Ubisoft laat iedereen simulatietool voor kleurenblindheid Chroma gebruiken

Ubisoft maakt de simulatietool voor kleurenblindheid Chroma opensource onder de Apache 2.0-licentie. Met de tool kunnen bijvoorbeeld ontwikkelaars tijdens het maken van hun game testen hoe een kleurenblind persoon het spel ervaart.

Chroma kan volgens de makers de kleurenblindheidsvormen protanopie, deuteranopie en tritanopie simuleren, ofwel de verminderde gevoeligheid voor respectievelijk rood, groen en blauw licht. De live-overlay toont ontwikkelaars zonder kleurenblindheid hoe een persoon met de beperking een game ervaart. Ubisofts Chroma werkt op basis van het Color Oracle-algoritme.

In het kader van toegankelijkheid kan een ontwikkelaar deze informatie vervolgens gebruiken om bepaalde instellingen voor de betreffende game te ontwikkelen. Volgens Ubisoft moet het toegankelijk maken van games voor mensen met kleurenblindheid 'een natuurlijk onderdeel van het creatieve deel en de testfase van het gameontwikkelingsproces' zijn.

De software werkt live in maximaal 60fps en moet volgens het Franse gamebedrijf in principe voor alle games werken; er zouden geen afhankelijkheden van bepaalde engines of games zijn. Chroma beschikt over een gebruikersinterface met configureerbare instellingen. De software is onder de Apache 2.0-licentie uitgebracht op GitHub. Iedereen kan in principe onder deze licentie gebruikmaken van de technologie, zowel commercieel als privaat.

In de afbeeldingen is te zien wat een kleurenblind persoon zou zien, gesimuleerd door Chroma, als overlay over de reguliere game.