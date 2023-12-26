Afbeeldingen tonen 'compacte' ASUS Dual RTX 4070 Super OC-videokaart

Er zijn afbeeldingen opgedoken van de ASUS RTX 4070 Super Dual OC. Deze aangepaste RTX 4070 Super-videokaart lijkt over 12GB-werkgeheugen en een 12-pinsconnector te beschikken. De kaart zou compacter zijn in vergelijking met de reguliere ASUS Dual RTX 4070 OC.

De afbeeldingen zijn gelekt door X-gebruiker momomo_us en werden geanalyseerd door de redactie van VideoCardz. Die merkt op dat de videokaart met een 12VHWPR-connector zal worden geleverd en niet met een 8-pinsconnector zoals dat bij de Dual RTX 4070 OC het geval is. Volgens VideoCardz zal de nieuwe gpu 225W aan stroom verbruiken, in plaats van 200W bij de Dual RTX 4070 OC. De kaart zou ook iets compacter zijn in vergelijking met die kaart.

Het is niet duidelijk wanneer de ASUS RTX 4070 Super Dual OC op de markt zal verschijnen. Uit eerdere geruchten blijkt dat Nvidia de Super-varianten van de RTX 4070, 4070 Ti en 4080 op 8 januari wil introduceren. Het Amerikaanse bedrijf zou op die dag ook een presentatie willen houden tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De Super-varianten zouden eind januari in de winkelrekken komen te liggen.

Er doen al een tijdje geruchten de ronde over de Nvidia GeForce RTX 40 Super-desktopvideokaarten. Dat worden verbeterde versies van de huidige non-Super-tegenhangers. De Super-kaarten zouden onder andere meer CUDA-cores krijgen en in sommige gevallen ook meer vram. Nvidia heeft de komst van deze gpu’s nog niet officieel aangekondigd.