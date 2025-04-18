‘AMD Radeon RX 9070 GRE krijgt 3072 streamprocessors, boost hoger dan RX 9070’

VideoCardz deelt het aantal streamprocessors en de kloksnelheden van de Radeon RX 9070 GRE. De vermeende gpu moet naar verluidt het gat dichten tussen de bestaande RX 9070 en aankomende RX 9060 XT. AMD zou de RX 9070 GRE binnenkort onthullen.

VideoCardz schrijft dat de RX 9070 GRE 3072 streamprocessors heeft. Dat is exact driekwart van de RX 9070 XT, die over 4096 rekenkernen beschikt. Ten opzichte van de RX 9070 gaat het om een daling van ongeveer 15 procent. De GRE zou wel een boostclock van 2790MHz bereiken, 270MHz meer dan de RX 9070. VideoCardz schrijft dat sommige custom modellen 3000MHz bereiken, maar noemt geen details. Het stroomverbruik is nog niet bekend.

De website bevestigt ook dat het eerder genoemde 12GB GDDR6-geheugen een snelheid van 18Gbit/s heeft en via een 192bit-geheugenbus is verbonden met de gpu. Dat is opvallend, aangezien zowel de RX 9070- als RX 9060-series geheugen met een snelheid van 20Gbit/s lijken te gebruiken. Het langzamere geheugen van de RX 9070 GRE zorgt voor een geheugenbandbreedte van 432GB/s. Dat is ongeveer een derde langzamer dan de RX 9070 en 9070 XT, die 640GB/s bieden.

AMD brengt de RX 9070 GRE naar verwachting uit in het tweede kwartaal van dit jaar, net zoals de RX 9060 XT. Waar de RX 9060 XT wereldwijd beschikbaar moet zijn, is de RX 9070 GRE mogelijk (aanvankelijk) beperkt tot de Chinese markt.