Microsoft bevestigt bug in Windows die printers uit zichzelf laat printen

Windows 10 en 11 bevatten een bug waardoor printers uit zichzelf gaan printen. Het gaat dan om willekeurige tekst en gegevens, waaronder netwerkcommando's en ongebruikelijke karakters. Microsoft onderzoekt het probleem en werkt aan een oplossing.

Het probleem kan ontstaan na de installatie van de previewupdate die op 29 januari verscheen of nieuwere updates, schrijft Microsoft op zijn website. Het probleem doet zich zowel in Windows 10 als in Windows 11 voor en raakt specifiek met USB verbonden dualmodeprinters, die zowel printen via USB als IPP over USB ondersteunen.

Dit soort printers kunnen onverwacht tekst en gegevens gaan afdrukken. De afgedrukte tekst begint volgens Microsoft vaak met de header 'POST /ipp/print HTTP/1.1', gevolgd door andere aan IPP gerelateerde headers. Het probleem lijkt vooral voor te komen als een printer aangezet wordt of als deze opnieuw met een apparaat verbonden wordt. "Het probleem doet zich voor wanneer de printerdriver op het Windows-apparaat is geïnstalleerd en de afdrukspooler IPP-protocolberichten naar de printer stuurt, waardoor deze onverwachte tekst afdrukt", aldus Microsoft.

Het bedrijf doet op dit moment onderzoek naar het probleem en werkt aan een definitieve oplossing, die met een latere Windows-update wordt uitgerold. Wanneer dat is, is nog onbekend. In de tussentijd heeft Microsoft een zogenaamde Known Issue Rollback uitgevoerd, wat betekent dat de update is uitgeschakeld. Op niet-beheerde apparaten verdwijnt het probleem daarmee automatisch.

IT-beheerders moeten echter nog wel zelf stappen ondernemen. Microsoft zegt dat zij een speciale Group Policy moeten installeren en configureren. Uitleg daarover staat op de website van Microsoft.