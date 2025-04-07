Modder maakt RX 9070-videokaart sneller door XT-biosflash

Een modder heeft het bios van een AMD Radeon RX 9070 XT-videokaart geflasht op een RX 9070-kaart, waardoor laatstgenoemde de hogere tgp en hogere kloksnelheden van de XT-versie overneemt. De kaart zou daardoor bijna net zo snel zijn als de XT.

Een gebruiker van het PC Games Hardware-forum zegt zijn ASUS Prime Radeon RX 9070 te hebben voorzien van het bios van de XT-versie van diezelfde kaart. Daardoor kreeg zijn RX 9070 het ongeveer 400MHz hogere klokprofiel van de XT-versie. De kaart haalde dankzij het XT-bios ook de hogere tgp van 304W, in plaats van de 220W van het origineel.

De videokaart presteert daardoor sneller dan met het standaardbios, al mist de gpu nog wel de extra compute-units van de XT-versie. Ook de geheugensnelheden blijven hetzelfde, aangezien die van de RX 9070 en 9070 XT toch al identiek zijn.

Forumgebruiker Gurdi denkt dat de videokaart met een overklok ook sneller zou zijn dan een referentie-XT-model. Wel merkt hij op dat de videokaart soms vastliep, hoewel dat volgens hem ook kon komen door de overklok die hij zelf heeft doorgevoerd. De non-XT-kaart van ASUS heeft daarnaast een 8-pinsvoedingskabel minder dan de XT-versie en zou daardoor minder stabiel kunnen zijn dan de XT-variant. Het is niet duidelijk of het bios van andere videokaarten ook te flashen is of dat dit alleen mogelijk is bij de ASUS-kaart.