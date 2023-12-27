Hoofd productontwerp Apple stapt over naar LoveFrom om AI-hardware te maken

Tang Tan, hoofd productontwerp bij Apple, stapt in februari over naar het ontwerpbureau van Jony Ive: LoveFrom. De ontwerper zou daar aan nieuwe AI-hardware van OpenAI kunnen werken.

Tan zal zich volgens Mark Gurman focussen op toekomstige hardware van AI-producten, terwijl OpenAI zich om de software zal bekommeren. De Bloomberg-journalist wist niet te vertellen om welke specifieke hardware het gaat, maar hij vermeldt wel geruchten die naar thuisapparatuur verwijzen. Dat Tan Apple zou verlaten, was al langer bekend. Het was tot nu toe echter niet duidelijk wat de verdere carrièreplannen van de ontwerper waren. Tang Tan was medeverantwoordelijk voor het ontwerp van de iPhone, de Apple Watch en AirPods.

Apple iPhone 15/15 Plus

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 14:31 40

27-12-2023 • 14:31

40

Lees meer

Apple iPhone 15

vanaf € 669,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple AirPods (3e generatie)

vanaf € 120,36

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

'OpenAI wil apparaat van Jony Ive eind volgend jaar uitbrengen'
'OpenAI wil apparaat van Jony Ive eind volgend jaar uitbrengen' Nieuws van 22 mei 2025
OpenAI wil bedrijf van ex-Apple-ontwerper Jony Ive kopen voor 6,5 miljard dollar
OpenAI wil bedrijf van ex-Apple-ontwerper Jony Ive kopen voor 6,5 miljard dollar Nieuws van 21 mei 2025
NYT: Amerikaanse Justitie voert antitrustonderzoek naar Apple uit
NYT: Amerikaanse Justitie voert antitrustonderzoek naar Apple uit Nieuws van 6 januari 2024
Amerikaans importverbod Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 van kracht
Amerikaans importverbod Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2 van kracht Nieuws van 27 december 2023
Ming-Chi Kuo: Apple Vision Pro is in productie, vanaf februari te koop
Ming-Chi Kuo: Apple Vision Pro is in productie, vanaf februari te koop Nieuws van 26 december 2023
'Apple wil toegang tot content nieuwsuitgevers om AI-model te trainen'
'Apple wil toegang tot content nieuwsuitgevers om AI-model te trainen' Nieuws van 23 december 2023
'Amerikaanse FTC en DOJ onderzoeken mogelijke dwarsboming van Beeper door Apple'
'Amerikaanse FTC en DOJ onderzoeken mogelijke dwarsboming van Beeper door Apple' Nieuws van 22 december 2023
Apple-onderzoekers ontwikkelen methode om llm's op iPhones uit te voeren
Apple-onderzoekers ontwikkelen methode om llm's op iPhones uit te voeren Nieuws van 21 december 2023
Apples vernieuwde CarPlay komt in 2024 naar auto's, eerst van Aston Martin
Apples vernieuwde CarPlay komt in 2024 naar auto's, eerst van Aston Martin Nieuws van 20 december 2023
Apple stopt tijdelijk met verkoop Apple Watch 9 en Ultra 2 in Verenigde Staten
Apple stopt tijdelijk met verkoop Apple Watch 9 en Ultra 2 in Verenigde Staten Nieuws van 18 december 2023
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Oordopjes Smartphones Apple iPhone OpenAI

Reacties (40)

-Moderatie-faq
40
39
24
1
0
12
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Sandor_Clegane 27 december 2023 14:34
Nadat Jony wegging kregen we weer een gewoon aantal poorten op laptops, misschien dat nu die foeilelijke "camerabump" eens weg kan.
rneeft @Sandor_Clegane27 december 2023 14:37
Die kan al weg: https://www.youtube.com/watch?v=lYSmz07i9SM&

Maar zoals Jerry rigs aangeeft gaan IOS users deze 'nieuwe' feature ergens in 2030 zien.
CaptainCapslock @rneeft28 december 2023 19:26
Ik ben eigenlijk best verbaasd over de kwaliteit van de camera in verhouding tot een iPhone 15 pro

https://m.gsmarena.com/pi...one1=12709&idPhone2=12548
SgtElPotato @rneeft27 december 2023 14:57
Ja die kan al weg. Heb je de kwaliteit gezien? Dan heb ik liever een notch of cutout of wat dan ook :)
Llopigat
@SgtElPotato27 december 2023 15:26
Het ging om de bump dus de achtercamera's, niet de selfiecam.

De selfie cam is sowieso niet echt belangrijk qua kwaliteit vind ik. Ik zou dolblij zijn met eentje die weggewerkt zit achter het scherm, de kwaliteit daarvan is toch al middelmatig maar hij is alleen bedoeld voor videobellen en wat snelle selfies.

Dat biedt ook een mooie optie dan voor een gespecialiseerde telefoon met een wel goede selfie cam voor de mensen die daar echt interesse in hebben.
WillySis @rneeft27 december 2023 15:01
Apple is meestal niet de snelste, om nieuwe features te implementeren. Alleen als het om weglaten van poorten en knoppen gaat zijn ze wel een koploper.
IrBaboon79 @WillySis27 december 2023 18:45
Meer voor minder :)
Waswat @IrBaboon7927 december 2023 20:43
Meer betalen voor minder features?
Borgia @WillySis28 december 2023 12:04
De Android fabrikanten ook niet, hoelang heeft het Samsung geduurd om eindelijk HDR10+ aan de camera toe te voegen? En waarom kun je nu pas 60 fps filmen in HDR? Dat deed ik al meer dan 2 jaar geleden.
brammieman @Borgia29 december 2023 12:55
Fabrikant specifiek. De één ziet het als een USP, de ander niet. Mijn Xiaomi 11 filmt ook al jaren in HDR. 60fps doen fabrikanten al veel langer afhankelijk van de resolutie. 1080p 60fps sinds de S5 ofzo.
jmvdkolk @rneeft27 december 2023 16:16
Het filmpje laat helaas niet zien wat de kwaliteit van de foto's is. Bij Android telefoons die mooie foto's maken zie je weliswaar geen bump maar steken de lenzen ook uit. Ik zie in het filmpje dan ook geen bewijs dat de bump wegkan. Want wat mist is wat je dan verliest. Voor de één is dat niets. Voor de ander is dat heel veel.
thamm @rneeft27 december 2023 16:47
Wat een vreemd voorbeeld. Natuurlijk is het mogelijk om camera's zonder bump te maken, zolang je maar genoegen neemt met een matig resultaat. Iets dat ze met de weggewerkte front-cam in ieder geval alvast demonstreren in de video. En ik durf er m'n hand voor in het vuur te steken dat de fotokwaliteit van de main cams stukken slechter is dan die van de ihuidige Phone (15 Pro).

Apple loopt inderdaad vaak achter met het inzetten van nieuwe technologieën, maar als ze het doen, dan is de uitwerking vaak wel erg goed.
nms2003 @rneeft28 december 2023 10:38
Jerry Rigs is een beetje een zelfingenomen slijmballerig kwalletje. Na die showman met kale kop en baartje (naam kwijt) met z’n bombastisch gedoe bij elke smartphone release en erg geënsceneerde bias in z’n reviews is Jerry een van m’n minst favo techbloggers. Doe mij maar MKBHD.

De kwaliteit van de foto’s doet me denken aan telefoons van meer dan 5 jaar terug. Overal bloom. Geen vooruitgang, enkel voor wie de selfiecamera eigenlijk vrijwel nooit gebruikt. En de iPhone krijgt dit wellicht ooit als de kwaliteit acceptabel is. Of dat 2030 wordt? Geen idee. Doet er ook niet toe, het moet kwalitatief geen grote stap terug zijn.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 23 juli 2024 12:15]

SpoekGTi @Sandor_Clegane27 december 2023 14:36
Ja een dikkere iPhone zonder bumps en een dikkere accu
Bossie @SpoekGTi27 december 2023 15:01
Of gewoon weer de mini terug
Aubergine @Bossie27 december 2023 15:43
Te weinig vraag naar helaas.
Rembert @Aubergine27 december 2023 21:40
Vraag lijkt er genoeg te zijn maar de kleine iPhones leken steeds hopeloos beroerd gelanceerd. Na de SE-2016 wilden nogal wat mensen een nieuwe iPhone, zolang die maar klein was. Die kwam pas met de SE-2020. De 12-mini kwam pas een half jaar later - ondertussen hadden veel mensen al de overstap naar de SE-2020 gemaakt en waren eigenlijk best tevreden met het apparaat. De 12-mini werd dan ook best een flop. Naast de beroerde timing speelde het grote prijsverschil vast ook een rol. Een jaar later kwam de (ook erg prijzige) 13-mini maar die SE-2020 was nog niet versleten. Weer een half jaar later werd bovendien de veel minder prijzige SE-2022 gelanceerd. Die apparaten visten allemaal in dezelfde vijver: mensen die een iPhone primair zien als doodgewone handzame telefoon die in je broekzak moet passen én die niet de hoofdprijs wensten te betalen voor een iPhone.

Pas met de aankondiging dat Apple geen nieuwe SE én geen nieuwe mini meer zou gaan lanceren, leek de SE-2022 én de 13-mini wat in de lift te gaan. De 13 mini is ondertussen discontinued, de SE-2022 nog niet. De SE-4 lijkt gebaseerd te worden op de iPhone 14, kortom geen mini. Er gaat een gat vallen. Ik hoop zelf dat mijn 13-mini het nog heel lang vol gaat houden.

Ik heb geen idee hoe Apple marktanalyse doet maar, met mijn leken-marketingkennis, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ze gewoon meermalen hebben misgekleund: qua timing en qua prijspositionering. Apple lijkt dit stukje van de markt niet goed te begrijpen. Als ik de internationale forums lees, is er genoeg vraag om handzame (en betaalbare) nieuwe mini's in plaats van grotere, meer op fashion gerichte, apparaten. Daarom ben ik ook niet echt rouwig over het vertrek van Tan en het eerdere vertrek van Ivy, ik vraag me ook af welke rol Cook hier speelde. Wat mij betreft mag er een nieuwe wind gaan waaien.
OruBLMsFrl @Rembert28 december 2023 00:43
13 mini is een prima product anders. De SE 2020 mist toch heel wat features vergeleken met een 13 mini. Het andere prijspeil is toch ook gegrond in dat het een net ander marktsegment is. Uiteraard is er verder weinig keuze in kleine moderne toestellen, dat veel mensen daarop springen is dan logisch.
Alleen al een 5,4" OLED in een zelfde kleine maat behuizing ipv slechts 4,7" LCD maakt een wereld van verschil in dagelijks gebruik met toetsenbord bijvoorbeeld net dat stuk groter en trefzekerder op een 13 mini. 13 mini accu is ook wat groter om dat scherm energieverbruik te compenseren. De groothoekcamera, UWB en night mode fotografie krijg je er dan ook nog eens bij ten opzichte van de SE 2022.

De SE 2020 loopt door gebrek aan 5G support en een oudere generatie CPU nog een stuk verder achter op een 13 mini. Voor het verschil in prijs ook geheel begrijpelijk.
https://tweakers.net/pric.../1741030;1796680;1628640/

Die ontwerper die geen 14 mini en 15 mini heeft willen/mogen maken, die mag gerust overstappen en een iPhone 16 mini of als het al te laat is dan maar een 17 mini alvast heel graag van diens opvolger :Y)

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 23 juli 2024 12:15]

SirLenncelot @Rembert27 december 2023 22:28
Ik had een 12 Mini maar ben teruggegaan naar het gebruiken van de 11 Pro. Ik dacht ooit een kleinere telefoon te willen maar kon echt niet wennen aan het kleinere schermpje. Typen voelde heel onwennig en ik maakte veel meer foutjes.
WhatsappHack
@Aubergine27 december 2023 21:36
Ja als je net een paar maanden ervoor een SE op de markt brengt is dat een logisch effect lijkt me. Liefhebbers van kleinere telefoons kregen eindelijk weer een optie. En dan komt opeens de 12 Mini. :+ Dan als ze klaar zijn met de SE is er weer geen nieuwe Mini. De strategie van Apple met deze reeksen snap ik nog steeds voor geen meter.
Frame164 @SpoekGTi27 december 2023 14:49
Kunnen we daarna weer klagen dat die iPhones zo dik zijn. Als we niet meer kunnen klagen is het niet leuk meer.
Shark.Bait @Frame16427 december 2023 15:30
Dat zullen we toch gaan doen; de EU heeft opgelegd dat vanaf 2027 de accu's makkelijk vervangbaar moeten zijn.

New EU law to force smartphone makers to build easily replaceable batteries
WillySis @Frame16427 december 2023 14:58
Je kan altijd nog klagen over de prijs of het reparatiebeleid.
Coolstart
@SpoekGTi29 december 2023 00:03
En dat gaat dan weer te boek staan als de 300gram fat-phone die niemand wil buiten enkelingen.

Wat iedereen wil is een compacte toch grote telefoon die het langer uitzingt op een accu en zover ik weet staan Iphones bijna altijd bovenaan de ranking.

Ik ben zeker geen fan van Jony Ive, onder zijn bewind waren Iphones nog slechter.

Als ik daar de leiding had zou ik 100% gaan voor high-end +repareerbaarheid en daar een winstgevend bedrijf rond maken. Moduleerbaar, upgrades etc.

One more thing, the modular phone. Mphone :)
Dark Angel 58 @SpoekGTi29 december 2023 21:24
Ja een dikkere iPhone zonder bumps en een dikkere accu
en dikke en zwaardere telefoon? :')
Mooi, straks kunnen we onze iPhones als kleine halters gebruiken :P
Je moet echt niet overdrijven lol
Guru Evi @Sandor_Clegane27 december 2023 23:21
Je kan de bump weghalen, andere foons doen het, maar je kunt niet met de fysica redeneren, een scherm is een lichtbron en een lichtbron dichtbij de lens van een camera is problematisch. Of we gaan terug naar een kleiner scherm met een bredere rand. Ik weet niet waarom de bump een probleem is, je laat de pixels zwart als je ze niet wilt gebruiken of doet er een functie (zoals de klok en status) mee.
Keypunchie
27 december 2023 14:55
Zonder er echt veel van af te weten, maar dit voelt alsof Tang Tan het gewoon leuker vond om met Jony samen te werken, dan om direct aan Jeff Williams te rapporteren.

Jony Ive is een grootheid, maar eerlijk gezegd was zijn rol bij Apple wel uitgespeeld. Het post-Jony tijdperk is zo gek nog niet, met name op het gebied van de Mac zijn er veel verbeteringen doorgevoerd.

Qua iPhone weet ik het zo net nog niet (design/features lijkt een beetje te watertrappelen) en ook de Apple Watch (Jony's kindje!) is intussen wel aan vernieuwing toe (Ultra is leuk, maar misschien wat niche), maar de M-series Macs zijn in praktisch alle opzichten top.

Eerlijk gezegd heb ik er wel vertrouwen in dat het goed komt/zit bij Apple. Genoeg designers die zich daar zullen melden om zich te bewijzen, lijkt me.
Llopigat
@Keypunchie27 december 2023 15:28
Ja Ive had zich helemaal in een hoekje geverfd. Dunner, dunner dunner maar de functies bleven achter. Het was heel erg form over function. Terwijl je toch een macbook koopt om hem te gebruiken, niet als sieraad :)

Het is echt goed dat de poorten weer terug zijn, en het butterfly toetsenbord weg is. Wel vind ik het nieuwe toetsenbord van de macbook pro nog steeds niet geweldig, het is nog lang zo goed niet als het was in 2015 qua typgevoel. Ik heb nog steeds liever een Thinkpad (hoewel Lenovo helaas enorm aan het verslechteren is, sinds de T14 gen2 is het toetsenbord weer dunner en minder travel geworden en het is nu bijna net zo slecht als de nieuwe macbook pro helaas).

Maar voor mij hebben laptops sowieso een beetje afgedaan, ik gebruik eigenlijk alleen nog maar desktops. Alleen voor werk heb ik nog een laptop helaas.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 12:15]

Carlos0_0
@Llopigat27 december 2023 15:46
T14 g3 en G4 zijn de toetsenborden weer iets anders dan de G2, misschien vind je die wel weer wat beter(G2 is al weer een oud beestje :))
jmvdkolk @Llopigat27 december 2023 17:04
Ook bij Lenovo is dun helaas belangrijker geworden dan prettig gebruik. Zoals @Carlos0_0 hieronder zegt, de G3 en G4 vind ik weer iets beter qua toetsenbord. Maar het toetsenbord van b.v. de T410 vind ik nog steeds veel prettiger.

Wat ik het lastige vind is dat je ook gewend raakt aan hoe licht de nieuwe laptops zijn. Dat is dan weer de winst bij het dunner worden van de laptops. You win some and you lose some. Ik heb nu een X1 Carbon en een MacBook Pro. Die zijn beide wel heel lekker licht. Maar ik zou ze beide inruilen voor een laptop met zo'n mooi toetsenbord zoals Lenovo dat had.

Ik snap dat een desktop prettiger is afhankelijk van het gebruik. Ik gebruik mijn computers veel mobiel. Dan is een desktop geen optie. Op mijn werkplekken heb ik wel een mooie setup qua toetsenbord en schermen. Pure performance haal ik uit cloud machines.
klonic @Llopigat28 december 2023 01:25
Zakelijk heb ik een Thinkpad gehad, 3 HPs en twee Dell Latitudes. Privé heb ik sinds 2009 MacBook Pro’s en wat mij betreft zijn dat de fijnste laptops. Het enige is dat mijn huidige 2019 model alleen die 4 usb c poorten heeft. Aan de andere kant gebruik ik vrijwel nooit poorten.

Butterfly toetsenborden heb ik gelukkig overgeslagen. Ik vind het toetsenbord in de MacBook Pro helemaal prima. Die van de andere laptops ook trouwens.

[Reactie gewijzigd door klonic op 23 juli 2024 12:15]

Shark.Bait @Keypunchie27 december 2023 15:33
Ik denk dat bij apple de design mogelijkheden zeer gelimiteerd zijn vanwege de focus op een paar producten, en dat bij Jony is het aantal mogelijke opdrachten in principe eindeloos.
djwice 27 december 2023 14:53
Augmented reality en homebot denk ik.
Verwijderd 27 december 2023 15:16
Een nieuwe hoofd product ontwerper is misschien wel een keer goed voor Apple. En uiteraard voor ons de consument. Ik ben zeer benieuwd wie dit over gaat nemen.
machiel 27 december 2023 17:07
Hoofd zijn van een afdeling dat een consumentenproduct ontwerpt lijkt me toch iets anders dan 'werken aan AI Hardware'. Dat klinkt als een carrière switch.
Ootje70 @machiel28 december 2023 10:39
Ook AI-hardware moet ontworpen zijn, kan ook voor gebruik door consumenten zijn. Maar goed ook zakelijk moet dit soort hardware ontworpen worden en Tan kan dat blijkbaar. Verschil zou moeten zijn dat het niet form-over-function maar function-before-form moet zijn, weet niet of AI-hardware voor de zakelijke markt erg mooi of sexy moet zijn. Voor gebruikers in ieder geval wel en daar kun je iemand als Tan dan wel voor gebruiken (als je van esthetiek van Apple producten houdt in ieder geval....)
Maurits van Baerle
27 december 2023 19:37
Wat is AI hardware?
Guru Evi @Maurits van Baerle27 december 2023 23:24
Een ‘smart speaker’ met de OpenAI API.
OLED 27 december 2023 16:09
Een iPhone moet hardwarematig uitblinken in de camera, het scherm, het geluid, de batterijduur en de prestaties. Deze functies bij elkaar opgeteld bepalen hoe het toestel er uit komt te zien. Zo zat er een notch in het scherm en is er nu een gat omdat de faceid en de camera belangrijker zijn dan het uiterlijk. Hetzelfde is op de achterkant van toepassing.
De ontwerpers hebben weinig vrijheid aangezien de functies het uiterlijk grotendeels bepalen. Ook moet de iPhone altijd op een iPhone lijken dus ook daar zit weinig vrijheid in. Ik snap dat je op een gegeven moment wel klaar bent ermee als ontwerper.

Ik heb nog nooit van de man gehoord overigens maar zolang de iPhone op de voor mij belangrijkste vlakken het beste blijft, vind ik het prima als er een andere hoofdontwerper komt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.