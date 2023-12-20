Apples vernieuwde CarPlay komt in 2024 naar auto's, eerst van Aston Martin

Apple heeft bekendgemaakt dat de vernieuwde versie van CarPlay volgend jaar beschikbaar komt in auto's. Het bedrijf heeft vooralsnog alleen gezegd dat de nieuwe CarPlay-versie beschikbaar komt voor Aston Martin. Apple laat ook zien hoe de nieuwe CarPlay er in een Porsche uitziet.

Met CarPlay kunnen bestuurders hun iPhone koppelen aan een auto, waarbij de twee met elkaar kunnen communiceren en de bestuurder bijvoorbeeld via Spotify muziek kan afspelen in de auto. Apple kondigde medio vorig jaar een nieuwe versie van CarPlay aan, waarbij CarPlay meer schermen kan aansturen en hier ook meer informatie op kan weergeven.

Daarnaast krijgt een iPhone in deze nieuwe CarPlay-versie meer informatie over de auto. Zo moet CarPlay toegang krijgen tot de klimaatregeling van de auto, de stoel- en stuurverwarming, en de FM-radioantenne. De huidige versie van CarPlay is vergelijkbaar met Android Auto en neemt voornamelijk het infotainmentscherm van een auto over. Door meer informatie te kunnen uitwisselen tussen auto en telefoon, en de telefoon meer schermen te laten overnemen, hoeven bestuurders minder vaak te wisselen tussen CarPlay en het besturingssysteem van de autofabrikant, is het idee.

Apple laat tegen onder meer Cool Hunting weten dat Aston Martin de nieuwe generatie van CarPlay volgend jaar gaat leveren in auto's. Daarbij laat het bedrijf afbeeldingen zien van hoe de nieuwe versie van CarPlay eruitziet. In het voorbeeld van Aston Martin neemt CarPlay het instrumentenpaneel met de toerenteller en snelheidsmeter over, evenals het infotainmentscherm. Bij introductie van de nieuwe CarPlay-versie zei Apple dat gebruikers ook zelf andere instrumentenpanelen kunnen kiezen. Apple zegt dat dit instrumentenpaneel samen met Aston Martin is ontwikkeld.

Naast de Aston Martin laat Apple ook afbeeldingen zien van de nieuwe CarPlay-versie in een Porsche. Wanneer Porsche de nieuwe CarPlay-versie gaat aanbieden aan klanten, is nog niet bekend. Naast Aston Martin en Porsche zei Apple anderhalf jaar geleden dat de nieuwe CarPlay-versie ook naar onder meer Audi-, Ford-, Mercedes-Benz- en Volvo-auto's moet komen.

De bovenste twee afbeeldingen zijn van de vernieuwde CarPlay-versie in een Aston Martin, de onderste twee afbeeldingen zijn van de vernieuwde CarPlay-versie in een Porsche.