VideoCardz: AMD Radeon RX 9060 XT krijgt 2048 streamprocessors

AMD bereidt zich voor op de introductie van de Radeon RX 9060 XT, een videokaart die het moet opnemen tegen Nvidia's GeForce RTX 5060 Ti. Volgens boardpartners die met VideoCardz spraken krijgt de kaart 2048 streamprocessors.

De RX 9060 XT wordt uitgerust met een Navi 44-chip die beschikt over 2048 streamprocessors, zegt VideoCardz. Dat is de helft van wat de grotere Navi 48-chip in de RX 9070-serie bevat. Het model komt beschikbaar in twee configuraties met 8GB of 16GB GDDR6-geheugen dat op 20Gbps draait. De RX 9060 XT heeft een gameclock van 2620MHz en een boostclock van 3230MHz. Fabrikanten kunnen daarnaast OC-modellen uitbrengen die tot 3,3GHz kunnen halen. De videokaart vereist een voeding van minimaal 500W, oplopend tot 550W voor bepaalde uitvoeringen. Aangezien de tot nu toe bekende modellen enkel een 8-pinsstroomaansluiting hebben, blijft het maximale stroomverbruik beperkt tot 225W: 75W via het PCIe-slot en 150W via de voedingsconnector.

De Navi 44-architectuur ondersteunt drie displayoutputs, wat zich vertaalt in een connector minder dan de RX 9070-serie. De introductie van de RX 9060 XT staat volgens VideoCardz gepland voor techbeurs Computex. Deze vindt plaats van 20 tot en met 23 mei. Prijzen zijn nog niet bekend.