Gerucht: Xbox Series X-opvolger verschijnt in 2027

In 2027 verschijnt een opvolger voor de Xbox Series X, claimt Windows Central op basis van anonieme bronnen. Die console verschijnt naast een nieuwe Xbox-gaminghandheld 'en verschillende nieuwe controllers'. Specificaties noemt het medium niet.

De opvolger voor de Xbox Series X zou inmiddels door Microsofts ceo Satya Nadella zijn goedgekeurd, claimt Windows Central-journalist Jez Corden. Het is niet duidelijk of er ook een goedkopere console komt, zoals de Series S. Corden noemt geen specificaties voor de console, maar zegt wel dat deze backwardscompatible zal zijn. Volgens een eerder gerucht verschijnt de PlayStation 6 ook eind 2027.

De controllers zouden direct met de cloud kunnen verbinden, zodat gebruikers makkelijker kunnen wisselen tussen apparaten, zegt Corden. Vermoedelijk is die cloudconnectiviteit vooral bedoeld voor cloudgaming, wat Xbox al jaren in bèta test. Corden zei eind vorig jaar dat Microsoft samen met de volgende Xbox een nieuwe controller uit zou brengen, met geavanceerdere haptische feedback. Hier zegt Windows Central maandag niks over.

Corden zegt verder op basis van de bronnen dat Microsoft aan een gaminghandheld werkt, iets dat Xbox-topman Phil Spencer eerder bevestigde. Volgens Corden werkt Microsoft samen met 'een pc-gaming-OEM zoals ASUS, Lenovo, MSI en Razer' voor de handheld. Het lijkt er daarmee op dat het om een Windows-handheld gaat met Xbox-merknaam, maar dat bevestigen Cordens bronnen niet. Deze handheld zou dit jaar kunnen verschijnen, stelt Windows Central.