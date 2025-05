Microsoft maakt AI-model dat gameplay kan genereren

Microsoft Research en Xbox-studio Ninja Theory hebben samen een nieuw generatieve-AI-model gemaakt dat gameplay kan genereren. Xbox ziet hiermee onder meer mogelijkheden om klassieke games te optimaliseren voor nieuwere apparaten.

Het model, genaamd Muse, is een zogenaamd 'world and human action model', of wham, schrijft Microsoft Research. Dit is een generatief AI-model van een game dat visuals en acties van controllers kan genereren. Bijzonder aan het model is dat het begrijpt hoe de 3d-wereld werkt, legt Xbox in een eigen aankondiging uit. Zo snapt het model hoe natuurkunde in het spel werkt en hoe de game reageert op acties van controllers van gebruikers. "Hierdoor kan het model consistente en diverse gameplay creëren die door AI wordt gerenderd. Dit is een belangrijke stap in de richting van generatieve-AI-modellen die gameontwikkelaars meer mogelijkheden kunnen bieden."

Het model is getraind op Bleeding Edge, een multiplayerarenagame van Ninja Theory. Muse kreeg toegang tot het equivalent van zeven jaar aan menselijke gameplay, zo beschrijft Microsoft in een onderzoekspaper die in Nature gepubliceerd is. Het model zit echter nog in een vroeg stadium, waardoor het nu alleen visuals kan genereren op een resolutie van 300x180 pixels.

Xbox zegt dat het Muse nu al gebruikt om een realtime speelbaar AI-model te ontwikkelen, dat getraind is op andere firstpartyspellen. Ook ziet Microsoft mogelijkheden voor spelontwikkeling, bijvoorbeeld bij het maken van prototypes van nieuwe gameplayervaringen en het ontwikkelen van nieuwe content. Verder is er potentie voor klassieke games, denkt Xbox. Veel klassieke games zijn voor inmiddels verouderde hardware uitgebracht en daardoor vaak niet meer speelbaar. Het bedrijf onderzoekt of het met Muse mogelijk is om dit soort oudere games te optimaliseren voor alle apparaten, inclusief nieuwere hardware. "We denken dat dit de manier waarop we in de toekomst klassieke spellen bewaren en ervaren radicaal kan veranderen en ze voor meer spelers toegankelijk kan maken."

Xbox zegt dat het ook mogelijk moet worden voor geïnteresseerden om deel te nemen aan de verkenningen. Binnenkort verschijnen bijvoorbeeld korte interactieve AI-game-ervaringen die mensen via Copilot Labs kunnen uitproberen. Wanneer die precies verschijnen, is nog onbekend.