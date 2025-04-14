Ubisoft laat iedereen simulatietool voor kleurenblindheid Chroma gebruiken

Ubisoft maakt de simulatietool voor kleurenblindheid Chroma opensource onder de Apache 2.0-licentie. Met de tool kunnen bijvoorbeeld ontwikkelaars tijdens het maken van hun game testen hoe een kleurenblind persoon het spel ervaart.

Chroma kan volgens de makers de kleurenblindheidsvormen protanopie, deuteranopie en tritanopie simuleren, ofwel de verminderde gevoeligheid voor respectievelijk rood, groen en blauw licht. De live-overlay toont ontwikkelaars zonder kleurenblindheid hoe een persoon met de beperking een game ervaart. Ubisofts Chroma werkt op basis van het Color Oracle-algoritme.

In het kader van toegankelijkheid kan een ontwikkelaar deze informatie vervolgens gebruiken om bepaalde instellingen voor de betreffende game te ontwikkelen. Volgens Ubisoft moet het toegankelijk maken van games voor mensen met kleurenblindheid 'een natuurlijk onderdeel van het creatieve deel en de testfase van het gameontwikkelingsproces' zijn.

De software werkt live in maximaal 60fps en moet volgens het Franse gamebedrijf in principe voor alle games werken; er zouden geen afhankelijkheden van bepaalde engines of games zijn. Chroma beschikt over een gebruikersinterface met configureerbare instellingen. De software is onder de Apache 2.0-licentie uitgebracht op GitHub. Iedereen kan in principe onder deze licentie gebruikmaken van de technologie, zowel commercieel als privaat.

Ubisoft ChromaUbisoft Chroma

In de afbeeldingen is te zien wat een kleurenblind persoon zou zien, gesimuleerd door Chroma, als overlay over de reguliere game.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 21:13 45

14-04-2025 • 21:13

45

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Reacties (45)

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jorisdrenth 14 april 2025 22:02
Ik waardeer dit soort initiatieven heel erg, maar kom uiteindelijk altijd tot de conclusie dat kleurzienden niet kunnen bedenken hoe ik als kleurenblinde de wereld zie. In geen enkele game heb ik iets aan de presets voor kleurenblinden. Daarnaast komt kleurenblindheid in teveel variaties om één setting te kunnen maken voor bijv deuteranopie. Mijn broer heeft dezelfde soort kleurenblindheid maar we zien toch veel verschillen.

Het enige dat helpt is settings waarmee ik zelf kleuren in kan stellen, zoals die van blips op een minimap. Helaas zie ik die optie te weinig in games.
r03n_d @jorisdrenth14 april 2025 22:41
De meeste kleurenblindheid opties zijn er dan ook niet op gericht om het jou (en mij) te laten zien zoals een niet-kleurenblinde. Het doel is om door kleuren te gebruiken waarvan vastgesteld is dat je ze wel kan zien je onderscheid kan maken. Zo zijn er games die groen voor ally en rood voor enemy gebruiken: dat gaat niet goed. Kiezen ze blauw en geel, dan gaat het 100% gegarandeerd goed. Zien wij dan hetzelfde als ieder ander? Nee. Maar dat hoeft ook niet, want dat is simpelweg onmogelijk. En zie jij het zelfde als je broer of niet? Dat is lastig vast te stellen omdat er ook een bepaald aangeleerd gedrag bij komt kijken. Bij de kleur groen kan jij een andere tint in je hoofd hebben dan je broer, maar dat hoeft niet direct te betekenen dat je het anders ziet (al is dat natuurlijk wel gewoon mogelijk als jij deuteranopie hebt, en hij deuteranomalie).

Ik vind de kleurenblindheid instellingen dan ook zeer nuttig.

Overigens bestaat er een iOS app waarmee verschillende typen kleurenblindheid gesimuleerd kunnen worden: https://apps.apple.com/nl...ion-simulator/id389310222
Justberry @r03n_d15 april 2025 09:32
Zelf heb ik ook juist vaak weinig aan de instellingen. Het gaat vaak niet om de markers op de minimap maar op wat er op het scherm gebeurd.
Net als in realiteit zie ik die ene groene of bruine vogel niet in de groene of bruine boom. Waar deze eruit springt voor andere moet ik puur zoeken naar een bewegend object en gokken dat ze dat bedoelen.
In spellen komt dit vaak voor dat wat andere spelers zien alsof iemand of iets met een clowns pak over het veld loopt, het voor mij gecamoufleerd tegen de achtergrond weg valt.
Vooral in open world games met veel natuur en leven is dit vaak genoeg een probleem dat ik de helft mis.

Ik accepteer het maar gezien in het echte leven ook zo is. Maar ik weet dat er spellen zijn die het wel goed doen en dat maakt dan een wereld van verschil. Zonder alleen onnatuurlijke primaire kleuren te gebruiken word dan ineens alles zichtbaar en zie ik de verschillen zoals niet kleuren blinde het kunnen zien.
Op dat soort moment geniet ik extra van het spel, want de belevenis ingame is op dat moment nog beter dan buiten in het echt ^-^

Die apps trouwens word ik ook wel gek van, elke keer de vraag van iedereen of de app het inderdaad goed laat zien. Het enige wat er voor mij te zien is dat de zogenaamde voorbeeld niet klopt, maarja mijn ogen verwerken de app kleuren ook weer tot een ander beeld.
Mensen uitleggen dat licht bruin voor mij groen is en donker groen bruin, komt amper binnen ondertussen. Iedereen denkt snel dat de felheid van de kleuren weg is en het gras voor mij dor en dood eruit ziet door die apps, maar ik zie gewoon (voor mij zelf dan) levendige fel groene gras na een regendag.
84hannes @r03n_d15 april 2025 07:34
Kiezen ze blauw en geel, dan gaat het 100% gegarandeerd goed.
Volgens mij is groen-rood-kleurenblindheid de meest voorkomende, maar niet de enige vorm.
Tritanopia is a condition where a person cannot distinguish between blue and yellow colors.
PageFault @84hannes15 april 2025 08:04
Blauw en geel is zeker niet veilig ;) Maar ja, je hebt ook mensen met achromatopsie, dan werkt geen enkele kleurselectie.
r03n_d @84hannes15 april 2025 09:15
Daarom kan je vaak je variant van kleurenblindheid aangeven en worden de kleuren daarop aangepast. Ik gebruikte rood/groen omdat dat veruit de meest voorkomende variant is; en als je de rood/groen afwijking hebt werkt geel/blauw dus juist wel.
CH4OS @r03n_d15 april 2025 08:14
Wat in co-op en/of multiplayer games ook niet werkt:

Iemand die dan roept "Kom naar de rode marker op de minimap", terwijl ze bij mij (deuteranopia) dan dus niet rood zijn...

Edit: ik vind het dan ergens ook wel geruststellend dat ik niet de enige ben die de kleurenblindheid modi nooit gebruikt omdat ze nooit werken.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 15 april 2025 08:16]

84hannes @r03n_d15 april 2025 09:00
En zie jij het zelfde als je broer of niet? Dat is lastig vast te stellen omdat er ook een bepaald aangeleerd gedrag bij komt kijken.
Er zijn mensen die naar kunstgras kijken en het mooi vinden. Er zijn mensen die hun huid oranje verven omdat ze het er gezond uit vinden zien. Dat is wel een sterke aanwijzingen dat ook mensen zonder kleurenblindheid kleuren anders waarnemen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jorisdrenth14 april 2025 22:07
Ik waardeer dit soort initiatieven heel erg, maar kom uiteindelijk altijd tot de conclusie dat kleurzienden niet kunnen bedenken hoe ik als kleurenblinde de wereld zie.
Dat is dan ook heel moeilijk over te brengen gezien je gesprekspartner een heel andere beleving heeft bij kleur dan jij. Het klinkt simpel maar het overbrengen hoe iemand met een handicap iets ervaart is in de praktijk echt ontzettend lastig vaak.
JBVisual @Bor14 april 2025 22:22
Het klopt ook helemaal. Praktisch gezien is iedereen wel enigszins kleurenblind.
Veel kleurenpaletten kunnen mensen in verschillende werelddelen niet of anders waarnemen.
Zo kunnen mensen op verschillende werelddelen scheper zijn op verschillende soorten Geel, Blauw, Rood of Groen.
jorisdrenth @JBVisual14 april 2025 22:37
Daarom bestaat er ook niet zoiets als de "echte" kleur van iets, want ieders perceptie daarop kan anders zijn. In games vind ik het ook een rare gedachte dat de kleur van een boom ineens aangepast moet worden zodat ik die in de "echte" kleur kan zien. In de echte wereld is die kleur toch ook niet aangepast en is het gewoon wat mijn ogen er van maken?

Ik heb dit al bij meerdere open source games/projecten uitgelegd. Waar het voor mij onbruikbaar van wordt is een interface die uitsluitend kleur gebruikt om informatie over te brengen. Daar zijn twee simpele regels voor:
- zorg dat kleur niet de enige methode is om informatie te onderscheiden. Ondersteun kleur altijd met vormen en/of tekst.
- als het echt niet anders kan, geef mij dan de mogelijkheid zelf een eigen kleurenpalet samen te stellen die voor mij werkbaar is.
The Zep Man @jorisdrenth15 april 2025 05:31
Daarom bestaat er ook niet zoiets als de "echte" kleur van iets, want ieders perceptie daarop kan anders zijn.
Ook helpt het om het idee over te brengen dat ieder mens bepaalde kleuren niet kan zien. Infrarood, ultraviolet, octarine...
pbk @The Zep Man15 april 2025 07:06
Of dat kleuren helemaal niet bestaan. Het zijn lichtgolven opgevangen door onze ogen die worden doorgezet als signalen waarvan de hersenen de sensatie kleur maken.
The Zep Man @pbk15 april 2025 07:23
Enkel omdat mensen iets niet direct met hun zintuigen kunnen waarnemen maakt het nog niet dat iets niet bestaat.

Er zijn dieren die lichtgolven kunnen zien die wij niet kunnen zien. Die zullen dat waarschijnlijk interpreteren als kleuren. Of ze een mentaal een onderscheid kunnen maken tussen deze kleuren en gewone kleuren is mij niet bekend.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 april 2025 07:49]

pbk @The Zep Man15 april 2025 12:04
Wat ik bedoel is dat kleur iets is dat wij (of dieren) ervaren. maar dat de sensatie wordt aangemaakt door onze hersenen. Het is vergelijkbaar met de bits en bytes bij een computer. Ook dit is een signaal wat vervolgens door software wordt omgezet in bv. beeld en geluid.
De zintuigelijke waarneming wordt dus door de hersenen vertaald naar iets wat wij ervaren als kleur.
Het net zo goed vertaald kunnen worden naar bv. geluid.

Dus de (licht)golven bestaan inderdaad (of we ze nu kunnen waarnemen of niet), maar het fenomeen kleur zelf is een vertaling van onze hersenen van de signalen die we krijgen.
wever338 @jorisdrenth14 april 2025 23:16
Ik begrijp helemaal wat je bedoeld. Ik ben ook nog weinig games tegen gekomen die ik zelf in kan stellen, dat zou voor eenniet kleurenblind er heel vreemd uit zien maar voor jou en mij wel heel duidelijk.

De presets voor kleurenblinden werken voor mij eigenlijk nooit. Het is dan ook erg moeilijk om in sommige games alert te reageren omdat ik het gewoonweg niet kan zien helaas.

Vraag me weleens af betrekken ze hier ook kleurenblinden bij of doen ze maar wat op wat ze denken wat goed is?
Daoka @jorisdrenth15 april 2025 02:31
Ergens snap ik je punt van eigen kleuren kunnen instellen. Maar aan de andere kant vraag ik me ook af tot hoe ver moeten ze dan wel niet gaan? Nou weet ik weinig van kleurenblind af dus misschien geldt het niet bij deze kleuren. Maar stel dat ik blauw niet zou kunnen zien. Dan zou ik op de minimap dan ook het water niet zien. Of bij groen de bomen of grond/gras niet. Dan heb je misschien het probleem dat je bepaalde units niet goed ziet vanwege de kleuren. Uiteindelijk zou het er op neer kunnen komen dat ze dus eigenlijk een groot deel van het spel zo moeten maken dat er dus heel veel aan te passen is.
bassiez1987 @Daoka15 april 2025 09:39
Het is niet zo dat je bij kleurenblindheid sowieso het object in die kleur niet meer ziet he? Het is lastiger om kleuren uit elkaar te halen met het risico dat objecten tegen elkaar wegvallen, of dat een kleurenblinde een kleur verkeerd benoemd. Als voorbeeld:
  • Het water op de minimap zullen de meeste prima zien: felblauw en groen liggen best ver uit elkaar, is het niet op kleur dan wel op verschil in contrast
  • donkergroen water met een schuilende vijand in camouflage wordt voor een kleurenblinde volledig onzichtbaar terwijl een niet kleurenblinde hem wel kan zien. Realistisch, maar niet perse eerlijk in gaming
  • een marker op de minimap zie ik wel. een felgele en een blauwe haal ik ook uit elkaar, maar het verschil tussen de groene en de rode of de paarse en de roze dan weer niet.
Handig als daar een paar settings kunnen worden aangepast. Dat geldt ook voor eenvoudige telefoongames met bubbels/balletjes/vloeistoffen. Prima dat vrolijke kleuren aantrekkelijker zijn voor de grote markt, maar is het zo ingewikkeld om daar als alternatieve optie lijnpatronen in te maken voor de herkenbaarheid?
Daoka @bassiez198715 april 2025 17:54
bubbels/balletjes/vloeistoffen
Spelletjes zoals dat zou inderdaad goed te doen moeten zijn. Maar ik zat dus aan grotere spellen te denken. Zoals je zelf al aan gaf
donkergroen water met een schuilende vijand in camouflage wordt voor een kleurenblinde volledig onzichtbaar terwijl een niet kleurenblinde hem wel kan zien. Realistisch, maar niet perse eerlijk in gaming
Ik ben het met je eens dat dit een oneerlijke situatie is. Maar kan je dan van de ontwikkelaars verwachten dat je dan de kleur van het water of vijand kan veranderen? Dat wordt dan gewoon heel veel werk. Daarnaast verwacht ik dus heel veel misbruik bij online gaming.
Hansie9999 @Daoka15 april 2025 18:54
neen,

Maar wat (in mijn opinie, ik heb zelf geen kleurenblindheid, maar wel mensen in mijn vriendenkring) wel zou kunnen helpen is om bijvoorbeeld ivm je minimap voorbeeld,
Als daar dan de minimap kleurenblindmodus het water zou arceren, gras gekruist zou maken, en rotsen horizontale strepen, dat zou denk ik die mensen al veel helpen ? (of ben ik daar fout mee)
Daoka @Hansie999915 april 2025 21:39
Zoals ik al zei ik heb er ook geen verstand omdat ik het ook niet heb. Maar een minimap is natuurlijk maar 1 klein aspect van een spel. Daarom kwam ik ook met de vraag waar ligt de grens van van rekening houden met kleurenblindheid.
Als daar dan de minimap kleurenblindmodus het water zou arceren, gras gekruist zou maken, en rotsen horizontale strepen, dat zou denk ik die mensen al veel helpen ? (of ben ik daar fout mee)
Ik denk dat bijvoorbeeld kruizen misschien niet precies genoeg zou zijn. Dan heb je misschien een gedeelte wat op de grens van water en grond komt. Strepen zou inderdaad wel kunnen omdat je die op elk moment zou kunnen stoppen. Kruis zou wel gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld bomen of steen aan te geven. Al denk ik dat dit dus vooral werkt bij een simpele en 2d minimap. Zoiets als https://devforum-uploads....d6ef2b7c572601877ea8.jpeg zal het ook niet zo makkelijk gaan. Ik denk dat hier dus te veel detail in zit om dus strepen of andere dingen te gebruiken. Het zal dus per spel verschillen wat mogelijk is.
WillySis @jorisdrenth15 april 2025 16:10
Er bestaan zeker echte kleuren die gedefinieerd en soms zelfs gepatenteerd zijn. Alleen ziet en beleeft iedereen zijn eigen versie van de gedefinieerde kleuren.
watabstract @jorisdrenth15 april 2025 22:09
De kleur mag dan niet absoluut zijn maar het spectrum van een boomstam of de blaadjes is uiteraard wel gewoon objectief te meten. En als je eenmaal weet wat dat spectrum is dan kun je ook bepalen wat de RGB-waarden moeten zijn om die kleur te reproduceren. Dat dit voor kleurenblinden een probleem blijft doordat minstens 1 van de 3 soorten kegeltjes niet of verminderd aanwezig zijn, spreekt voor zich. Maar als je wel een normale hoeveelheid dan wel verhouding hebt van de 3 soorten kegeltjes dan is een kleur toch vrij objectief.

Hoe we een kleur in het brein daadwerkelijk ervaren zoals sommigen aanhalen is een leuk filosofisch onderwerp maar daar blijft het al snel bij omdat het simpelweg niet meetbaar en dus niet kwantificeerbaar is.
Martinspire
@jorisdrenth14 april 2025 22:10
Welke kleurhandicap heb je dan precies?
StefanJanssen @jorisdrenth15 april 2025 10:07
Voor mij zijn de opties in U isoft games ook een van de slechtste. Ik zie soms niet eens dat de kleuren veranderen nadat ik een van de opties gebruik, en bij een andere zie KK dan wel dat het veranderd, maar de twee contrast kleuren zijn nog steeds identiek aan elkaar.
rjberg 15 april 2025 07:26
Kun je niet gewoon de monitor op zwart-wit zetten? Of de gpu kleurinstelling?
musback @rjberg15 april 2025 11:39
Het is niet zomaar zwart-wit, maar eigenlijk een manier om te laten zien 'ziet de persoon nog de juiste contrasten'

Bepaalde zaken zouden bv groen en rood zijn, en nog vrij goed te onderscheiden in het standaard zwart-wit, maar met deze filter (die een specifiek soort kleurenblindheid zou simuleren) zouden ze allebei quasi even grijs tonen en dus niet van mekaar te onderscheiden.
rjberg @musback15 april 2025 11:52
Ok, dan snap ik het.
veltnet @rjberg15 april 2025 11:10
Dan maak je het nog erger
CriticalHit_NL 14 april 2025 21:37
Na al het negatieve nieuws rondom Ubisoft toch weer lichtpuntjes, dat is een mooi initiatief.
LightlessFilms @CriticalHit_NL14 april 2025 21:42
Zou Ubisoft dezelfde beslissing genomen hebben wanneer ze niet in slechte papieren staan?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @LightlessFilms14 april 2025 22:06
Jij denkt dat het vrijgeven van een tool die maar een select aantal mensen zal aanspreken ook maar iets doet voor het imago van Ubisoft in het grote geheel? Die illusie heb ik echt helemaal niet. Dit is typisch nieuws dat interessant is voor ontwikkelaars, mensen die nieuwsgierig zijn en misschien een handje vol enthousiastelingen maar wat bij het grote publiek niet eens aankomt.
wever338 @Bor14 april 2025 23:22
Ca 8 tot 10% van de mannen is kleurenblind in de een of andere vorm. Bij vrouw is dit een minder ca. 0,5% (dit omdat zij 2x een X chromosoon hebben beide X moeten dan een afwijking hebben). Al met al een flinke groep hoor.

Voor wie wat meer wil weten erover.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kleurenblindheid
Finraziel
@wever33815 april 2025 07:00
Hij zegt toch ook niet dat dat niet zo is? Maar deze tool is niet voor mensen met kleurenblindheid, de tool is voor game ontwikkelaars. Om uiteindelijk mensen met kleurenblindheid beter te ondersteunen inderdaad, maar als eindgebruiker heb je weinig aan deze tool zelf. Het is niet dat je met deze tool games die geen rekening houden met kleurenblindheid zelf kunt aanpassen, dat zou bijna het tegenovergestelde zijn van wat de tool doet. De tool simuleert namelijk hoe het is om kleurenblind te zijn, waardoor een niet kleurenblinde hetzelfde probleem kan hebben. Daardoor kan een dev vervolgens zijn game aanpassen om dingen toch duidelijk te laten zijn. Maar heeft de dev dat niet gedaan dan heb je er als gamer niks aan verder.
wever338 @Finraziel15 april 2025 07:57
Ik denk dat heel veel kleurenblinden games dit artikel wel degelijk interresant vinden, maar wellicht dat wij de reactie anders lezen ;)
StefanJanssen @wever33815 april 2025 10:10
Ik vind dat Ubisoft een van de slechtste kleurenblind opties heeft van bijna a alle grote uitgevers. Ik ben eerder bang dat dit schade gaat doen aan de instellingen van kleinere ontwikkelaars.

Interessant vind ik het niet, wel zorgelijk.
bigbadbull @Bor16 april 2025 10:01
Jij denkt dat het vrijgeven van een tool die maar een select aantal mensen zal aanspreken ook maar iets doet voor het imago van Ubisoft in het grote geheel?
Ja, dat is en feit. Kijk maar naar de OP waarop je reageert, ik kan niet zeggen of Critical last heeft van kleurenblindheid, noch dat hij een game ontwikkelaar is, maar toch is hij aangenaam verrast door deze actie van Ubi. Van mezelf kan ik op beide voorwaardes nagatief antwoorden, toch was ook mijn eerste indruk er een van positiviteit richting Ubi.
Imago is een veel ruimer dan enkel de doelgroep.
Zeker in dit geval, lees dit topic als "Ooo XXX doet iets gratis voor minderheid yyy, goed van hun!" => positive invloed op imago
ProjWorld @LightlessFilms14 april 2025 22:07
Dit moet door minstens 1 persoon in gang zijn gezet. Daarnaast ook nog enig onderzoekswerk en een team om de resultaten zowel te valideren als te verwerken. Zelfs als het oorspronkelijk een tool voor intern gebruik zou zijn, ken ik geen publishers of developers die deze stap voor gamers hebben genomen.

Lijkt mij niet iets dat een bedrijf doet zonder enige maatschappelijke betrokkenheid, als het doel alleen maar het kweken van goodwill is.

Als ze een uitstekende reputatie zouden hebben gehad, was de tool misschien zelfs eerder uitgekomen. Apart toch hoe de één er een negatieve lading of de ander een positieve draai aan zulke bekendmakingen kan geven…
Pieter_621 14 april 2025 22:32
Ze hebben het open source gemaakt onder de Apache 2 licentie. Iedereen kan de broncode downloaden, mag Chroma aanpassen, herdistribueren en inbouwen in hun eigen software, zolang je maar de originele auteurs en licentie niet verzwijgt.

Dat is een stuk meer dan het iedereen laten gebruiken.
Dela487 14 april 2025 22:48
De temen zijn protanomalie, deuteranomalie en tritanomalie; mensen kunnen dan minder goed onderscheid maken in respectievelijk rood, groen en blauw. Dichromatopsie is volledig grijs-wit zien.
Ik ben in het ongelukkige bezit van deuteranomalie. Vroeger dacht de schoolarts dat ik met die kleurenbolletjes de boel voor de gek hield, maar ik zag en zie het nog steeds niet.
Het is overigens erfelijk, maar alleen via de Y-chromosomen.
Bergen 14 april 2025 23:09
Op Android is er de Chromatic Vision Simulator, waarmee je met de camera kunt zien wat mensen met kleurenblindheid ervaren. Heel apart om te wereld zo te zien. Het ondersteunt protanopie, deuteranopie en tritanopie.
joyrider3774 15 april 2025 00:21
Er bestond al zo een tool in de microsoft store https://apps.microsoft.co...blggh4385h?hl=en-us&gl=US, die tool werkte door een deel of heel uw game the overlayen met een venster waarin je die kleuren dan zag zoals een kleuren blind persoon. Ik maakte daar reeds gebruik van en had er ook ooit youtube video over gemaakt YouTube: How to see what color blind people would see in your game or pc
Stijnvi 15 april 2025 02:59
Wat ik nog niet helemaal uit dit bericht haal is of dit enkel bij games werkt, of dat het een soort van filter is die digitaal over (een deel van) je scherm wordt gelegd. Het lijkt om het laatste te gaan.

Hopelijk is het daadwerkelijk een separaat filter, want daarmee zou het ook in andere applicaties gebruikt kunnen worden, zoals Microsoft Office of Adobe.
Hiermee wordt het voor auteurs en designers ook een heel stuk makkelijker om toegankelijke documenten te creëren.

Semi-off-topic:
Bijvoorbeeld de overheid zou toegankelijkheidstools zoals dit goed kunnen gebruiken.
Natuurlijk zijn er richtlijnen (en zelfs wetgeving) over digitale toegankelijkheid, maar in de praktijk wordt deze toch nog regelmatig terzijde gelegd.
(Bron: https://www.digitaleoverh...le-toegankelijkheid-2024/)
En dat is natuurlijk ook niet gek, als je niet weet hoe moeilijk iemand anders het heeft. En zelfs al ben je er bewust mee bezig, is het erg moeilijk.

Een tool als dit helpt niet alleen mensen die bewust bezig zijn met toegankelijkheid, maar helpt ook bij het creëren van besef van de noodzaak ervan.

Ik heb zelf ook wel eens een document naar zwart-wit geconverteerd ter controle. Ik dacht dat ik toch echt voldoende contrast had aangebracht in de grafieken, maar in zwart-wit waren de grafieken compleet nutteloos omdat alle kleuren op elkaar leken. Een tool als dit maakt die controle zowel makkelijker als uitgebreider.
TheRollinLegend 15 april 2025 09:52
Alles om weer een beetje relevant te worden nu :+

#StopKillingGames
Niet vergeten wat Ubisoft met The Crew heeft gedaan 8)7
Wim Cossement 15 april 2025 10:59
Vrouwen hebben voor een keer een streepje voor...

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