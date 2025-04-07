Microsoft verhoogt prijzen van losse on-premisesserversoftware met 10 procent

Microsoft verhoogt de prijzen van standalone on-premisesserversoftware als SharePoint Server met 10 procent. De prijsverhoging gaat op 1 juli in. Er verandert niets aan de prijzen voor Online of Microsoft 365-producten.

De standalone on-premisesprijzen van SharePoint Server, Exchange Server en Skype for Business Server gaan vanaf juli omhoog, meldt Microsoft. Het bedrijf zegt dit te doen om 'doorlopend onderhoud en ondersteuning' te kunnen blijven bieden. Microsoft zegt ook de prijzen van Core CAL Suite en Enterprise CAL Suite met 15 en 20 procent te verhogen, waarbij het opmerkt dat de prijzen van deze producten 'enige tijd statisch' waren.