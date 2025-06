Apple lost bug op waarbij Passwords-app onversleutelde verzoeken stuurde

Apples Passwords-app stuurde onversleutelde verzoeken voor logo's en pictogrammen van sites die aan opgeslagen wachtwoorden zijn gekoppeld. Daardoor waren gebruikers kwetsbaar voor phishingaanvallen. Apple heeft de kwetsbaarheid in iOS 18.2 verholpen.

Bij het bewerken van een wachtwoord in de Passwords-app werd de bijbehorende website standaard geopend via een onbeveiligde HTTP-verbinding in plaats van Https, ontdekten beveiligingsonderzoekers van Mysk. Daardoor konden kwaadwillenden met privileged network access, bijvoorbeeld via openbare wifinetwerken, het onbeveiligde browseverkeer onderscheppen en de gebruiker omleiden naar een phishingwebsite.

De kwetsbaarheid is bijgehouden via CVE-2024-44276 en CVE-2024-54492. De problemen zijn in iOS 18.2 verholpen door Apple, maar de techgigant heeft het bestaan ervan pas deze week naar buiten gebracht. IOS 18.2 werd in december 2024 uitgebracht. Mysk heeft een demonstratie van de kwetsbaarheid gedeeld op zijn YouTube-kanaal.