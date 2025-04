ASUS introduceert ROG NUC met Intel Meteor Lake-socs en RTX 40-gpu’s

ASUS heeft twee varianten van de ROG NUC geïntroduceerd. Eén variant bevat een Intel Core Ultra 7 en een Nvidia RTX 4060. De andere bevat een Intel Core Ultra 9 en een RTX 4070. Het is niet duidelijk hoeveel de NUC’s kosten en wanneer ze op de markt verschijnen.

ASUS heeft de RNUC14SRKU7168A0I uitgerust met de Intel Core Ultra 7 155H-chip. Dat is een soc met zestien rekenkernen waarvan zes P-cores, acht efficiënte E-cores en twee LP-kernen. Deze chip is gebaseerd op Meteor Lake: de nieuwe microarchitectuur van Intel die chipletachtige tiles bevat. De processor heeft een boostclock van maximaal 4,8GHz. De RNUC14SRKU9189A0I wordt met een Intel Core Ultra 9 185H-processor geleverd. De soc bevat zestien rekenkernen, waarvan zes P-cores, acht E-cores en twee LP-kernen, en heeft een boostclock van maximaal 5,1GHz.

Beide varianten van de mini-pc’s hebben identieke afmetingen: 144x112x41mm. Zowel de RNUC14SRKU7168A0I als de RNUC14SRKU9189A0I beschikt volgens ASUS over twee DDR5-5600-geheugenslots en drie M.2-slots voor PCIe Gen 4-ssd’s. De mini-pc’s beschikken achteraan over een Thunderbolt 4-poort, twee USB-A-aansluitingen voor USB 3.2 Gen 2, twee USB 2.0-poorten, 1 HDMI-aansluiting, twee DisplayPort 1.4a-aansluitingen en een RJ45-connector voor 2,5Gbit/s-ethernet. Aan de voorzijde van de apparaten bevinden zich nog een SD Express-geheugenkaartlezer, een 3,5mm-jack en twee USB-A-aansluitingen voor USB 3.2 Gen 2. Beide toestellen beschikken over Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3.

Volgens ASUS bedraagt het volume van de mini-pc’s 2,5 liter. De fabrikant heeft de minicomputers een toolless ontwerp meegegeven, waardoor gebruikers zonder gereedschap onderhoudstaken en upgrades moeten kunnen uitvoeren. De computers worden met een OG Armory Crate-app geleverd. Hiermee kunnen kleurenschema’s van de ingebouwde rgb-verlichting aangestuurd worden.