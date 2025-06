Nvidia onthult AI-desktop-pc's DGX Spark en Station met Grace Blackwell-chips

Nvidia heeft de DGX Spark en DGX Station gepresenteerd tijdens de GTC. Deze AI-desktop-pc's worden aangestuurd door Nvidia's Grace Blackwell-platform en zijn bedoeld voor het werken met grote AI-modellen zonder cloudverbinding.

De DGX Spark werd tijdens de CES 2025 al aangekondigd als Project Digits. Nvidia spreekt van een 'persoonlijke AI-supercomputer' die wordt aangedreven door het Grace Blackwell-platform. De pc's stellen AI-ontwikkelaars, onderzoekers, datawetenschappers en studenten in staat om grote AI-modellen te ontwikkelen. Gebruikers kunnen de modellen lokaal uitvoeren of gebruikmaken van Nvidia DGX Cloud en andere datacenterinfrastructuren.

Het apparaat wordt aangedreven door de GB10 Grace Blackwell Superchip van Nvidia, met vijfde generatie Tensor-cores en FP4-ondersteuning. De cpu en gpu zijn via Nvidia’s eigen NVLink-C2C-interconnect met elkaar verbonden. De AI-desktop-pc is voorzien van 128GB unified memory en tot 4TB NVMe-opslag. De DGX Spark kan tot 1000Tops aan bewerkingen uitvoeren en is compatibel met redeneermodellen zoals Nvidia Cosmos Reason en het Nvidia Gr00t N1-model voor robotica.

De DGX Station biedt meer verwerkingskracht voor AI-toepassingen en is uitgerust met een GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip met '20 petaflops aan AI-kracht en 784GB unified memory'. Het systeem is voorzien van de nieuwste generatie Tensor-cores en FP4-ondersteuning. Daarnaast is de DGX Station uitgerust met ConnectX-8 SuperNIC voor 'hyperscale AI-computing workloads' met netwerkondersteuning tot 800Gbit/s.

Volgens Nvidia zullen er diverse oem's van de DGX-computers verschijnen. Onder meer ASUS, Dell en HP zullen eigen versies van de DGX Spark en DGX Station uitbrengen. De DGX Spark is vooruit te bestellen vanaf 3000 dollar. De adviesprijs van de grotere DGX Station is nog niet bekendgemaakt.