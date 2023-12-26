Afbeeldingen tonen 'compacte' ASUS Dual RTX 4070 Super OC-videokaart

Er zijn afbeeldingen opgedoken van de ASUS RTX 4070 Super Dual OC. Deze aangepaste RTX 4070 Super-videokaart lijkt over 12GB-werkgeheugen en een 12-pinsconnector te beschikken. De kaart zou compacter zijn in vergelijking met de reguliere ASUS Dual RTX 4070 OC.

De afbeeldingen zijn gelekt door X-gebruiker momomo_us en werden geanalyseerd door de redactie van VideoCardz. Die merkt op dat de videokaart met een 12VHWPR-connector zal worden geleverd en niet met een 8-pinsconnector zoals dat bij de Dual RTX 4070 OC het geval is. Volgens VideoCardz zal de nieuwe gpu 225W aan stroom verbruiken, in plaats van 200W bij de Dual RTX 4070 OC. De kaart zou ook iets compacter zijn in vergelijking met die kaart.

Het is niet duidelijk wanneer de ASUS RTX 4070 Super Dual OC op de markt zal verschijnen. Uit eerdere geruchten blijkt dat Nvidia de Super-varianten van de RTX 4070, 4070 Ti en 4080 op 8 januari wil introduceren. Het Amerikaanse bedrijf zou op die dag ook een presentatie willen houden tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De Super-varianten zouden eind januari in de winkelrekken komen te liggen.

Er doen al een tijdje geruchten de ronde over de Nvidia GeForce RTX 40 Super-desktopvideokaarten. Dat worden verbeterde versies van de huidige non-Super-tegenhangers. De Super-kaarten zouden onder andere meer CUDA-cores krijgen en in sommige gevallen ook meer vram. Nvidia heeft de komst van deze gpu’s nog niet officieel aangekondigd.

ASUS RTX 4070 Super Dual OC
ASUS Dual RTX 4070 Super OC - Bron: momomo_us

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-12-2023 10:13 33

26-12-2023 • 10:13

33

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ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X

geen prijs bekend

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Reacties (33)

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DragonForge_pc 26 december 2023 10:18
Ik vraag me af wat dit gaat betekenen voor de prijs van de RTX 4080 sinds leaks al hebben getoond dat de 4080 super rond de €1000 gaat kosten bij release, in welke prijs categorie gaat de normale 4080 dan vallen?
jrutgers @DragonForge_pc26 december 2023 10:35
momenteel is de 4070 TI va. €830,- en de 4080 (non TI) ca. €1200,- (winkelprijs)
Vraag me af of €1000,- voor een 4080 super realistisch is. voor de 4070 super komt dat meer in de buurt.
Ik ga wel uit van de prijs in de winkel. voor Nvidia's MSRP zou het best kunnen, maar zeker voor videokaarten liggen advies en winkel prijs zo veer uit elkaar dat die gewoon niet meer nuttig zijn.
jacket13 @jrutgers26 december 2023 11:24
de prijzen van de 3000 en 4000 series zijn absolute niet in verhouding met elkaar. het percentage wat je meer betaald staat niet in verhouding met de prestaties die je er bij krijgt.

Als iemand een nieuwe videokaart gaat kopen, moet die zich afvragen welke prestaties je wilt behalen en of het dan wel zin heeft exponentieel meer te gaan betalen voor die laatste paar procent aan prestaties.

Als je het mij vraagt is de 4070 echt de sweet spot voor prijs prestaties in het hele arsenaal van Nvidea nu en ik denk dat ze dat zelf ook begrijpen. Daarom voegen ze nutteloze vertakkingen toe aan het gehele aangeboden producten om mensen over de brug te krijgen meer te gaan betalen. Wat overigens een vaak gebruikte strategie is van Nvidea en AMD om de consument een beetje af te leiden en te verwarren.

Om het in perspectief te zetten, de de goedkoopste 4070 is 589 euro nu en de goedkoopste 4070Ti is 832 euro. Dat is een prijs verschil van 243 Euro voor ongeveer 10-12% meer performance. We praten dan misschien over 8-15 frames extra? afhankelijk van de game en resolutie. Dat is in mijn ogen de prijs niet waard. Gelukkig is het verschil tussen de 4070 en de 4080 wel substantiëler, de 4080 is dan 37% sneller dan den 4070 maar het prijs verschil tussen die twee is wel 100% meer. Dus is meer prestaties het waard om bijna het dubbele te betalen? Voor 4k Gaming zou ik zeggen van wel, bij 1080p en 1444p is het absoluut niet waard om zoveel extra geld er in te steken als een 4070 makkelijk 100+ fps in alle games haalt.
cricque @jacket1326 december 2023 11:39
Ik ben aan het wachten en zou de 4070 ti super nemen, ik speel wel op 4k, maar hoeft niet op de max te zijn. Ultramax of max settings hoeft allemaal niet voor mij. Deze pc is voornamelijk om te werken en heel af en toe eens een game te draaien. Dan is een 4080 overkill. Een 4070 zou moeten lukken, maar wil er 3 tot 4 jaar mee doen, dusja dan lijkt de ti super een betere keuze. De afgelopen maand heb ik buiten Hearthstone 1x 2u Diablo IV gespeeld en heel effe Wow opgestart. Dat was het, dusja
Knijpoog @cricque26 december 2023 14:15
Goeie keuze ik ben van 3070 naar 4070 gegaan maar het enige wat bevalt is de AV1 encoding voor de rest vind ik de upgrade nauwelijks de prijs waard. Was al van plan om de 4070 ti te halen maar toen werden de supers aangekondigd.
johanl79 @Knijpoog27 december 2023 07:46
Ben ook van een 3070 naar een 4070 gegaan en ik vind het wel een goede keuze. Ongeveer 3080 prestaties maar ipv 300W verbruik van de 3080 ongeveer 160-180W voor de 4070. De 3070 verstookte meestal 230W. Ik vermoed best een tijdje te gaan doen met de 4070.
blackgoku @johanl7927 december 2023 10:26
Grappig, ik heb de 3080 weg gedaan om het stroom verbruik en de straalkachel die ik er onbedoeld bij kreeg.
Heb toen de 4070 gekocht en ben er super content mee.
cricque @blackgoku27 december 2023 12:28
Tsja daar ben ik nog aan het twijfelen, 4070 vs 4070 ti super. Die super spreekt me meer aan wegens de 16gb die deze kaart zal krijgen, aangezien dit een kaart voor 3-4 jaar zal zijn, lijkt me die gewoon net iets beter in the long run. Maar eerst eens de prestaties bekijken en dan zullen we beslissen. Zolang je niet alles op max wilt spelen. Tevens speel ik Wow, Diablo IV, Hearthstone en soms eens een COD, dus niet de meest veeleisende games. Mijn monitor is ook "maar" 60fps, dus het hoeft ook geen 200fps te zijn voor mij. Dusja er is veel keuze, mijn gevoel zegt ga voor de ti super, maar rationeel zeg ik dat een 4070 (super) genoeg zou moeten zijn
johanl79 @cricque27 december 2023 15:39
Het blijft lastig voorspellen of de toekomstige games die je mogelijk gaat spelen meer als 8/12GB VRAM vereisen. Een game zoals de nieuwe Avatar doet het toch ook met 8GB (aanbevolen wel 12). Zelf denk ik dat er nog best wat games uit zullen komen die voldoende hebben aan 8GB.
blackgoku @cricque28 december 2023 14:08
Het was ook een jaar geleden dat ik de 4070 gekocht heb, ik zit vooral met het probleem dat het 3/4 slots dik mag zijn en 300mm lang.
SVW1986 @jacket1326 december 2023 13:41
Daar komt nog ens bovenop dat op de 4090 na het silicon 1 tier is opgeschoven dus de 4070 gebruikt eigenlijk de die die voor een 4060 was bedoeld.
De 4080 gebruikt een die van een 4070
De 4070 die van de 4060
De 4060 die van een 4050...

Gevolg is een barslechte generatie.
Als je die die sizes met hun voorgangers gaat vergelijken en als ze die prijzen hadden aangehouden had deze generatie binnen een week uitverkocht geweest. Laat het aan nvidia om zichzelf in de voet te schieten.
OruBLMsFrl @SVW198626 december 2023 23:08
In de gamersvoet schieten, maar niet in NVidia's eigen voet. Dat het aandeel NVidia dit kwartaal de hoogste stand ooit bereikt mag duidelijkmaken dat ze daar zwemmen in het geld zo. Als AMD meer totale winst ziet in scherpere prijzen kunnen die dat natuurlijk doen, maar kennelijk valt dat wel mee. AMD staat ze niet voor het halve geld van NVidia te verkopen en van beiden is overal genoeg voorraad. Voorlopige zie je NVidia in een ongeloofelijk luxe positie in de markt, marketing en (AI) technologie de opbrengsten maximaliseren en zo aandeelhouders vreselijk gelukkig maken.
JDx
@jrutgers26 december 2023 10:41
Die leak gaat om een dollarprijs (dus ex VAT), wat in Nederland alsnog neer zou komen op een prijs tussen de 1100 en 1200 euro.
grasmanek94 @jrutgers26 december 2023 14:20
De winkels gaan een 4080S echt niet voor minder dan 1200 verkopen.
jrutgers @grasmanek9426 december 2023 20:08
hadden we het niet over de 4070S?
grasmanek94 @jrutgers27 december 2023 09:59
Vraag me af of €1000,- voor een 4080 super realistisch is.
:+
JDx
@DragonForge_pc26 december 2023 10:37
De 4080 gaat er helemaal uit, dus dat wordt er snel bij zijn. Zal wel in de uitverkoop gaan, maar er is genoeg vraag, dus of er een echte stunt komt? Net als de 4070 Ti, omdat de 4070 Super te dicht bij komt. De originele 4070 blijft wel.
drakiesoft @JDx26 december 2023 11:51
Waarom gaat de 4080 eruit? Vanwege Ti of straks super?
JDx
@drakiesoft26 december 2023 12:25
Omdat de 4080 en de 4080 Super bijna identiek zijn, zie tabel op VideoCardz gelinkt in artikel hierboven.
Aramius @DragonForge_pc26 december 2023 10:22
€850/€900 schat ik in.
JDx
@Aramius26 december 2023 10:38
Op deze plek komt de 4070 Ti Super, die zal rond die prijs gaan zitten.
com2,1ghz @DragonForge_pc26 december 2023 12:34
Prijzen van oudere modellen zakken vrijwel nooit van prijs.
SuperDre
@DragonForge_pc26 december 2023 19:20
De non-super zullen allemaal uitgefaseerd worden, net zoals dat bij de 20xx reeks ook was. En dat scheelde toen maar een paar tientjes bij release, als het zelfs al wat scheelde.
Verwijderd 26 december 2023 12:09
had gehoopt op een 24GB variant voor ML
OruBLMsFrl @Verwijderd26 december 2023 23:12
Dat blijft de 4090, ML blijft veel te goed verkopen ook voor de prijs van een 4090 nu van nog altijd richting tweeduizend euro, en nog liever verkopen ze je de professionele ML kaarten met nog veel meer marge. Ze zullen een vlaggenschip houden met net wat meer VRAM dan de concurrentie om marktleider te blijven daarin, maar pas als AMD met een 32GB VRAM kaart komt verwacht ik daar verandering. Tot die tijd blijven ze financieel optimaliseren, noem het melken, maar laat AMD dan ook met een 32GB VRAM versie komen om te bewijzen dat het kan en NVidia daarin uit te dagen. Beiden lijken ze van de huidige markt echter liever in het professionele segment te profiteren, dan elkaar aan te vallen, een op consensus gebaseerd duopolie...
BounceMeister 26 december 2023 14:48
12-pins voedingsstekker, waarom? Doe dan gewoon 2x8. Dat scheelt weer een nieuwe voeding.
nelizmastr @BounceMeister27 december 2023 13:55
Afhankelijk van je voeding. Er zijn ook mensen die nog een 10j oude voeding gebruiken en het dan gek vinden dat de PC uit gaat onder belasting van een 4000 serie kaart :+
Van der Berg 27 december 2023 07:21
Wat een leuk schattige kaartje! Wat zou het zijn als een 4090 net zo compact kan?
WhizzKid-Eddy @Van der Berg27 december 2023 11:00
Het merendeel van de RTX 4090 bestaat uit de koeloplossing. De PCB zelf is niet zo groot. Wellicht dat goede waterkoeling een aanzienlijk kleinere/compactere kaart kan opleveren.
Nijl 26 december 2023 16:00
Is dat stroomverbruik constant, of alleen als de kaart prestaties moet leveren in games / rendering e.d.?
JDx
@Nijl26 december 2023 17:03
Als je gewoon op Tweakers zit gebruikt ie iets van 10W, ga je voluit gamen of AI renderen 225W max.
Roel1966 26 december 2023 21:00
Ik vond in eerste instantie de titel wat verwarrend want ik dacht dat het om een dual gpu kaart ging. Vond dat wel al apart want vaak worden daarvoor alleen de high-end gpu's gebruikt. Maar mij verwonderd het ook niet dat Asus bewust voor dual gekozen heeft om die indruk te wekken van dubbele gpu. Bijzonder is het in elk geval niet want de meeste videokaarten zijn tegenwoordig met dual of triple fans. Uitzonderingen zijn dan vaak alleen de meer lower budget kaarten voor b.v. HTPC's.
Ollie_NL 28 december 2023 21:29
Ik dacht dat de SUPER kaarten zelfde prijs zouden hebben als de kaarten die ze vervangen? Dus 4070 SUPER voor de prijs van een 4070? Nu worden ze weer veel te duur, blijf ik weer bij mijn GTX 1060 en wacht wel op de RTX 50xx

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