17:51]

SirLenncelot @Woodsnaps20 december 2023 21:25
Ging met de eerste CarPlay toch ook relatief snel. Kwam uit in 2015 en in 2017 zat het al in de Clio die we van werk kregen. Dat is toch een normale consumentencategorie auto?
cmegens @SirLenncelot21 december 2023 02:16
Your mileage may vary. Er waren modellen die het hadden, maar de standaard radio van de Clio niet. De Captur 1, geproduceerd tot 2020 heeft nooit CarPlay gehad. Dus zo snel was het ook weer niet.
Hanske82 @cmegens21 december 2023 09:08
onze Mercedes C uit dec2015 heeft ook geen carplay, ook niet voorbereid :-(

naja, nu wel met aftermarket schermpje :-)
unreal0 @cmegens21 december 2023 13:07
Dan koop je een andere tweedehands auto die het wel eerder had (en dus nadrukkelijk geen Renault..) overigens heeft een merk als Tesla bijvoorbeeld überhaupt geen carplay of android auto

[Reactie gewijzigd door unreal0 op 22 juli 2024 17:51]

HakanX @SirLenncelot21 december 2023 15:41
Ging met de eerste CarPlay toch ook relatief snel. Kwam uit in 2015 en in 2017 zat het al in de Clio die we van werk kregen. Dat is toch een normale consumentencategorie auto?
Kwam uit in 2014 en mijn VW GTE uit 2015 heeft het al incl Android Auto. Maar dat komt vooral omdat de samenwerking natuurlijk al eerder begon. Bron.
iAR @Woodsnaps21 december 2023 08:09
Ja, die beslissing van GM is echt vreemd. Ik heb in best wat (huur)auto's gezeten en het is net als met andere klassieke offline producten (tv, receiver, etc): ze kunnen gewoon geen interfaces maken voor extra features.
Het zou toch fijn zijn als elke auto is voorbereid op een vorm van interface, dan wel Apple, dan wel Google. We moeten binnenkort ook een nieuwe (tweedehands) en ik wil sowieso CarPlay of 2DIN ruimte voor het aansluiten van een CarPlay radio.
theguyofdoom @iAR21 december 2023 12:22
Het is niet zo'n vreemde beslissing: GM wil gewoon zelf geld gaan verdienen door apps en services op het scherm te gaan verkopen, in plaats van dat ze die mogelijkheden aan Apple of Google laten. Volgens mij zijn ze daar ook niet heel geheimzinnig over.

> GM alone hopes to grow its subscription revenue more than tenfold to $25 billion per year by 2030.

https://www.theverge.com/...d-auto-ev-restrict-access
nils7 @Woodsnaps21 december 2023 09:35
Wij hebben twee auto's (van verschillende merken) gekocht dit jaar die de optie Carplay niet eens hebben.
En ik mis het niet.

Heb gewoon op beide flits info, brengt mij allebei naar mn bestemmings langs snelladers en hebben gewoon allebei spotify.
Dus weet niet wat er dan nog mist voor onderweg, wellicht Whatsapp.
cranebird @nils721 december 2023 11:20
Het is vooral de traagheid van de native auto systemen dat me stoort (en ook vaak een onlogische UX). Carplay is responsive en veel comfortabeler in vergelijking met de diverse native systemen. En de consistentie is ook heerlijk als je van auto wisselt. Ik koop ook geen auto die geen ondersteuning heeft voor Carplay en Android Auto
Roy23 @nils721 december 2023 15:04
Welke auto heeft anno 2023 geen Carplay of Android auto?
Wij hebben 5 jaar geleden een Kia Picanto gekocht, toentertijd 1 van de goedkoopste keuzes, en daar zit het al in.
SirLenncelot @Roy2321 december 2023 16:01
Een tesla heeft geen CarPlay
Roy23 @SirLenncelot21 december 2023 16:08
hmm kon dit moeilijk geloven, even gezocht op Google en verrek, zo'n geavanceerde auto maar geen Carplay of Android Auto.
Als ik een nieuwe auto uitzoek is het eerste waarop ik filter dat het Android Carplay moet hebben...
jmderonde @SirLenncelot21 december 2023 16:21
Al 2,5 jr Tesla en nog geen dag gemist. Navigatie, Spotify app en andere zaken werken goed
nils7 @SirLenncelot22 december 2023 09:41
Mijn NIO heeft het ook niet maar heeft standaard ook navi met flitsers en een spotify app dus mis eigenlijk niks.
Nogmaals whatsapp ofzo alleen.
Clemens123 20 december 2023 21:04
Ik hoop dat er op een bepaald moment een open standaard interface komt voor autos, waardoor je niet meer vast hangt aan het duopolie van Apple en Google...

Wat betreft meer info:
Uitwisselen van odometer info lijkt me ook handig in geval van tunnels. Gebeurt voor zover ik weet niet momenteel. Ook bv. GPS antenne info van auto zou kunnen doorgegeven worden voor als de telefoon geen bereik zou hebben.
theblindman @Clemens12320 december 2023 21:15
Dat zit al in de huidige versie van CarPlay, daar kwam ik achter toen ik zag dat een oude iPhone waarvan de GPS niet meer werkte, het nog wel deed met CarPlay :)

Het werkt trouwens ook als je een iPad verbindt met de WiFi hotspot van een iPhone, dan kan de IPad de GPS-antenne van de iPhone gebruiken.
oossie @theblindman20 december 2023 22:33
dat laatste werkt alleen met een iPad die ook gps heeft (dus de versie met een sim kaart)
De intervallen die via de hotspot vanaf je iPhone aan de iPad worden doorgegeven zijn veel te grot om er echt gebruik van te maken.

Getest en als navigatie oid absoluut niet te gebruiken.
SaraNostra 21 december 2023 13:55
Krijgt de huidige CarPlay versie gewoon een gratis upgrade?
remmuz @SaraNostra21 december 2023 14:25
In elke nieuwe iOS versie zitten updates voor Carplay.
Voor de in het artikel genoemde zaken is extra hardware nodig in de auto, dat gaat niet lukken met een software upgrade.
MarkyB 20 december 2023 21:06
Carplay speelt zich toch af op de telefoon zelf? Dus dan is het auto afhankelijk wat je te zien krijgt (uiteraard naast de hoeveelheid schermen)
lastlong 20 december 2023 21:52
De enige functie die ik mis in de huidige carplay is communicatie met het accupakket. Als je navigatieapp direct de resterende lading weet en evt de batterij kan voorverwarmen voor een laadstop dan zou dat me een boel frustratie schelen.
renedis @lastlong20 december 2023 22:34
Mijn bmw doet dat icm CarPlay en Apple Maps / Google Maps. Enkel Waze werkt er niet mee. Enige voorwaarde is dat ik mijn rij-stand op “adaptive” moet zetten. Het werkt nog beter als ik adressen in mijn agenda afspraken zet.
lastlong @renedis20 december 2023 22:38
Klopt, het is een paar jaar geleden aangekondigd als algemene feature, maar enkel(?) bmw heeft het geimplementeerd. Je zou er bijna een bmw voor kopen.
NTS @lastlong20 december 2023 23:43
BMW was ook snel en goed met de iPod integratie 10 jaar (misschien wel 15?) geleden. Daarna was de eerste versie met Car Play niet echt fantastisch, maar alle versies daarna zijn erg goed.

Maar het blijft steeds zo dat de techniek aan de auto kant een stuk langzamer gaat dan aan de kant van de smartphone. Daar moeten ze ooit nog eens iets op vinden.
DNN!S
@lastlong21 december 2023 06:20
Het grappige daarbij is dat BMW's iDrive zo goed is dat ik echt niet begrijp dat mensen zich dan met CarPlay gaan behelpen :)
OverSoft @DNN!S21 december 2023 09:50
Omdat je nog steeds moet betalen voor kaart updates. Omdat Flitsmeister niet draait op iDrive. Omdat mijn notificaties niet naar iDrive gaan. Etc... Etc...
helldogbe @renedis20 december 2023 23:37
Kloppen de inschattingen van de range/resterende batterij wat? Houd het ook rekening met de temperatuur (winter/zomer?)?

Als je hem in eco, normal of sport zet krijg je dan niets van batterijplanning in maps? Lijkt wel een bug!
cool0 20 december 2023 22:24
Persoonlijk ben ik geen echte fan van CarPlay. Niet omdat het niet werkt nee omdat het eentonig is als in als je nu een ford focus rij of een Aston Martin je navigatie etc ziet er allemaal hetzelfde uit er is geen premium gevoel meer. Tuurlijk een voordeel elke auto werkt hetzelfde maar qua uiterlijk wilt het wel wat natuurlijk. Toen ik tesla reed was dat echt een verademing goede navigatie , spotify integratie etc allemaal uniek aan dat merk nu rij ik Audi en is het allemaal hetzelfde ford, Audi Porsche met CarPlay geen verschil.
Donstil
@cool020 december 2023 23:33
Persoonlijk ben ik geen echte fan van CarPlay. Niet omdat het niet werkt nee omdat het eentonig is als in als je nu een ford focus rij of een Aston Martin je navigatie etc ziet er allemaal hetzelfde uit er is geen premium gevoel meer. Tuurlijk een voordeel elke auto werkt hetzelfde maar qua uiterlijk wilt het wel wat natuurlijk. Toen ik tesla reed was dat echt een verademing goede navigatie , spotify integratie etc allemaal uniek aan dat merk nu rij ik Audi en is het allemaal hetzelfde ford, Audi Porsche met CarPlay geen verschil.
Nah dat is wel wat minder zwart wit dan dit.
Je hebt nu ook al best wel wat onderscheid in CarPlay integratie, verticaal, horizontaal. Lage of hoge resolutie, 16:9, 4:3, 21:9 (of nog brede). Tweede scherm met alleen navigatie pijl of tweede scherm met volledige Apple maps kaart (zoals Polestar en BMW), Er is best wel wat mogelijk.
donald_dick @cool021 december 2023 07:00
Ik vind het juist heerlijk dat alles hetzelfde is op het entertainment display.
david-v
@cool020 december 2023 23:25
Ik ben het volledig met je eens. Het infotainmentsysteem moet iets zijn om je te onderscheiden van je concurrenten. Met CarPlay en Google Auto haal je dat volledig weg. Of je nou in de allergoedkoopste Kia gaat rijden of in een Aston Martin, het infotainmentsysteem is hetzelfde.... Ik snap je punt volledig.
Elidibus @david-v21 december 2023 07:46
Ik snap het punt ook, maar tegelijkertijd is het interface en de functionaliteit van CarPlay vaak superieur aan wat de fabrikant zelf biedt. Daarom verkies ik CarPlay. Ik vind het toch minder "premium" aanvoelen als je in een dure auto slechte software hebt. Er zijn maar weinig merken die mij op software vlak hebben kunnen overtuigen CarPlay niet te gebruiken (tenzij ze het afdwingen natuurlijk).
iAR @cool021 december 2023 08:11
Ik kan daar op zich inkomen ware het niet dat bij heel veel automerken het systeem ronduit kut was. Premium kun je dan wel vinden in je velgen, bekleding, merk, etc.
DedSec85 21 december 2023 07:26
Het is wel weer duidelijk op welke doelgroep Apple zich richt....rijke boomers. De huidige Apple Carplay is zwaar overrated imho. Het werkt wel prima maar veel apps werken alleen met Siri. Dan heb ik liever m'n iPhone in een telefoonhoudertje aan het ventilatierooster.
Don Corleone @DedSec8521 december 2023 07:36
Je bedoelt dat je tijdens het rijden niet kan typen? Dat is toch veel veiliger dan proberen iets in te typen op dat kleine keyboard op de telefoon die aan de ventilatierooster hangt?
1Mark @DedSec8521 december 2023 10:49
Siri werkt prima en is een stuk veiliger dan gaan zitten typen op een klein toetsenbordje als je met een auto van 2000kg 100km/u gaat...
SlasZ 20 december 2023 21:14
Benieuwd of we een nieuwe auto gaan moeten kopen om hier gebruik van te kunnen maken.. toch ietsje duurder dan een nieuwe telefoon elk jaar.
sigmundfreund @SlasZ20 december 2023 21:44
Ik zou er niet vanuit gaan dat je digital dash in een Skoda een upgrade krijgt vanuit VAG voor dit. Autofabrikanten zijn zulke fossielen en het levert niets op dus dan maar geen moeite er in steken. Denk alleen modellen vanaf 2024 en nieuwer.
david-v
20 december 2023 22:27
Zie ik het nou goed dat je bij de Aston Martin precies in het midden tussen snelheid en toerenteller een plaatje te zien is van de zanger/album die op dat moment te horen is??

Over afleiding gesproken 8)7
helldogbe @david-v20 december 2023 23:55
Men toont toch al jaren lang Album Art in het infotainment? Vermoed dat je met een Aston toch eerder naar de HUD kijkt dan naar de tellers voor cruciale informatie.

Verder vind ik het tellervoorbeeld erg bland. Doe mij maar fijn afgewerkte analoge tellers dan een display op een speciale/tijdloze auto.
david-v
@helldogbe21 december 2023 00:18
Ik bedoel dat het voor je neus staat tussen snelheid en toerenteller. Dat het op je infotainment staat heb ik wel vaker gezien, naar niet daar, dat lijkt me meer en plek voor cruciale gegevens, niet voor de foto van een album plaat
helldogbe @david-v21 december 2023 03:42
Honda Civic instrument cluster

BMW 3-series

Mercedes CLA

Audi als ergste voorbeeld
david-v
@helldogbe21 december 2023 07:59
Wat erg dit, wist echt niet dat het zo vaak voorkwam. Dit wil je toch niet midden in je dashboard? Als je daar iets toont moet het wel informatie zijn over de auto/rit. Maar goed, het komt dus wel vaker voor ... Slechte ontwikkeling als je het mij vraagt.
Tortelli @david-v21 december 2023 10:08
Daarvoor heb je het head-up display.
david-v
@Tortelli21 december 2023 11:31
Dat hebben natuurlijk niet alle autos hé ;)
JacOwns7 @helldogbe21 december 2023 10:27
Dit is wel een knap staaltje dashboard vervuiling als je het mij vraagt :P
Donstil
@david-v20 december 2023 23:30
Zie ik het nou goed dat je bij de Aston Martin precies in het midden tussen snelheid en toerenteller een plaatje te zien is van de zanger/album die op dat moment te horen is??

Over afleiding gesproken 8)7
Dat hebben auto’s met en zonder CarPlay/AndroidAuto echt al jaren.
david-v
@Donstil21 december 2023 00:16
Dat hebben auto’s met en zonder CarPlay/AndroidAuto echt al jaren.
Dat zal dan in autos zijn waar ik nooit in gereden heb. Is dat iets van de wat duurdere merken (75k+) ofzo? Want je die rijdt ik niet zo vaak nee ;)
Donstil
@david-v21 december 2023 00:53
[...]


Dat zal dan in autos zijn waar ik nooit in gereden heb. Is dat iets van de wat duurdere merken (75k+) ofzo? Want je die rijdt ik niet zo vaak nee ;)
Nou het zit misschien niet in de goedkoopste auto’s maar 75k+ is echt allang niet meer nodig hoor.

Een polo of golf heeft dit bijvoorbeeld al een tijdje. Ook als je geen CarPlay gebruikt.

Voor dat auto’s een volledig digitale tellerbak kregen had je vaak een schermpje tussen de tellers in waar dit dan op getoond werd. Eigenlijk precies zoals de Aston Martin uit het artikel maar dan met analoge tellers.

Edit: Sterker nog je kunt bij BMW al jaren door je muziek bladeren via het head-up display

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:51]

Don Corleone @david-v21 december 2023 07:36
Nee hoor. Toyota Corolla rijder hier.
Martinspire @Donstil21 december 2023 09:25
De artiest en het nummer wel, maar album art meestal niet. Ik zou het daar ook niet hoeven zien.
Donstil
@Martinspire21 december 2023 09:26
De artiest en het nummer wel, maar album art meestal niet. Ik zou het daar ook niet hoeven zien.
Album art ook dat zei ik juist, je kunt er vaak ook gewoon wat anders instellen dus dat jij het niet wil zien lijkt mij geen issue en ook niet zo relevant.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:51]


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