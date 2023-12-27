Hoofd productontwerp Apple stapt over naar LoveFrom om AI-hardware te maken

Tang Tan, hoofd productontwerp bij Apple, stapt in februari over naar het ontwerpbureau van Jony Ive: LoveFrom. De ontwerper zou daar aan nieuwe AI-hardware van OpenAI kunnen werken.

Tan zal zich volgens Mark Gurman focussen op toekomstige hardware van AI-producten, terwijl OpenAI zich om de software zal bekommeren. De Bloomberg-journalist wist niet te vertellen om welke specifieke hardware het gaat, maar hij vermeldt wel geruchten die naar thuisapparatuur verwijzen. Dat Tan Apple zou verlaten, was al langer bekend. Het was tot nu toe echter niet duidelijk wat de verdere carrièreplannen van de ontwerper waren. Tang Tan was medeverantwoordelijk voor het ontwerp van de iPhone, de Apple Watch en AirPods.