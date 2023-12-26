Ming-Chi Kuo: Apple Vision Pro is in productie, vanaf februari te koop

Analist Ming-Chi Kuo beweert dat de productie van de Apple Vision Pro momenteel op volle toeren draait. De AR-/VR-headset zou begin februari in de winkel moeten liggen.

Kuo schrijft in zijn nieuwsbrief dat de Vision Pro-headset het belangrijkste product van Apple wordt in 2024. Het Amerikaanse bedrijf zou dit jaar naar verluidt ongeveer 500.000 exemplaren van de AR-/VR-headset willen produceren. Dat aantal ligt een heel stuk lager dan wat enkele andere analisten beweren. Een Chinese analist beweerde eind november namelijk dat Apple in 2024 ongeveer 1 miljoen headsets wil verkopen.

Er doen al langer geruchten over Apple Vision Pro de ronde. Bloomberg-journalist Mark Gurman beweerde vorige maand dat Apple de release van de headset wil uitstellen naar maart 2024, maar begin december beweerde hij dan weer dat de bril alsnog in januari op de markt zal komen. Het Amerikaanse techbedrijf zou ook aan een goedkopere versie van zijn headset werken. Die zou uiteindelijk tussen de 1500 en 2000 moeten kosten.

De Apple Vision Pro werd eerder dit jaar aangekondigd tijdens de WWDC-ontwikkelaarsbeurs. Het betreft een mixedrealitybril waarmee gebruikers zowel AR- als VR-content kunnen bekijken. De Vision Pro zal over een M2-soc beschikken, maar ook over een R1-chip die de input van de sensors verwerkt. Het apparaat zal eerst uitkomen in de Verenigde Staten en zal 3499 dollar kosten. Tweakers schreef kort na de introductie een preview over de Apple Vision Pro.