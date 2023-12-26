Ming-Chi Kuo: Apple Vision Pro is in productie, vanaf februari te koop

Analist Ming-Chi Kuo beweert dat de productie van de Apple Vision Pro momenteel op volle toeren draait. De AR-/VR-headset zou begin februari in de winkel moeten liggen.

Kuo schrijft in zijn nieuwsbrief dat de Vision Pro-headset het belangrijkste product van Apple wordt in 2024. Het Amerikaanse bedrijf zou dit jaar naar verluidt ongeveer 500.000 exemplaren van de AR-/VR-headset willen produceren. Dat aantal ligt een heel stuk lager dan wat enkele andere analisten beweren. Een Chinese analist beweerde eind november namelijk dat Apple in 2024 ongeveer 1 miljoen headsets wil verkopen.

Er doen al langer geruchten over Apple Vision Pro de ronde. Bloomberg-journalist Mark Gurman beweerde vorige maand dat Apple de release van de headset wil uitstellen naar maart 2024, maar begin december beweerde hij dan weer dat de bril alsnog in januari op de markt zal komen. Het Amerikaanse techbedrijf zou ook aan een goedkopere versie van zijn headset werken. Die zou uiteindelijk tussen de 1500 en 2000 moeten kosten.

De Apple Vision Pro werd eerder dit jaar aangekondigd tijdens de WWDC-ontwikkelaarsbeurs. Het betreft een mixedrealitybril waarmee gebruikers zowel AR- als VR-content kunnen bekijken. De Vision Pro zal over een M2-soc beschikken, maar ook over een R1-chip die de input van de sensors verwerkt. Het apparaat zal eerst uitkomen in de Verenigde Staten en zal 3499 dollar kosten. Tweakers schreef kort na de introductie een preview over de Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-12-2023 11:23 177

26-12-2023 • 11:23

177

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Apple Vision Pro

vanaf € 4.799,-

3 van 5 sterren

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Reacties (177)

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cyclone 26 december 2023 11:29
Voor deze genoemde prijzen kan ik me de voorspellingen van 1 miljoen exemplaren nauwelijks voorstellen.
Ik als Apple gebruiker sla voorlopig bij dit soort prijzen even over in ieder geval.
NLkaiser @cyclone26 december 2023 12:25
Mijn oom zat gisteren met kerst te vertellen dat hij samen met zn vrouw 2 iphone pro max'n met 512gb had gekocht en dat dat samen bijna €3500 was. Ik denk even hardop na maar als een non tech gebruiker dat overheeft voor zijn telefoon en je de aanname doet dat je een vision pro deelt met je partner dan zijn de prijzen niet meer zo ver gezocht.
CorbataGames @NLkaiser26 december 2023 12:32
Met de aantekening dat een vision pro volgens mij specifiek voor 1 gebruiker is en dus niet te delen.
Finraziel
@CorbataGames26 december 2023 12:48
Valt volgens mij wel mee...
Het is voor de tweede user wat onhandig dat de settings niet bewaard worden, maar niet ondoenlijk. En Apple kan zich altijd bedenken, het is puur software, niet zoals dat bigscreen ding waar je je gezicht moet scannen en ze een faceplate specifiek voor jouw gezicht printen. Die kun je echt niet delen.
Utrecht25 @Finraziel26 december 2023 17:05
Over bigscreen gesproken: Reviewers klagen dat door het gewicht de Vision pro niet meer dan 15 minuten kunnen dragen.
Mijn voorspelling: Gewicht zoals Bigscreen en de Meta Rayban is meer de toekomst. Gewicht van accu heeft Apple al verplaatst naar je broekzak, nu nog het moederbord, en dat externe scherm gaat ook snel verdwijnen, want ook te zwaar met huidige techniek.
Donstil
@Utrecht2526 december 2023 23:05
Over bigscreen gesproken: Reviewers klagen dat door het gewicht de Vision pro niet meer dan 15 minuten kunnen dragen.
Welke reviewers doen dat? Er zijn tot nu toe alleen tech journalisten geweest die het ding tijdens de aankondiging in Juni even kort opgehad hebben in een gesloten setting en deze maand is een zeer slechte groep uitgenodigd voor spatial video. In de eerste ervaringen heb ik geen klachten gelezen dat ze de bril maar 15 minuten konden dragen door het gewicht.

Er zijn verder nog geen reviewers die zelf met dat ding aan de slag zijn geweest. Dat zal de week of weken voor release pas gebeuren.
Utrecht25 @Donstil27 december 2023 12:51
Sorry? MKBHD heeft m al 3x opgehad en day gezegd.
Donstil
@Utrecht2527 december 2023 12:59
Sorry? MKBHD heeft m al 3x opgehad en day gezegd.
Ik volg MKBHD en zeker als het aankomt op de Vision Pro maar heb hem nergens horen zeggen dat hij de Vision Pro maar 15 minuten op kan hebben omdat hij anders te zwaar wordt.
Utrecht25 @Donstil28 december 2023 13:39
Vertrouw je mede tweaker eens :). Hij zei dit in begin van een van de laatste podcasts.
Frame164 @Donstil27 december 2023 06:53
Van alle mogelijke producten vindt je op youtube (en waarschijnlijk elders ook) "reviews" van mensen die vervolgens alleen algemeen beschikbare plaatjes laten zijn en hun mening er bij zetten. Ik was me pas aan het oriënteren op een nieuwe leaseauto en de onzin die je dan tegenkomt qua zogenaamde reviews. Allemaal mensen die op hun zolderkamertje autojournalist spelen zonder de betreffende auto ooit aangeraakt te hebben.
Finraziel
@Utrecht2526 december 2023 20:39
Mwa, lijkt me sterk... Wat ik zo zie is hij niet echt zwaarder dan Meta headsets en die gebruiken mensen ook vaak langere tijd achter elkaar. Als het echt na een kwartier door het gewicht niet meer te gebruiken is dan is de strap misschien niet zo goed of hij stond niet goed afgesteld voor de betreffende reviewer.

Overigens lijkt het mij juist helemaal niks dat er iets naar de broekzak verplaatst is. Ik heb een Quest pro en vind het juist zo fijn aan het apparaat dat ik hem op elk moment zo kan pakken, op mijn hoofd zetten en gaan. Het lijkt een klein iets maar iedere keer ook een accu pakken en de kabel goed langs je lichaam leiden voegt een extra barrière toe waardoor je het ding minder snel even pakt. Ik sta bv bij thuiswerken meestal een paar keer per dag even 10 minuten te beatsaberen. Als ik dan iedere keer moet hannessen met een kabel dan heb ik daar al snel geen zin meer in.
k995 @Finraziel26 december 2023 20:49
Er is een reden dat Apple het gewicht niet geeft
Osiummaster @Utrecht2526 december 2023 20:11
Accu's zijn zwaar en worden niet zo heet, maar de processor heeft ook een koeler met verse lucht nodig.

Denk dat ze dat beter aan de achterkant van de strap kunnen verwerken als contra gewicht.
CorbataGames @Finraziel26 december 2023 14:30
Ah, daar was ik niet van op de hoogte. Dat scheelt wel iets
Vexxon @Finraziel27 december 2023 14:03
Apple kan zich altijd bedenken
Yeah right ;)
SuperDre
@CorbataGames26 december 2023 19:05
Nee, de VP is gewoon net zoals de Meta Quest 3, niet zoals bigscreen headset waarbij EN de IPD fixed is EN de gasket op de contouren van de koper zelf is.
dasiro @NLkaiser26 december 2023 18:49
telefoons zijn al lang gemeengoed bij de non-tech gebruikers, maar wat er na al die jaren nog steeds niet is voor de VR-markt is een zogenaamde killer-app: in tegenstelling tot wat de benaming zou inhouden zorgt zulk iets ervoor dat een product of technologie per direct kan doorbreken bij de grote massa.

We zijn nu al een jaar of 10 ver met portable VR-headsets en tot op heden is de impact behoorlijk mager geweest, zelfs minder dan dat curved of 3D-TV's hebben gehad. Als je ziet hoeveel tientallen miljarden er tegenaan gesmeten worden, inclusief metaverse, dan had ik toch wat meer enthousiasme verwacht, zeker onder tech-savvy early adopters.
Marve79 @dasiro26 december 2023 22:01
Vrees er ook voor, denk dat zelfs Apple het niet gaat lukken VR echt op de kaart te zetten. Niemand wil gewoon zo'n ding op zijn hoofd.
matthijst @NLkaiser26 december 2023 15:11
Voor bewezen technologie, zoals een iPhone die je meerdere keren per dag gebruikt, misschien een redelijke prijs. Maar voor een v1 wellicht wat overdreven voor de gemiddelde consument. Als is dat ook niet de doelgroep voor deze versie, gok ik.
nils7 @NLkaiser27 december 2023 09:56
Als je bekijkt dat het eigenlijk een Macbook Pro op je hoofd is valt 3500 euro best wel mee.
n4m3l355 @NLkaiser26 december 2023 13:38
Bruto maandsalaris in NL is net onder 3.000 euro. Hij geeft dus even anderhalve maand inkomen weg aan zijn vrouw. Nou zullen er best wel wat mensen zijn die wat ruimer verdienen maar dit wil je toch zeker niet jaarlijks doen ongeacht hoeveel je verdient.

Dus terugkomend naar de Vision pro waarvan men slechts 500.000 van produceert voor komend jaar is dit toch wel voor een select groepje consumenten.

Ik ben dan ook heel benieuwd naar de toepassingen hiervan. Tot op heden hebben we nog niks gezien. Apple is goed in het geheim houden van nieuwe producten maar je zou toch wel verwachten dat ze de markt een beetje opwarmen. Gelet op hoe weinig mensen googlen lijkt niets minder waar.
DNN!S
@n4m3l35527 december 2023 07:31
Voor anderen is 3500 slechts een dertiende maand, of een winstdeling, of een keertje wintersport opgeven.
arjandijk162 @n4m3l35527 december 2023 10:38
Meer dan 900.000 mensen in NL heeft het dubbele te besteden. Dit is geen product voor een gemiddeld inkomen
Jefrey Lijffijt @n4m3l35526 december 2023 13:59
Het gemiddelde wordt ingegeven door de grote massa met een laag salaris. Er zijn tientallen miljoenen miljonairs op de wereld. (Via Google vind ik bijvoorbeeld het getal 60 miljoen mensen.)

[Spijtig dat mijn reactie een 0 krijgt, ik reageer op bovenstaande post waarin staat dat
Nou zullen er best wel wat mensen zijn die wat ruimer verdienen maar dit wil je toch zeker niet jaarlijks doen ongeacht hoeveel je verdient.
door daar een getal op te plakken. Ik doel er gewoon op dat er echt kei veel mensen zijn voor wie een paar duizend euro geen grote uitgave is.]

[Reactie gewijzigd door Jefrey Lijffijt op 23 juli 2024 11:48]

bzzzt
@Jefrey Lijffijt26 december 2023 14:41
Bovendien hoef je geen miljonair te zijn. Een bootje is duurder en toch liggen de havens daar overvol mee...
En kijk eens naar het aantal duurdere auto's wat rondrijdt...

[Reactie gewijzigd door bzzzt op 23 juli 2024 11:48]

Rhinosaur @Jefrey Lijffijt26 december 2023 15:10
Reken er ook maar op dat de marketingmachine van Apple maximaal gaat draaien met de vele influencers en celebrities die dit gaan endorsen op social media.
Kafka @NLkaiser26 december 2023 18:04
Juist non-tech gebruikers kopen duur Apple spul. Net als ik trouwens en ik ben dan semi-tech gebruiker. :-)
b12e @Kafka26 december 2023 19:29
Niet alleen non-tech hoor. Ik ben de hele dag professioneel met tech bezig, als ik dan 's avonds thuiskom* dan wil ik niet nog meer met tech bezig zijn (dit werkt niet, dat werkt niet, deze update heeft dat kapot gemaakt, die driver is incompatibel met deze andere versie van het OS, etc).

Dus ik koop steevast Apple producten voor persoonlijk gebruik, omdat "het gewoon werkt" zonder geknoei. Leuk dat je op Android allemaal dingen kan sideloaden en kan rooten om bepaalde functionaliteit toch erin te krijgen, maar dat ga ik niet doen en wil me er niet mee bezighouden. Leuk dat je bootloaders kan flashen of alternatieve OS versies, maar ditto verhaal.

De producten zijn (relatief gezien) kwalitatief (en ja ik besef me dat er mensen hier nog altijd nachtmerries hebben van het butterfly toetsenbord maar ik heb er nooit problemen mee gehad), maar daar betaal je voor. Heb je dat er niet voor over, dan ga je logischerwijs voor een alternatief van een andere fabrikant. Dat is je volste recht, iedereen stemt met zijn eigen portemonnee hoeveel hij of zij wil uitgeven aan tech.

*Ik werk van thuis, dus "thuiskomen" is relatief natuurlijk.
Spatienazi @b12e26 december 2023 21:08
Het grappige is dan weer dat ik in een tech-context met advertenties en verkoop bezig ben voor mijn werk, en ik niet ook nog eens in mijn vrije tijd wil moeten dealen met reclames en zulke tijdverspillers. Dus ik heb gewoon een Android-telefoon gekocht omdat "het gewoon werkt" en ik gewoon altijd apps kan installeren zonder geknoei.

Leuk dat je op iOS een gecureerde app store hebt en kunt jailbreaken als je iets anders wil hebben, maar dat ga ik niet doen en wil me er niet mee bezig houden.

Er zijn zat kwalitatief goede producten met een volledige featureset voor een goede prijs, dus teveel betalen doe ik ook al niet. Wil je nou iets meer betalen zodat je keuzes voor je zijn gemaakt, dan ga je logischerwijs voor een alternatief van Apple. Dat is je volste recht, iedereen stemt met zijn eigen portemonnee hoeveel hij of zij wil uitgeven aan tech.
b12e @Spatienazi26 december 2023 21:16
Bedankt voor de copy-pasta.

Nee even serieus, ieder z'n ding. Ik ga niet beweren dat er bij andere fabrikanten geen kwaliteit te vinden is. Voor mij werkt apple spul, voor iemand anders misschien niet, da's allemaal prima. Door de band genomen is het ene niet beter dan het andere, tenzij voor je eigen use case.
dus teveel betalen doe ik ook al niet.
"Teveel" betalen is heel erg relatief natuurlijk. Ik heb hier een LG G3 OLED tv hangen sinds begin november die me 2.5k euro heeft gekost. Nu kost diezelfde tv 2.1k euro. Heb ik dan teveel betaald? Wetende dat bij launch hij meer dan 3k kostte?
ivarga @b12e27 december 2023 00:22
Je hebt idd teveel betaald , ik heb deze met black friday voor 1999 kunnen scoren en net ook nog daarop mn 150 cashback ontvangen ;-)
b12e @ivarga27 december 2023 13:46
Ik vermoed dat we niet in hetzelfde land wonen.

Heb overigens €300 cashback gekregen.
coen254 @b12e27 december 2023 00:09
Je onderschat Android erg (in dezelfde prijsklasse als iPhones in ieder geval). Smartphones werken allemaal gewoon vandaag de dag. Laptops daarentegen zijn en ander verhaal.
sjongenelen @NLkaiser26 december 2023 14:46
Juist de non tech persoon gebruikt de smartphone de hele dag. En dan nog de pronkfactor er bij ook :)
t_o_c @NLkaiser26 december 2023 15:29
Juist mensen met minder kennis van zaken kan je veel gemakkelijker overhalen een duur(der) product te kopen. Die kijken niet naar specs maar naar wat de meute als goed ziet. Dat is een kwestie van marketing.

Voor de rest is 1700+ euro voor een telefoon natuurlijk obsceen veel geld en ik zal het er zelf nooit voor over hebben maar als je de telefoon voor 3~5 jaar gebruikt dan vallen de maandelijkse kosten eigenlijk hartstikke mee. Helemaal als je de telefoon veel gebruikt.
Verwijderd @NLkaiser26 december 2023 16:02
Een telefoon heb je wel altijd bij je. Zon bril alleen thuis of kantoor.
Voor zakelijk gebruik kan het misschien interessant zijn. Enkel thuis wat tiktok videos bekijk weerr niet
Llopigat
@NLkaiser26 december 2023 19:12
Ja het gekke is dat juist non-technies zo extreem veel uitgeven aan tech spulletjes. Vaak voor de bling bling (wat dat betreft is het 'de nieuwe auto voor de deur' geworden). Maar ook omdat ze er zo veel mee bezig zijn. Vaak is het hun enige computing apparaat. En zitten ze de hele dag naar de wereld te turen via een 6 a 7" schermpje :P Doe mij maar 24" + 2x 17" :)
Marve79 @NLkaiser26 december 2023 22:00
Telefoon gebruik je heel de dag he, usecase van dit ding is redelijk beperkt. Maar er zullen er genoeg in de rij staan dat zeker.
dfbt @NLkaiser27 december 2023 14:26
een telefoon die 1750 per stuk kost, ( ga hier geen apple/android) discussie op aan, kan natuurlijk goedkoper voor ''relatief zelfde gebruik'' waar je zowel je opslag/foto's, e-mail, bankzaken, games, navigatie, bellen, appen, agenda, hotspotmaker, mediaplayer, en alles wat ik nog vergeet. Het is vandaag de dag natuurlijk niet een klein beetje ''tech'' wat je koopt bij een telefoon. het is bijna alles wat hierboven staat in 1. tegenover een VR machine, die je ook kan gebruiken als telefoon/ipad maar in praktijk toch heel anders werkt dan een simpel machientje van 10 bij 6 cm in je broekzak. drempel om zoiets te kopen van 3500 is toch anders als dat je telefoon van 2/3/4/5 jaar weer aan vervanging toe is waarvan je denkt, als ik mijn mobiel kan afschrijven in 3 jaar, dan is t nog maar 500 per jaar. (als je ziet wat je daar voor terugkrijgT)
DNN!S
@cyclone26 december 2023 11:46
Denk dat we het als een groot live proof of concept experiment kunnen zien. Weten ze die 1 miljoen wél te verkopen dan worden ontwikkelaars wakker toch maar eens iets leuks te gaan bedenken. Komt er leuke software beschikbaar willen meer mensen hem hebben waardoor het voor Apple zin heeft verder en goedkoper door te ontwikkelen naar een massaproduct.
ChojinZ @DNN!S26 december 2023 13:09
Het succes van de bril zal afhangen van het aanbod in content/software.

En 1 miljoen users is niet heel veel. Stel je wil een tripple A game maken en de verwachting is dat ongeveer de helft van de users de game zal kopen (en dat is opzich al een erg positieve inschatting) dan heb je het over 500.000 kopers. Dat is nooit genoeg om uit de kosten van een tripple A game te komen.

Ik vraag me af hoeveel ontwikkelaars de stap durven te nemen om een product te ontwikkelen voor een platform waar nog nauwelijks potentiele kopers voor zijn.

Waarschijnlijk zal Apple (net zoals Meta en Valve deden) in eerste instantie heel veel zelf investeren in software en de grootste ontwikkelaar worden voor het platform. Ik vermoed dat het echte succes van de bril nog wel een paar jaar gaat duren..
-Colossalman- @ChojinZ26 december 2023 13:45
Ik denk ook wel dat Apple gaat investeren, zou wat dom zijn om alles maar aan de markt over te laten, ze gaan miljarden investeren in ontwikkelaars
bzzzt
@ChojinZ26 december 2023 14:40
Stel je wil een tripple A game maken en de verwachting is dat ongeveer de helft van de users de game zal kopen (en dat is opzich al een erg positieve inschatting) dan heb je het over 500.000 kopers. Dat is nooit genoeg om uit de kosten van een tripple A game te komen.
Je kan natuurlijk ook bestaande games uitbreiden met de mogelijkheden van de headset. De meerkosten daarvan zijn een stuk minder dan de complete ontwikkelkosten.
Guru Evi @cyclone26 december 2023 15:27
De Quest Pro (de versie zonder advertenties en Meta die kan meekijken) is ook $1500 en een jaarlijkse $500 voor het abonnement (anders wordt het een Quest 2) en andere professionele VR apparaten beginnen rond de $5000.

VR is duur, Meta en co heeft de brillen sterk gesubsidieerd om zo in de markt te breken, maar dat betekent dat ze dan oa Quest+ abotjes en apps verkopen. Het apparaat is een redelijk dure smartphone die juist genoeg is om simpele games en video’s kan bekijken die streamen van een sterkere computer. Apple bouwt een volledige Mac Mini in het apparaat.
cyclone @Guru Evi26 december 2023 16:54
ja dat zal maar hoeveel van die dingen hebben ze in het eerste jaar verkocht ?
Kan wellicht aan mijn informatie voorziening komen maar zover mijn informatie gaat komt VR nog steeds niet heel erg lekker van de grond.
O.a. door de hoge prijzen in combinatie met de huidige stand van de techniek (waar nog een hoop mensen misselijk worden bij het dragen van een VR Bril) en vergeet ook het uitblijven van goede software niet.

Inmiddels heeft de VR bril al behoorlijk wat iteraties achter de rug maar zie ik het zeker gezien een dergelijke prijsstelling van Apple nog steeds geen commodity worden.
Guru Evi @cyclone26 december 2023 22:56
Het is goedkoop genoeg voor ontwikkeling en professioneel gebruik.

Vergelijk de iPod met andere MP3 spelers van die tijd. Het was duur, het had relatief minder capaciteit, echter het was gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk om muziek om te zetten en qua audio kwaliteit beter dan de meeste andere systemen van de tijd (al was het maar omdat de omzetting van CD beter was dan de meeste ‘gratis’ MP3 compressies).

Zelfs met de Quest is het redelijk moeilijk om een verbinding op te zetten met een computer zonder veel technische kennis en als je het werkende krijgt is het niet altijd zonder problemen. Het hele VR stelsel is allemaal van-ontwikkelaars-voor-ontwikkelaars, als Apple daar verandering kan brengen en de kwaliteit omhoog kan krikken, zie ik er wel degelijk een toekomst in.
IamPeacock @cyclone26 december 2023 14:06
Dit is de eerste generatie en is voornamelijk voor tech enthusiasts en ontwikkelaars.
Er komen goedkopere modellen aan de komende jaren.

Vergelijk het met de Quest Pro. Veel van de features van de Pro zijn doorgevloeid naar de goedkopere Quest 3 een jaar later.

Weet je nog hoe duur HDTV's waren vroeger in het begin? Of een videorecorder?
cyclone @IamPeacock26 december 2023 16:51
Weet je nog hoe duur HDTV's waren vroeger in het begin? Of een videorecorder?
Ja die kostten niet net iets meer dan een volledig modaal maandsalaris, exact mijn punt.
En zeker niet de exemplaren waar er al meerdere fabrikanten diverse modellen van op de markt waren (in dit geval de Oculus of Holo lens om maar even wat te noemen).

Verschil is tevens dat de voorbeelden die jij noemt met meerdere gebruikers tegelijkertijd te gebruiken zijn in tegenstelling van een VR bril.

Kan het mis hebben hoor (en ik ben me bewust dat men dus ook een "goedkopere" versie gaan komen) maar blijf 1 miljoen exemplaren van een dergelijk product met deze prijsstelling een onreele verwachting vinden.
batteries4ever @cyclone27 december 2023 14:07
De heleboel” TVs van >10000.- waren ook niet voor de massa, maar tegenwoordig is een 65” TV van €2000 helemaal niks bijzonders. Er zijn zat mensen met een auto van >100.000 al is dat duidelijk niet voor de massa. Duitsland heeft al 1 miljoen miljonairs, die zonder problemen een AVP kunnen kopen als ze dat zouden willen. Het veel grotere probleem is dat de meeste van die mensen (ook vaak 50+) daar weinig behoefte aan hebben…
Llopigat
@cyclone26 december 2023 19:13
Vergeet niet dat de levensstandaard in de Amerikaanse steden een stuk hoger is. Wat ons 3500 euro 'voelt' voor hen maar als 1500 door de veel hogere koopkracht daar. Een beetje coder in silicon valley haalt zo 250k per jaar binnen.

Nou heb je natuurlijk ook veel armere stukken in Amerika maar daar richt Apple zich niet zo op.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 11:48]

hikashuri @cyclone26 december 2023 19:30
Het is niet omdat jij denkt dat het duur is dat de mensen het niet gaan kopen, de gemiddelde Apple premium buyer ligt heus niet wakker van de kostprijs. Dit product is de eerste deftige implementatie van een VR device en zal gemakkelijk de sales targets halen, anders zou Apple het niet lanceren.
Katanatje @cyclone26 december 2023 12:49
Volgens Wikipedia zijn er 62 miljoen miljonairs (in USD) in de wereld (als ik het goed gelezen heb). Als 1 op de 50 gewoon voor de lol als hebbeding dit in z'n living wilt hebben komen ze er wel 😀.
Verwijderd 26 december 2023 16:05
Eerste versie zal toch vooral voor ontwikkelaars zijn. Benieuwd of er enkele killer apps komen, en dan over twee jaar een wat betaalbaarder versie. Maar het kan natuurlijk ook dat het gewoon helemaal niet aanslaat, of enkel een zakelijk ding zal blijven
nms2003
@Verwijderd26 december 2023 23:49
Noem de Killer App voor de iPhone, iPad, Apple Watch. Is er niet. Het is in alle gevallen een veelheid aan usecases die tezamen voor het succes hebben gezorgd. En dat werd al duidelijk tijdens de aankondiging van de iPhone; an iPod, an intern communicator, a Phone; this is one device. De iPad introductie; waarbij de usecases voor een categorie device tussen smartphone en laptop uit een werden gezet; not a netbook, not a cheaper laptop but better at certain tasks.
Voor de Apple Vision wordt het waarschijnlijk de combi van productiviteit, communicatie en entertainment. Op alledrie fronten wordt een gebruikerservaring geboden die je niet in een andere categorie apparaten treft en voorzien van een UX die de categorie toegankelijk maakt voor het brede publiek.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 23 juli 2024 11:48]

Wolfos @nms200327 december 2023 12:12
Ik denk dat het een fout is om de Vision Pro te vergelijken met deze consumentenapparaten. De smartphone, tablet en smartwatch hebben één ding gemeen - het gemak. Daarnaast zijn ze ook nog eens een veelvoud goedkoper. Ik zou niet onderschatten wat een gigantische barrière die prijs van $3500 is.

Ik weet niet of de iPad een succes zou zijn geweest als deze net zo duur was als een laptop. De Vision Pro is nog eens vijfmaal duurder, lijkt niet meer te doen dan een smartphone, en in plaats van gemak is het selling point blijkbaar "immersie". Maar is dat wel zo belangrijk?
Neem VR gaming als voorbeeld, het is nu goedkoop en toegankelijk. Oculus verkoopt goed en zal zeker niet weg gaan. Maar het is absoluut niet op weg om "normaal" gamen te vervangen. Uiteindelijk gaat gemak voor immersie.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 11:48]

nms2003
@Wolfos28 december 2023 18:40
Het ging om de zo geroemde ‘killerapp’ die ook voor de meest succesvolle apparaten uit de consumentengeschiedenis niet zo eenduidig is aan te wijzen. Wat het hem heeft gedaan je user experience en dedicated content. Verder 1.strategisch oneens met wat je beweert mbt Apple Vision vooral voor zakelijke markt en 2.betaalbaarheid en daarmee geïnsinueerde toegankelijkheid van VR.

1.De product strategie van de Apple Vision is zo klaar als een klontje. De Pro is voor de lucky few, de corporates, de developers. En ze kunnen er ook niet meer produceren dan dat selecte gezelschap kan afnemen. Vandaar de toevoeging Pro; altijd de duurste modellen. Daar komt bij dat Apple nog niet de vruchten kan plukken van ‘economy of scale’ mbt de productie van de Vision. Ook dat zie je terug in de prijs. Het Vision concept leent zich voor verdere iteratie naar een normale Vision, een Vision Air, een Vision SE etc. Die prijs gaat hoe dan ook omlaag, al was het door goedkopere segmenten te ontwikkelen zoals hierboven geschetst. Een prijs van een MacBook is prima te verantwoorden eens Apple Vision op stoom komt. Zodra ze de prijs op € 2000,- krijgen begeven ze zich op een route naar de massa. En dat is een massa die niet perse zakelijk is, net zoals MacBooks door zowel consumenten als zakelijk gebruikt worden. Neemt niet weg dat zakelijk er zeker extra voordelen van kan hebben, maar ik zie geen enkele redenatie hoe het daarbij zou blijven. De marketing is er ook totaal niet op gericht met functies als Spatial Video, wat hard gepushed gaat worden in de volledige iPhone line-up.

2.VR is op dit moment absoluut niet interessant voor massa consumptie. De content en een goed platform ervoor ontbreekt nog altijd, de ervaring is subpar en de prijs is alsnog hoog voor wat het te bieden heeft. Een PS5 + PSVR 2 + spel -> €1000,- Een HTC Vive + PC die je in staat stelt daar van te genieten -> €2500,- en meer. Wat rest is de Meta Quest. Dan moet je dus zoveel perspectief zien in dat platform dat je daar € 500,- voor overhebt. €500 is te veel voor mensen die niet early adopter zijn. De VR markt bevindt zich echt nog in de pioniersfase. En ondanks de nodige vette toepassingen is het een ver van je bed show voor de massa.
Verwijderd @nms200327 december 2023 08:39
Ik moet het nog zien, de jeugd kijkt geen lange films meer, maar 30s tiktoks.
Ik denk dat het bij zakelijke toepassingen zal blijven
nms2003
@Verwijderd28 december 2023 18:04
De wereld bestaat niet enkel uit TikTok jeugd en die hebben überhaupt het geld niet voor zo’n apparaat, ook niet als de prijs halveert.
Halo_Master 26 december 2023 12:00
Ik verwacht geen verkoopsucces de eerste 3 jaar.
Maar je zal zien dat het langzaam de goede kant op zal gaan. Kijk Apple geeft gewoon bijna nooit op, of stapt na een nieuwe productcategorie er nooit meer uit. Heel langzaam zal de software en hardware verder worden ontwikkeld , totdat er zgn killer features aanwezig zijn . Maar is een project voor de lange termijn.
SuperDre
@Halo_Master26 december 2023 19:18
Ik verwacht dat Apple elk, nu gefabriceerd, exemplaar gewoon verkoopt en dat ze die 500k allemaal snel kwijt zullen zijn.
Halo_Master @SuperDre26 december 2023 20:24
Ik ook, maar is geen verkoopsucces volgens Apple maatstaven toch?
mOrPhie @Halo_Master26 december 2023 23:05
Dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Momenteel wordt geregeld de fout gemaakt de Vision Pro te vergelijken met een telefoon, zoals de iPhone. Ik denk dat een vergelijking met bijvoorbeeld de Apple Lisa of Macintosh veel beter opgaat. Het is een totaal nieuw type computer met hele andere use cases dan een telefoon. Als je het zo bekijkt: de eerste macintosh had een oplage van 70.000. Of de eerste iMac G3. Is dat geheel vergelijkbaar? Nee, want Apple is nu veel groter en computers zijn veel meer mainstream gemeengoed geworden. Maar ik bedoel ermee te zeggen dat Apple niet zo bezig is met verkoopsuccessen, maar veel meer met validatie van een nieuw compute-era; die van XR of zoals Apple het noemt: Spatial Computing.
SuperDre
@Halo_Master28 december 2023 11:16
Nouja, net zoals voor Sony de PSVR1 een groot succes was, Sony verwachtte namelijk minder exemplaren te verkopen het 1e jaar dan dat ze werkelijk deden. Maar voor 'analysten' was het een flop omdat het in hun ogen maar om een paar exemplaren ging. Gaat dus vooral om wat het bedrijf verwacht, niet om wat 'analysten' vinden.
Erwin 26 december 2023 11:44
Waar ik in het verleden graag de early adopter was heb ik inmiddels geen trek meer in nog een spoedig onbruikbaar apparaat in de kast. Dan stap ik liever in bij de volgende generatie.
Blue-eagle @Erwin26 december 2023 14:55
Spoedig? Apple kennende kan je hier de komende 8 jaar prima mee uit de voeten.
bzzzt
@Blue-eagle26 december 2023 20:22
Net als met de eerste generatie iPad of Apple Watch verwacht ik dat deze misschien wel eens wat sneller dan je eigenlijk zou willen 'obsolete' worden verklaard.
batteries4ever @Blue-eagle27 december 2023 14:21
Zelfs als dat kan, heb je 1-2 jaar erna een betere voor de helft van de prijs, dus het is een slechte investering, behalve voor ontwikkelaars. Deze moet je echt kopen om het jaar erop een betere te kopen…
bzzzt
@Erwin26 december 2023 20:23
Ik zou heel blij zijn als kastruimte de enige reden voor mij was om zo'n ding wel of niet aan te schaffen. Die bijna 4k euro kan je ook heel veel andere dingen voor doen ;)
nms2003
26 december 2023 13:58
Die “geruchten” over 1 miljoen zijn totale onzin. Het is al lang bekend dat in het eerste jaar krap aan honderdduizenden geproduceerd zullen worden obv ‘supply chain constraints’. Die claim van een miljoen is pure stennismakerij om achteraf te kunnen claimen dat het niet zo’n succes is als ze hadden gehoopt. Met 300.000 tot 400.000 sales in 2024 is de Vision Pro precies het succes dat het potentieel zou kunnen zijn. Als ze 500.000 aantikken zal ik verbaasd zijn waar ze de capaciteit vandaan hebben weten trekken.
Kafka 26 december 2023 18:07
Ik lees dezelfde argumenten toen destijds in 2010 de iPad op de markt kwam: het zou niks worden, een opgeblazen iPhone, te duur, wat moet je ermee etc etc.
De iPad is een van de grootste successen van Apple en zo zal het met deze bril ook gaan.
Wolfos @Kafka27 december 2023 12:16
Ik lees van voorstanders vooral dit soort argumenten zonder enige onderbouwing. "iPad was succesvol dus alles wat Apple verzint word succesvol" :+

Ik zie hetzelfde patroon als cryptocurrency en ""AI"" hier. Een wanhopig Silicon Valley dat gouden bergen belooft met een product dat duidelijk niet klaar is voor de mainstream. De Vision Pro heeft er vooral mee te maken dat de smartphoneverkopen afremmen dankzij een gebrek aan innovatie. Nog even de aandeelhouders zoet houden voordat ze bloed ruiken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 11:48]

Robthebest 26 december 2023 22:29
Ik zie zeker een afzet markt in de architectuur. Stel je voor dat je als klant in je eigen huis kan rondlopen alsof het echt bestaat! Dat lijkt mij geweldig.

Daarnaast is het voor de ontwikkeling van vastgoed ook zeker een mooie toevoeging. Maquettes maken is verleden tijd.
Annihlator @Robthebest27 december 2023 16:47
En dan ga je daarvoor verse software ontwikkelen ipv bijv de bestaande oculus- of welke competitor dan ook zn modules met UE5 te combineren?

Dít is het "leukste" probleem, leuk en aardig als het product in januari op de plank ligt, maar dan kunnen de ontwikkelaars pas *beginnen* met het opnieuw op- en uitbouwen waar de rest van de competitors járen (zelfs met hulp vanuit o.a. photon/steamvr/openvr/ue/ en ga zo nog maar even door) over heeft gedaan...

Zonder software/use-cases verkoopt (hopelijk dan) het product toch niet?

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 23 juli 2024 11:48]

IrBaboon79 26 december 2023 23:23
Ok, grappig dat Apple een gooi doet in deze arena maar op wat obscure gebieden (architectuur of andere ontwerp gerelateerde gebieden) en pogingen na (bijv. Alyx en eventueel Pokemon Go) is er vooralsnog voor zover ik weet nog geen killer applicatie of toepassing voor V/M/A-R…de markt lijkt ook niet erg geïnteresseerd en innovatie/prijsdalingen blijven ook uit dus duurt nog wel even voor we op een kritische massa komen mbt algemene acceptatie.

Apple of niet, ik zie mezelf niet met zo’n ding lopen of zitten werken… dus tot nu toe vrij sceptisch hierover.
brknbrkn 26 december 2023 11:35
Wat belachelijk veel geld 8)7 , maar waarschijnlijk zijn er genoeg fanboys die dit wel neer gaan betalen.
Benjamin- @brknbrkn26 december 2023 12:47
Het is absoluut heel veel geld, en je hebt altijd een Apple tax er bovenop.

Dat gezegd is de hardware wel serieus indrukwekkend. De schermen die gebruikt worden hebben een ongekend hoge resolutie in een VR bril. De Varjo heeft 2880x2720 (15MP), de duurste Vive heeft 2448x2448 (12MP) en de Meta Quest 3 heeft 2064x2208 (9MP). De Vision Pro heeft 23MP (alles is berekend over beide ogen), dus ja dat is nogal een gigantisch verschil.
Daarnaast zit er dan nog een M2 in en nog de nodige andere hardware.

Op papier lijkt dit dan ook bij verre de beste bril. Of dit ook zo is, tja dat moeten we maar zien, maar als het product echt goed is, dan kan ik zeker geloven dat mensen dit kopen, zonder dat ze hiervoor het 'fanboy' label voor moeten hebben.

Ik ben in ieder geval erg benieuwd, Apple staat bekend om pas een markt te betreden wanneer het naar hun inzien klaar is voor breed gebruik, dus ja we gaan het zien.

Ongeacht wat, moeten we als tech fans dit soort dingen toejuichen, want het is weer een grote speler op de markt die sterk verbeterde tech neerzet. Uiteindelijk worden we daar allemaal beter van.

[Reactie gewijzigd door Benjamin- op 23 juli 2024 11:48]

mhnl1979 @Benjamin-26 december 2023 13:05
Hardware is super tof. Maar wat kun je er vervolgens mee. Zo’n Quest heeft veel support, SteamVR noem maar op. De vraag is wel wat bij Apple allemaal kan
CyBeR @mhnl197926 december 2023 16:25
Hardware is super tof. Maar wat kun je er vervolgens mee. Zo’n Quest heeft veel support, SteamVR noem maar op. De vraag is wel wat bij Apple allemaal kan
In tegensteling tot de gemiddelde PC-bril zet Apple hun product neer als een platform op zich. Je draait dus ook software op de bril, want daar zit gewoon een capabele (M2-based) computer in.

In het begin zul je nog niet zo veel kunnen (en daarom hebben ze ook dat virtuele desktop-verhaal) maar als het een beetje aan slaat en er meer apps voor ontwikkeld worden, zul je er steeds meer mee kunnen. En zal natuurlijk de prijs ook steeds meer omlaag gaan.
Vexxon @CyBeR27 december 2023 14:11
In tegensteling tot de gemiddelde PC-bril zet Apple hun product neer als een platform op zich.
Dus zoals Meta doet met de Quest? Daarom noemt hij de Quest ook vermoed ik.
In het begin zul je nog niet zo veel kunnen
Maar dat is dus het probleem wat we vaker zien.
Waarom zou ik als consument het ding kopen als je er nog niet veel mee kan, dan wacht ik wel tot ik er meer mee kan.
Waarom zou ik als ontwikkelaar er apps voor gaan ontwikkelen als nog niet veel mensen zo'n ding hebben?

Je ziet het eigenlijk ook al bij de PSVR. Er worden niet veel units verkocht want er zijn niet zoveel interessante games voor. Er worden niet zoveel grote games voor ontwikkeld want er zijn maar weinig mensen die zo'n ding hebben,
Dat Sony dat na de eerste PSVR niet al anders gedaan heeft snap ik nog steeds niet.

Kortom als Apple wil dat dit een succes wordt dan zullen ze ervoor moeten zorgen dat het ding interessant wordt. Interessante hardware is niet genoeg.
Benjamin- @mhnl197926 december 2023 13:48
Het is sowieso interessant om te zien wat het allemaal precies kan, maar ze hebben wel het nodige destijds laten zien in hun presentatie. Gaat het allemaal (goed) werken op dag 1? Geen idee, maar daar zit al veel potentie.

Apple's focus zit niet op gamen, en de hardware lijkt me niet krachtig genoeg voor high end gaming, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat dingen als Beatsaber er op zullen uitkomen (op termijn)

Apple weet wel dat je maar 1 keer het product als eerste kan uitbrengen, en waarbij MS bijv de Hololens uitbracht vanuit een developer perspectief, richt Apple zich eigenlijk volledig op de consumenten, dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit product nog niet veel kan. Waarbij wederom we wel moeten realiseren dat deze bril niet gemaakt is om Fallout in VR te spelen.
mhnl1979 @Benjamin-26 december 2023 14:12
De combinatie daarvan is dus raar lijkt me. Enerzijds voor consumenten, maar niet gefocused op gamen. Wat blijft er dan over? Maar we zullen het moeten afwachten. Ik ben wel erg nieuwsgierig 😀
bzzzt
@mhnl197926 december 2023 20:15
Gamen is niet altijd de beste 'driver' geweest van hardware verkopen. Bovendien zijn bijna alle VR brillen op dit moment gefocust op games dus behalve mogelijk betere hardware kan Apple daar niet echt heel onderscheidend zijn.

Ik denk dat het makkelijker is zo'n bril te verantwoorden voor wat meer zakelijk gebruik zoals 'face to face overleg in een VR omgeving' of als werkblad vergroter. Ook is de integratie met de 'spatial photo' mogelijkheid van de iPhone pro interessant al vraag ik me af of opa en oma echt zo'n ding op gaan zetten om plaatjes van de kleinkinderen te bekijken...
Benjamin- @mhnl197927 december 2023 09:02
Dan zou ik toch echt eens hun presentatie opzoeken. Het is veel meer gericht op productiviteit.
batteries4ever @mhnl197927 december 2023 14:12
Tja, de eerste Apple Watch kon ook niet veel en kijk nu eens!
Jan Onderwater @Benjamin-26 december 2023 15:52
Apple Tax is een mythe.
Laptops van Dell ofzo met vergelijkbare specs, beeldscherm, speakers, accuduur en bouwkwaliteit etc zijn, als ze al bestaan, net zo duur of nog duurder.
bzzzt
@Jan Onderwater26 december 2023 20:19
Ik snap wel waar die overtuiging vandaan komt: Apple levert geen laptops met bv een goedkoop chassis om de onderkant van de prijsrange mee in te vullen. Het is of een stevige prijs betalen of geen Apple.
(maargoed, mensen hier zijn linksom of rechtsom boos op Apple, of het is te duur en als Apple dan wel een keer mindere specs uitbrengt is het slecht voor het klimaat want het zou eerder afgedankt worden... en dat terwijl Apple spul een enorme resale waarde heeft en heel gewild is)
batteries4ever @bzzzt27 december 2023 14:17
Zeker, maar ik denk dat dat zeker niet zal gelden voor de AVP1. Het zou me verrassen als er het jaar erop niet een bijna net zo goed model uitkomt voor de helft van de prijs en het jaar erop eentje in die buurt van € 1000 die simpelweg beter is, maar zonder b.v. dat scherm dat je ogen toont. Die is echt voor ontwikkelaars en de liefhebber, die gewoon het jaar erop weer een betere koopt.
stz33a @Jan Onderwater27 december 2023 01:30
MacBooks hebben een goed scherm, speakers en toetsenbord, ja. Ook zijn het mooie dingen. Ik denk niet dat daar veel discussie over is.

Maar nu ben ik wel benieuwd over welke "vergelijkbare specs" je het precies hebt. De 8 GB ram bij het instapmodel van een MacBook Pro van 2000 euro? Of de teleurstellende chips die inmiddels alweer zijn ingehaald door Intel (al helemaal wb prijs-kwaliteitverhouding)?
Benjamin- @Jan Onderwater27 december 2023 09:07
Dat is sowieso niet waar, maar doe dan ook even vergelijkbaar geheugen en opslag.

Daarnaast blijven ze ook zonder die opslag wat duurder. Daarnaast is een meerprijs bij een ander merk, niet opeens een argument om te zeggen dat Apple het niet doet.
Hoe vaak mensen wel niet zeggen "ja maar kijk eens hoe duur Samsung is", want dat is een kulargument want Samsung heeft weer hun Samsung tax.

Het gaat hier puur en simpel over wat hun winstpercentage is, en Apple is van dit soort techbedrijven, absoluut de hoogste.
Halo_Master @brknbrkn26 december 2023 12:01
Ik de k dat de “normale” fanboys met een normale portemonnee, nog wel even zullen moeten wachten. Hij zal zeer beperkt verkrijgbaar zijn..
Mania-92 26 december 2023 12:26
Even los van de prijs. Al kreeg ik hem gratis, ik zou niet weten waar ik hem in huiselijke kring voor moet gebruiken.
bzzzt
@Mania-9226 december 2023 20:27
Extra bioscoopscherm (ook al is het maar voor 1 persoon) is nooit weg toch?
batteries4ever @Mania-9227 december 2023 14:27
Heb jij geen last van zombies in de woonkamer? Hiermee dus wel! Tenzij je helemaal geen computergames speelt is een game in VR een compleet andere belevenis als op een monitor.

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