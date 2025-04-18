‘AMD Radeon RX 9070 GRE krijgt 3072 streamprocessors, boost hoger dan RX 9070’

VideoCardz deelt het aantal streamprocessors en de kloksnelheden van de Radeon RX 9070 GRE. De vermeende gpu moet naar verluidt het gat dichten tussen de bestaande RX 9070 en aankomende RX 9060 XT. AMD zou de RX 9070 GRE binnenkort onthullen.

VideoCardz schrijft dat de RX 9070 GRE 3072 streamprocessors heeft. Dat is exact driekwart van de RX 9070 XT, die over 4096 rekenkernen beschikt. Ten opzichte van de RX 9070 gaat het om een daling van ongeveer 15 procent. De GRE zou wel een boostclock van 2790MHz bereiken, 270MHz meer dan de RX 9070. VideoCardz schrijft dat sommige custom modellen 3000MHz bereiken, maar noemt geen details. Het stroomverbruik is nog niet bekend.

De website bevestigt ook dat het eerder genoemde 12GB GDDR6-geheugen een snelheid van 18Gbit/s heeft en via een 192bit-geheugenbus is verbonden met de gpu. Dat is opvallend, aangezien zowel de RX 9070- als RX 9060-series geheugen met een snelheid van 20Gbit/s lijken te gebruiken. Het langzamere geheugen van de RX 9070 GRE zorgt voor een geheugenbandbreedte van 432GB/s. Dat is ongeveer een derde langzamer dan de RX 9070 en 9070 XT, die 640GB/s bieden.

AMD brengt de RX 9070 GRE naar verwachting uit in het tweede kwartaal van dit jaar, net zoals de RX 9060 XT. Waar de RX 9060 XT wereldwijd beschikbaar moet zijn, is de RX 9070 GRE mogelijk (aanvankelijk) beperkt tot de Chinese markt.

Door Idriz Velghe

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Feedback • 18-04-2025 20:35 33

18-04-2025 • 20:35

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Reacties (33)

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Nuke777 18 april 2025 20:46
Dan zal je nog lang wachten vrees ik. AMD zal geen high end kaarten uitbrengen in de 90xx reeks. 9070XT is het beste dat je bij team rood kan aanschaffen
Richard0072 @Nuke77719 april 2025 20:53
Dat is toch ook precies wat er staat? Kaart tussen RX9060xt en RX9070 dus beter dan een RX9070XT wordt het zeker niet.
LogiForce 18 april 2025 20:40
Ik heb eigenlijk voor VR en 4K gaming een minimum aan 24GB VRAM nodig, en dus zal ik toch moeten wachten op een 9080 XTX denk ik.
arbraxas @LogiForce18 april 2025 21:11
Denk dat je dan even naar de vorige generatie moet kijken van AMD. Daar zit gewoon een kaart tussen met 24GB en nog meer rauwe performance ook.
Wolfos @arbraxas19 april 2025 13:23
Let wel dat die specifieke GPU nou juist problemen heeft met sommige VR headsets. Even opzoeken dus voordat je die aanschaft.
Jensw19 @Wolfos20 april 2025 23:32
Werkt prima met mijn Meta Quest 2 & 3 hoor.
arbraxas @Wolfos20 april 2025 13:02
Heb m allang en tot op heden geen probleem met mijn specifieke headset.

Maar goed, dat Meta t vertikt de 7900XTX te ondersteunen is meer een Meta probleem.
Sem1 @arbraxas27 april 2025 10:38
Het is wel Meta's schuld, maar dat is toch wel een reden de kaart niet te kopen
arbraxas @Sem128 april 2025 11:36
Zou voor mij voor een reden zijn om Metas headset te laten liggen.
Stijnd @LogiForce18 april 2025 20:47
Nee hoor, jij kan prima af met een 5090 die nu al te koop is :+
Armarr @Stijnd19 april 2025 06:53
In VR games heb je net niks aan die extra features zoals DLSS en Frame Gen waar Nvidia een premium voor vraagt.
Wolfos @Armarr19 april 2025 11:51
Voor 4K gaming dan weer wel. Hoewel FSR4 niet veel meer onder doet voor DLSS.
SuperDre @Armarr19 april 2025 13:56
Uhm, dlss werkt (tegenwoordig) wel gewoon bij VR, net zoals met flatscreengames mort de game het zelf wel ondersteunen.
Nrojt @LogiForce18 april 2025 23:38
Vr is toch lastiger met AMD?
Armarr @Nrojt19 april 2025 06:52
Hoezo?
Nrojt @Armarr19 april 2025 10:30
Had altijd begrepen dat meta quest icm amd gpu's niet lekker werken, maar misschien is dat ook wel gewoon een meta probleem
Wolfos @Nrojt19 april 2025 13:21
Er zijn inderdaad een aantal GPU's van AMD die niet door Meta ondersteunt worden, waaronder de 7900XTX en 7700XT. Andere GPU's uit die generatie worden wél ondersteunt.

Inderdaad goed punt om even op te letten dus.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 19 april 2025 13:23]

Talhanl3 18 april 2025 21:16
Mijn voorspelling (als het ook in Europa beschikbaar komt): 10% langzamer dan RTX 5070 en 20% sneller dan RTX 5060 ti, en met een prijskaartje van €500.

Een rode middenweg tussen 5060 ti en 5070
Cyclone82 @Talhanl318 april 2025 23:33
Jouw voorspelling bezorgd mijn brein mega veel kronkels.... Op welk gebied 10% langzamer? Met welke resolutie? Met of zonder RT? Met games of grafische bewerkingen? enz enz.... Ik voorspel dat het een leuke kaart wordt voor een leuk prijsje!

Het is maar wat je ermee gaat doen en met welke componenten het moet gaan samenwerken etc. Dit bepaalt of Nvidia OF AMD voor jou de betere keuze is op dat moment van aanschaf icm de verkoop prijs.
Talhanl3 @Cyclone8218 april 2025 23:43
Raster performance. Alle resolutlies. En het blijft een schatting, dus wat dat betreft hoeven we niet verder in de details te duiken.

De RT-prestaties zijn afhankelijk van het aantal RT cores dat ze geven. Dat weten we nu niet. Maar zowel RTX 5060 ti en RTX 5070 (en de RX 9070) zijn niet echt kaarten waarmee je aan ray tracing wil beginnen (tenzij 1080P resolusie aanvaardbaar is, misschien nog 1440P in sommig titels).

Het kan zeker een zeer leuke middenweg zijn tussen 5060 ti en 5070. Vooral als de prijs in de buurt ligt van de 5060 ti. Dan is het bijna een no-brainer (als mijn voorspelling klopt)

[Reactie gewijzigd door Talhanl3 op 18 april 2025 23:51]

rickhol @Talhanl319 april 2025 00:56
joa, sws slomer dan de 5070, waarschijnlijk rond de 7900gre/4070 super

de 9060xt 8gb zal rond 340 euro zijn. de 16gb rond 420 euro. de 9070 gre als het komt zal rond 550 zijn.
rickhol @Talhanl319 april 2025 00:56
ja, sws slomer dan de 5070, waarschijnlijk rond de 7900gre/4070 super.
de 9060xt 8gb zal rond 340 euro zijn. de 16gb rond 420 euro. de 9070 gre als het komt zal rond 550 zijn.
BarnET @rickhol20 april 2025 09:17
Denk niet veel slomer dan de RTX 5070.
Gezien dat de RX9070 een stuk rapper kan zijn. En de verschillen in core count en frequentie zijn niet zo groot.

Ik vrees wel dat de lagere geheugen bandbreedte een bottleneck kan zijn. Geen Gddr7 en maar 12 GB is wel een ding.
Obfzk8R 18 april 2025 20:47
Wie op de 9080XTX wacht, wacht het langst! ◉‿◉
JWL92 18 april 2025 23:32
Voor iedereen die nVidia bashed over stagnatie,
dit had dan dus eigenlijk een 9060 (XT?) horen te zijn ;)
rickhol @JWL9219 april 2025 00:59
nou nee, de 60 class van amd is lager dan de speciale chinese versie van kaarten.
amd heeft wel wat stagnatie dat sws. niet zo erg als nvidia dat is wel een feit.

vooral als je even na denkt over het feit dat een 9070xt met 4096 shader units ongeveer gelijk is als een 5070ti met 8960 shading units. en niet ver achter de 7900xtx met 6144 shading units.
JWL92 @rickhol19 april 2025 07:08
dan de speciale chinese versie van kaarten.
dat waren de GRE's.... maar dat gaat met de 7900GRE toch al ff niet meer op ;)
Gkirmathal @JWL9219 april 2025 08:59
Imo eerder 9070, als je bedenkt dat de 6700xt/7700(xt) een 192bit bus hadden. Dan had de huidige 9070 dus 9080(xt) moeten worden: 9060 (128bit) > 9070 (192bit) > 9080 (256bit).
Dit zou een logischer verloop geweest, maar ja iets met AMD en logische product namen/reeksen...
BarnET @JWL9220 april 2025 09:14
Nee, AMD heeft als basis een 9070XT die gepakt en die gekortwiekt. En een dito naam gegeven zoals bij de vorige generatie.

Dat is wat anders dan wat Nvidia deed met hun RTX 5090 mobile bijvoorbeeld.

Of sowieso Nvidia als je historisch kijkt hoe groot hun chips in de desbetreffende tiers zijn in vergelijking met het top model. Dan zie je zeer duidelijke neerwaartse trendline.
Kalis 19 april 2025 06:44
Zal best een prima kaartje zijn voor een normale prijs. Erg jammer van de geheugenbandbreedte. Zou hem daarom niet gauw aanschaffen.
BarnET @Kalis20 april 2025 09:40
Dat dus
Lednov 20 april 2025 08:37
Ik snap weinig meer van de GPU bakkers. Dit moet het gat dichten tussen de 9070 en de 9060 XT. Hadden ze dan deze kaart niet beter de 9070 kunnen noemen? Zodat het gat met 9070XT groter is? Waarom zou je voor een 9070 gaan, als de XT versie voor een honderd euro meer te koop staat? Het argument dat het voor sommige mensen veel geld is, is onzin. Het is zeker waar dat het veel geld is, alleen of je dan een kaart moet kopen die al meer dan 650 euro kost? En spaar dan een maandje, of twee, langer door. (En ben je dan al niet veel beter af voor de hardere knal voor de knaak om een Intel ARC B580 te kopen? Scheeltje je de helft van de 9070 kaart. En de prestaties zijn gewoon prima te noemen.)
Die 100 euro is zijn meerprijs wel waard. Of anders gezegd, die 9070 is te duur ten opzichte van de 9070XT.
BarnET @Lednov20 april 2025 09:18
Er bestaat al een RX 9070. En ja die is te duur mbt adviesprijs ivm. De 9070XT.

Maar vanuit AMD’s perspectief. Er zal amper een verschil zijn in productie kosten. Je kan een licht beschadigde die gebruiken. En je hebt iets minder sterke powerstages nodig. Maar dat is enkele euro’s

[Reactie gewijzigd door BarnET op 20 april 2025 09:20]


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