Microsoft verhoogt prijzen van losse on-premisesserversoftware met 10 procent

Microsoft verhoogt de prijzen van standalone on-premisesserversoftware als SharePoint Server met 10 procent. De prijsverhoging gaat op 1 juli in. Er verandert niets aan de prijzen voor Online of Microsoft 365-producten.

De standalone on-premisesprijzen van SharePoint Server, Exchange Server en Skype for Business Server gaan vanaf juli omhoog, meldt Microsoft. Het bedrijf zegt dit te doen om 'doorlopend onderhoud en ondersteuning' te kunnen blijven bieden. Microsoft zegt ook de prijzen van Core CAL Suite en Enterprise CAL Suite met 15 en 20 procent te verhogen, waarbij het opmerkt dat de prijzen van deze producten 'enige tijd statisch' waren.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-04-2025 15:51
136 • submitter: HKLM_

07-04-2025 • 15:51

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Submitter: HKLM_

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Reacties (136)

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HKLM_ 7 april 2025 15:58
Tevens is dit ook het moment dat de SE (Subscription Editions) versies van Exchange, SharePoint en Skype for Business server GA gaan als opvolger van de huidige versies.

As previously announced, Exchange Server Subscription Edition and Skype for Business Server Subscription Edition will be made generally available in July 2025.

Microsoft is tamelijk laat te noemen met de GA van Exchange SE, de huidige versie is namelijk al in oktober 2025 EOL.

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 7 april 2025 16:01]

Martinspire
@HKLM_7 april 2025 22:41
Mja de Action Pack hebben ze ook al de nek om gedraaid, dus dit is wel het moment dat alle prijzen weer effe net omhoog gaan om te zorgen dat die klanten allemaal de volle bak gaan betalen straks.
Marve79 @Martinspire8 april 2025 08:14
Action pack is weg maar er komt wel iets voor terug, wat uiteindelijk goedkoper uitpakt voor mij.
Martinspire
@Marve798 april 2025 09:47
Wat dan?
Marve79 @Martinspire8 april 2025 10:02
Partner Launch Benefits, 322 euro. Action pack was duurder, maar dan had je wel meer, meer Azure credits en software. Dat zit hier niet bij helaas maar gebruikte ik toch niet. Het gaat mij toch vooral om de cloud licenties.
Martinspire
@Marve798 april 2025 11:14
Mja met action pack kreeg je ook gewoon losse windows en office licenties e.d. erbij en dat is met die variant volgens mij niet meer. Dat zit dan achter microsoft 365, maar zodra je die opzegt ben je je toegang kwijt. En zo te zien zit er expliciet geen teams bij, wat ook wel flauw is. Ik meen dat het mijn vader vooral om de windows server licenties ging, maar dr zat gewoon wat meer in voor mkb die wel alles legaal willen doen, maar de standaardprijzen wat hoog vinden. Plus je zit nu echt vast aan abonnementen met je software en eerst draaide het nog wel gewoon door als je daarmee stopte

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 8 april 2025 11:16]

Marve79 @Martinspire8 april 2025 11:31
Er zit wel Teams bij, Teams Enterprise.
Massiefje @Marve798 april 2025 11:08
En vergeet ook niet Microsoft Business Dynamics Premium voor 4 users in dit pakket a € 75,00 per maand per gebruiker.

Ik ben bezig om de overstap te maken, omdat mijn grootste klanten dit ook draaien. Kan ik mooi op aanhaken en software voor ontwikkelen, zodat ik ze beter (en hopelijk meer) van dienst kan zijn!
pang-frang-punk @Martinspire8 april 2025 10:39
Ik heb deze week mn partner renewal gehad en moet zeggen, de Windows 365 8vcpu/32GB/512GB Enterprise die je erbij krijgt (kostprijs $158 per maand), samen met een $2400 bulk Azure budget ipv maandelijks $100 en dan ook nog 15x Business Premium met Entra P2 en Defender for Endpoint P2, maken de Partner Success Benefits wel een waardevolle extra investering. De nieuwe prijs daarvoor was ongeveer 800 euro voor een jaar. Wat wel wegvalt na het stoppen van de action pack zijn een hoop van de on premises licenties. Maar in alle eerlijkheid, die gebruikte ik persoonlijk toch al niet echt.
Marve79 @pang-frang-punk8 april 2025 11:34
Waar krijg je die Windows 365 VM bij dan? Heb jij dan de duurste? Core of Expanded?

800 per jaar lees ik dus dat zal core zijn?

Als dat zo is ga ik die ook pakken want ik betaal nu al 50 euro per maand voor een losse Windows 365 VM met veel lagere specs.

Edit: Ah ik lees benefits, die is toch 4K per jaar ofzo?

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 8 april 2025 11:35]

pang-frang-punk @Marve798 april 2025 17:09
Even opgezocht voor je wat er exact inzit bij mij. Het is inderdaad de Partner Success Core Benefits die ik heb genomen aan 837 euro ex BTW voor 1 jaar:
Azure Credit bruikbaar voor 1 jaar: $2400
Diverse 365 Licenses, sommige 15 keer, anderen 8x nog anderen 5x:
Power Automate Premium, Entra ID P2, Microsoft Project Online Project Plan 5, Power BI Premium, Dynamics 365 Business Central Premium, Dynamics 365 Partner Sandbox – Operations Application, Windows 365 Enterprise, Microsoft 365 Business Premium (no Teams), Dynamics 365 Partner Sandbox Sales, Field Service and Customer Service, Defender for Endpoint P2, Dynamics 365 Sales Enterprise, Power Apps Premium, Microsoft Visio Plan 2, Teams Enterprise, Dynamics 365 Partner Sandbox –Operations Application Tier 2 Add on, Dynamics 365 Partner Sandbox – Business Central
En die Windows 365 kost retail dus $158 per maand en daar krijg je er 1 van.

[Reactie gewijzigd door pang-frang-punk op 8 april 2025 17:10]

Marve79 @pang-frang-punk8 april 2025 17:23
Interessant idd op sommige vlakken wel een beetje overkill voor mij, bijv die 15 office licenties. Maar kan altijd van pas komen voor de kids ofzo.

Ik heb die VM nu ook maar met de helft van die specs en die Azure credits zijn zeker nice.

Ik denk dat dit hem gaat worden, ik vind dit toch een veel betere deal dan action pack met al die software die ik toch niet gebruik.
m-a-r-t-1 7 april 2025 15:58
Laten we - omdat het Amerikaans bedrijf is - hopen dat ze zich zo uit de markt prijzen en IT'ers het aandurven Europese alternatieven te onderzoeken.
michelr @m-a-r-t-17 april 2025 16:19
Die er niet zijn, zeker niet op dat niveau en met hetzelfde aanbod voor dezelfde prijs.
Kortom, glas, plas en alles bleef zoals het was. Verder neemt aantal on-prem klanten af, dus moeten die (ontwikkel)kosten door een steeds kleinere groep gedragen worden. Je zou er ook ontmoedigingsbeleid kunnen zien.
jorisporis @michelr7 april 2025 17:01
Lijkt me sterk dat anno 2025 geen alternatieven voor sharepoint, office of teams ontwikkeld kunnen worden. Daar zijn echt geen miljarden voor nodig.
mjtdevries @jorisporis7 april 2025 17:48
Tuurlijk kan dat. Maar als ik kijk wat Microsoft voor licentiekosten vraagt voor hun producten tov andere bedrijven, dan vraagt Microsoft echt weinig. Daartegen concureren is niet makkelijk. Dan kan je voor dezelfde investering waarschijnlijk 4x zoveel verdienen als je andere software maakt.

(Zet de prijs van Microsoft licenties maar eens tegen Adobe en Afas etc)
xxs @mjtdevries7 april 2025 18:54
Minder afhankelijk worden van niet EU landen mag ook wat kosten.
mjtdevries @xxs8 april 2025 11:23
Zolang iemand anders het maar betaalt.
Of ga jij nu een bedrijf oprichten om die alternatieven voor SharePoint, Office en teams te ontwikkelen?
lenwar
@jorisporis7 april 2025 20:54
Individueel is dat inderdaad prima mogelijk. De kracht van die producten is juist de integratie. De hele power-suite, teams, sharepoint, office, Entra, Devops, enz.

Alles werkt gewoon goed samen. En die integratie zorgt voor een echte meerwaarde voor (grote) bedrijven.

Je hebt als bedrijf een business, een Microsoft levert gereedschap. Dat gereedschap is niet het doel, maar slechts een middel. Waarom zou je slechter integrerend gereedschap kopen voor je bedrijf?

Dat je jezelf op een gegeven moment ingraaft en (redelijkerwijs) niet kunt wegmigreren van MS is natuurlijk een ding, maar als het in de praktijk de meest efficiënte manier is om je zaken te doen, is het een keus.
jorisporis @lenwar7 april 2025 21:34
Werkt goed samen??! Ooit al eens een excel tabel in word gezet en dan een bedrag aangepast. Zet eens een verwijzing in word maar een hoofstuk en druk op enter voor het hoofstuktitel... Een schema tekenen in visio. Plakken in word en aanpassen..
Teams neemt steeds 50% van de processor.. Teams + excel = systeem loopt vast. terwijl skype het 10jaar geleden perfect deed. Track changes aan en word crashed gewoon.. Etc etc bugs die al jaren bestaan en niet opgelost geraken..
Hopelijk geraken we hier de komende jaren vanaf.
-Vasa- @jorisporis8 april 2025 08:24
Ik vermoed dat jij over iets anders spreekt als je het hebt over samenwerken. Als je al je accounts hun rechten, permissies, e.d. voor al die verschillende applicaties kunt beheren, bespaar je je echt een hoop werk. Zeker als je met zaken zoals DevOps werkt, dat integreert net heel mooi met Teams en Sharepoint e.d.

Dat gaat heus niet over dingen zoals Word en Excel. dat is letterlijk een miniscuul onderdeel van wat MS in hun subscription model aanbied. En vanaf je zo'n poweruser bent dat die onvoldoende zijn moet je eigenlijk gewoon overschakelen naar zaken zoals Database en echte version tracking.

Los daarvan is de feedback die ik hoor van powerusers die effectief die alternatieven voor Word en Excel getest hebben, dat ondanks hun problemen Word en Excel (voor zaken zoals pivot tables, zeker in combinatie met koppeling naar database) nog altijd beter zijn.

[Reactie gewijzigd door -Vasa- op 8 april 2025 08:27]

goarilla @-Vasa-9 april 2025 01:40
Ik vermoed dat jij over iets anders spreekt als je het hebt over samenwerken. Als je al je accounts hun rechten, permissies, e.d. voor al die verschillende applicaties kunt beheren, bespaar je je echt een hoop werk. Zeker als je met zaken zoals DevOps werkt, dat integreert net heel mooi met Teams en Sharepoint e.d.
Ik dacht dat DevOps een manier van werken was heeft Microsoft nu een product met dezelfde naam ?
-Vasa- @goarilla9 april 2025 09:27
Sinds 2018 is TFS (Team Foundation Server) van naam veranderd naar Azure DevOps, dat beschikbaar is zowel als een service of als een server. Afhankelijk van met hoeveel developpers je bent is die server versie toch een pak goedkoper op dit moment.
PageFault @jorisporis7 april 2025 19:48
Het kan zeker, het gebeurt niet. Er zijn al decennia veel alternatieven geweest of sommige nog steeds. Geen enkele heeft het tot nu toe gered, denk ook omdat er nergens een totaalplaatje is gekomen als alternatief. Dus niet alleen een Word, Excel en Powerpoint alternatief, maar ook meteen Exchange+Outlook, Teams/Sharepoint/Onedrive[for Business], etc, etc
i-chat @jorisporis8 april 2025 07:37
voor exchange als mailserver zijn er inderdaad wel genoeg interessante oplossingen te bedenken dat wil zeggen, grote mailserver-clusters draaien al decenia op anders dan windows+exchange. voor de client en de protocols om die client te laten werken wordt dat al weer wat lastiger omdat er sinds imap eigenlijk NIETS meer is gedaan om email courant te houden. wil je weg bij MS en zijn propretaire software en protocols (en dus activesync laten voor wat het is) dan zit je zo weer terug bij check for mail Every <1,2,5,10,30,60> minutes in je eudora settings.

met skype for buissness is dat al weer een heel eind makkelijker je hebt namelijk meerdere (en zelfs veel betere) opensource webconferens dingen zoals jitsi meet of element (op matrix) of nextcloud talk met de performance (signaling) backend.

en als we het dan toch over nextcloud hebben, nextcloud-aio deployed op een dockerswarm met colabora (enterprise). zou tegen de zelfde kostprijs wel eens een heel interessante oplossing kunnen zijn voor heel veel bedrijven die nu (al dan niet on prem of in de cloud) aan o365 zitten.

het enige echt grote nadeel aan colabora is volgens mij nog steeds dat ze co-editing in de desktopclient niet hebben, als je gelijktijdig aan een document wilt werken dan moet dat dus in de browser wat goed werkt maar niet zo goed als in libreoffice (waar ze een fork van zijn).
-Vasa- @i-chat8 april 2025 08:36
voor exchange als mailserver zijn er inderdaad wel genoeg interessante oplossingen te bedenken dat wil zeggen, grote mailserver-clusters draaien al decenia op anders dan windows+exchange. voor de client en de protocols om die client te laten werken wordt dat al weer wat lastiger omdat er sinds imap eigenlijk NIETS meer is gedaan om email courant te houden. wil je weg bij MS en zijn propretaire software en protocols (en dus activesync laten voor wat het is) dan zit je zo weer terug bij check for mail Every <1,2,5,10,30,60> minutes in je eudora settings.
Maar dat is net zo'n goed voorbeeld waarom het zo lastig zou zijn om bij MS weg te gaan. IMAP is echt bagger om te gebruiken vanaf je een grote mailbox hebt over verschillende apparaten. Nog meer als je verschillende submappen wilt gebruiken en je meerdere gebruikers tegelijk in die mailbox moet laten werken. (Niet dat Exchange + Outlook geen fouten of problemen heeft hier, maar het is merkbaar aangenamer om te moeten ondersteunen)
met skype for buissness is dat al weer een heel eind makkelijker je hebt namelijk meerdere (en zelfs veel betere) opensource webconferens dingen zoals jitsi meet of element (op matrix) of nextcloud talk met de performance (signaling) backend.
Teams is inderdaad veel te zwaar voor wat het is. Maar het integreert dan weer wel erg mooi met Outlook voor je meetings, en je kan erg makkelijk je policies beheren over wat mensen wel of niet mogen doen.
en als we het dan toch over nextcloud hebben, nextcloud-aio deployed op een dockerswarm met colabora (enterprise). zou tegen de zelfde kostprijs wel eens een heel interessante oplossing kunnen zijn voor heel veel bedrijven die nu (al dan niet on prem of in de cloud) aan o365 zitten.
Op dat vlak wel erg jammer dat ze hun prijzen niet publiek hebben zoals MS voor hun verschillende subscriptions. (In hoeverre dat die al duidelijk zijn natuurlijk) Ik geloof het overigens best dat het vanaf X aantal users dan interessanter is. Maar voor de meeste SMB's, met 20 tot 100 FTE's lijkt het mij onwaarschijnlijk dat dit goedkoper is, als ik voor mijzelf er even van uitga dat de prijzen van providers die hosted NextCloud aanbieden 80% goedkoper zouden kunnen als je het zelf host en je eigen tijd, servers en elektriciteit ook niets waard is.
xxs @michelr7 april 2025 16:33
Ook MS is ergens begonnen dus kies Europees waar mogelijk. Ja ook ik heb (nog?) een iPhone maar ben qua apps echt naar alternatieven aan het kijken en die zijn er meer dan ik verwacht had.
keverjeroen @xxs7 april 2025 17:06
Ja 50 jaar geleden. Iedereen die opgegroeid is met een computer is opgegroeid met Microsoft. Ineens overstappen is voor veel mensen niet zo makkelijk.
Bender @keverjeroen7 april 2025 17:28
Maar de nieuwe generatie is niet opgegroeid met een computer, die gebruiken smartphones en tablets en niet ieder huishouden heeft daardoor meer een (windows) computer staan.

Op veel scholen zie je ook Chromebooks, waardoor die dus ook niet gebonden zijn aan Windows.

De vraag is nu wel wat we er mee gaan doen, gaan ze bij hun eerste baan Windows leren of een ander OS.
themadone @Bender7 april 2025 19:49
niet gebonden aan Microsoft maar ondertussen wel al je content geindexed door google, gevalletje pick your poison.

Europese alternatieven zijn er gewoon domweg niet, noem me 1 europees OS wat daadwerkelijk gebruiksvriendelijk is en waar je bijvoorbeeld ook nog een ERP pakket knap op kunt runnen en een office clone die goed gesupport is en geen open source projectje waar nog de helft van de functionaliteit mist.

Microsoft is helaas in het verleden slim geweest en heeft hiermee de markt redelijk op slot gezet. Het feit dat we graag willen dat er alternatieven worden gebruikt betekend niet dat deze ook haalbaar te implementeren zijn in een onderneming.

Linux is aan de serverkant echt wel meer aanwezig als Windows, maar wanneer komt er nou eens een knappe exchange variant dan? Of sharepoint? En dan niet nextcloud roepen of een andere marge speler die bij lange na de functionaliteit en belangrijker, integratie heeft waardoor je jezelf niet meteen de markt uit isoleert als onderneming.
hoepstoep @themadone7 april 2025 19:59
Het feit dat we graag willen dat er alternatieven worden gebruikt betekend niet dat deze ook haalbaar te implementeren zijn in een onderneming.
Het kan best. Bij mijn vorige werkgever van +/- 500 fte is succesvol Nextcloud met LibreOffice geïntegreerd. Het draait al ruim zes jaar, na de gewenningsfase zijn er nooit noemenswaardige problemen mee geweest. Ook niet richting afnemers en andere klanten.
themadone @hoepstoep7 april 2025 20:39
En welk OS draaien de clients op? Want dat was mijn originele vraag. Oh en welke mailserver? Want je hebt alleen office en een windows file share vervangen zo ongeveer?

edit kleine toevoeging: Ik zeg nergens dat ik er blij mee ben dat we zo klem zitten met Microsoft. Probleem is en blijft gebrek aan volwassen enterprise worthy alternatieven.

[Reactie gewijzigd door themadone op 7 april 2025 20:42]

m-a-r-t-1 @themadone10 april 2025 07:31
Als ze Libre Office gebruiken kunnen ze als desktop waarschijnlijk ook prima Linux Mint gebruiken, een van origine Franse distributie. Alleen het Adobe Creative Suite draait niet op Linux. Maar voor veel applicaties werkt het geweldig, en voor een beetje mail, writer en calc e.d. werkt het natuurlijk gewoon. Daarnaast is LM imho veel gebruiksvriendelijker dan 24H2 van MS. Ik heb recent alles over gezet en ben inmiddels volledig van MS en Google af. Alles naar niet VS alternatieven en zoveel mogelijk Europees. Het werkt gewoon, het is een kwestie van doen. Dit geld ook voor bedrijven, het kan, maar het zal niet van de één op andere dag gaan.
hoepstoep @themadone10 april 2025 22:02
De meesten gebruikten hun eigen apparatuur na de overstap. Wanneer je een apparaat van de werkgever wilde hebben, kreeg je een laptop met Linux Mint. Voor 2019 hadden ze desktops met Windows draaien op kantoor.

Welke mailserver er gedraaid werd weet ik niet. Ik beheer het niet, maar toen ik in dienst kwam, deden ze dat al zelf.
zx9r_mario @themadone7 april 2025 20:32
Odoo als ERP pakket O+
i-chat @themadone8 april 2025 07:53
niet gebonden aan Microsoft maar ondertussen wel al je content geindexed door google, gevalletje pick your poison ....

ik zou eerder zeggen, als je eenmaal gewend bent aan een laptop die niet meer doet dan een browser (chrome of welke andere dan ook) op starten en gmail te openen. dan kunnen we je minilaptopje natuurlijk heel makkelijk vervangen door een <insert: obscure linux distro met tinfoilhat browswer> en een andere online app-suite.

als bijvoorbeeld fairphone nu eens op zoek ging naar een europese chipmaker die risk-v wel een kans wil geven en ze vervolgens lineageOS forken/porten en gaan onderhouden. en ze dat dan ook met een laptop doen (zoals apple eerder deed met arm) dan is er vast ook wel iemand die voor zo'n platform aan de slag gaat met de tools om grootschalig mensen bij gmail of hotmail weg te krijgen.

maar ik vraag me nu toch wel af, wat mist nextcloud volgens jou dat sharepoint wel heeft en waarom noem je exchange uberhaubt als serieuze optie die server heeft werkelijk NIETS dat niet door elke vage en minder vage linux versie van een mailserver niet beter wordt gedaan. grote mailclusters werken juist nagenoeg allemaal niet op exchange het enige voordeel aan exchange is dat elke nitwit het wel min of meer werkend kan krijgen (maar dat kan met poste.io ook).
Bender @themadone7 april 2025 22:10
Canonical/Canonical komt uit de UK.
Linux zelf niet, maar gezien de basis daarvan Open Source is lijkt me dat niet zo relevant.
windows8fan @Bender7 april 2025 23:55
Ik begrijp je reactie eerlijk gezegd niet. Het gaat over de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven en Europese alternatieven. Vervolgens vergelijk jij 2 Amerikaanse bedrijven en dan zou je microsoft nog eerder moeten verdedigen. Het bedrijf houdt namelijk afstand tot Trump en zit niet op de eerste rang zoals sommige andere tech bedrijven. Ik denk dat zij eerder in het gematigde kamp zitten.
Bender @windows8fan8 april 2025 09:36
Volgens mij verdedig ik nergens Microsoft?
Ik geef juist aan dat mensen echt niet meer zo gebonden zijn aan Windows als 20 jaar geleden.
windows8fan @Bender8 april 2025 11:43
Ik zei dat je van de Amerikaanse tech bedrijven, Microsoft eerder zou moeten verdedigen. Precies het tegenovergestelde.
Bender @windows8fan8 april 2025 11:48
Waarom zou ik Microsoft eerdere moeten verdedigen?
Volgens mij is het punt om minder afhankelijk te worden van Amerika.
windows8fan @Bender8 april 2025 17:30
Chromobooks draaien ook op een Amerikaans OS
Bender @windows8fan8 april 2025 22:53
Dat is het punt dan ook niet...
-Vasa- @Bender8 april 2025 08:39
Maar de nieuwe generatie is niet opgegroeid met een computer, die gebruiken smartphones en tablets en niet ieder huishouden heeft daardoor meer een (windows) computer staan.
In de praktijk komt dit er eerder op neer dat deze gebruikers letterlijk meer training nodig hebben om simpele taken uit te voeren dan hun oudere collega's. En hetgeen wat ze net snel oppikken zijn de tools die hun UI hebben aangepast naar wat gebruikers gewoon zijn uit hun smartphone, en dat zijn tools van bedrijven uit de VS, zoals MS en Google.
Bender @-Vasa-8 april 2025 09:37
Ik denk dat je het daar ook goed mee zegt, de GUI.
En het is belangrijk dat de GUI aanspreekt en duidelijk is, waarbij dit vaak een ondergeschoven kindje is.
m-a-r-t-1 @Bender10 april 2025 07:37
Linux Mint is een prima alternatief voor Windows. Zelfs mijn inmiddels behoorlijk bejaarde en digibete moeder heeft onlangs de overstap gemaakt. Was geen enkel probleem.
m-a-r-t-1 @-Vasa-10 april 2025 07:38
Ik denk dat Linux Mint een prima alternatief voor Windows is. Zelfs mijn inmiddels behoorlijk bejaarde en digibete moeder heeft onlangs de overstap gemaakt. Was geen enkel probleem.
-Vasa- @m-a-r-t-110 april 2025 08:32
Voor een particuliere gebruiken is dat ongetwijfeld perfect mogelijk. Letterlijk mijn eigen moeder heeft ook zo gewerkt. Het grootste probleem dat dan naar boven kwam was dat ze allemaal die onzin mails met kinderachtige powerpoints van haar vrienden en vriendinnen niet kon lezen.

En dan mag je wel zeggen dat dat niet nodig is want toch maar spam en kettingbrieven, dat is wel degelijk communicatie die zij verwachtte te doen met iedereen die ze kent.

En een particuliere situatie kan je echt niet zomaar overzetten naar een bedrijfscontext.Er is sowieso al veel verschil tussen Linux distro's. De laatste keer dat ik het bekijk was Red Hat zowat de enige serieuze distro gericht op bedrijven. (Al geef ik in dit punt grif toe dat ik het ook niet constant volg) En als ik zoek naar hoe daarin Identity management zou moeten gebeuren vindt je vooral veel manier om AD en Entra ID (half) te doen werken. Dus je zit dan toch weer terug bij Microsoft. Wat is dan het punt om over te gaan? Qua licenties zal je al snel even veel betalen, maar je hebt er minder goede integratie bij en je hebt hogere personeelskosten om Red Hat te ondersteunen? Om nog maar te zwijgen dat je de helft van de tijd gaat moeten uitleggen dat veel van de tools die mensen gewoon zijn op hun vorig werk gewoon niet kunnen geïnstalleerd worden in jouw omgeving.
kdekker @keverjeroen7 april 2025 19:39
Nee hoor. Vijftig jaar geleden had nauwelijks iemand een pc, dat werd pas in de jaren 90 van de vorige eeuw gemeengoed.

En toen had je DOS met WP (Wordperfect). Later had je nog van Lotus nog wat en van Novell volgens mij ook wat (o.a. mail).

Pas met de komst van de Windows GUI (later dan Windows 3.11) kreeg Word meer aandeel. In de bedrijven waar ik werkte kwam pas na 2000 de Microsoft Office op en nog weer later Exchange en Outlook. Ca 20 jaar komt eerder bij als hegemonie tijdperk (waar ergens begin jaren 2000 ook Corel nog een kleine rol speelde en Lotus Domino toen inmiddels van IBM).

[Reactie gewijzigd door kdekker op 7 april 2025 19:40]

ColdRain @kdekker7 april 2025 22:05
En toen had je DOS met WP (Wordperfect). Later had je nog van Lotus nog wat en van Novell volgens mij ook wat (o.a. mail).
Symphony (van Lotus) was er voor WP. Novell was toen vooral NetWare, een netwerk OS, zowat het enige dat er toen was. Zowat het enige deftige mail pakket was cc:Mail.
Pas met de komst van de Windows GUI (later dan Windows 3.11) kreeg Word meer aandeel.
Word was een product van iemand anders, MS heeft het gekocht. Overigens net zoals wat vandaag MS Dynamics is, een van oorsprong Deens ERP pakket dat eerder Axapta heette (en onder die naam nog altijd het meest bekend is).
... en Lotus Domino toen inmiddels van IBM
En inmiddels (al enkele jaren trouwens) niet meer van IBM maar van HCL.
kdekker @ColdRain8 april 2025 06:39
Het ging me met name om dat er 50 jaar geleden geen Word was en dat WP daarvoor de facto de standaard was.
-Vasa- @ColdRain8 april 2025 08:40
Symphony (van Lotus) was er voor WP. Novell was toen vooral NetWare, een netwerk OS, zowat het enige dat er toen was. Zowat het enige deftige mail pakket was cc:Mail.
Voor mij dus net voorbeelden die aantonen dat de alternatieven die er vroeger waren voor MS met reden zowat overal verdwenen zijn, de MS producten waren functioneel veel beter.
m-a-r-t-1 @-Vasa-10 april 2025 07:43
Welnee, Microsoft heeft zich gewoon overal goed ingekocht destijds en heeft zo concurentie onmogelijk gemaakt. Daarnaast net als Intel contracten met OEM'ers afgesloten (zijn schandalen genoeg over te vinden vanuit het verleden) zodat ook vanuit die tak er geen alternatieven werden aangeboden. En als er dan toch een concurrent met potentie tussendoor glipte werden ze òf kapot geprocedeerd of simpelweg opgekocht. Microsoft was echt geen lieverdje hoor, ze gingen echt over lijken.
pang-frang-punk @ColdRain8 april 2025 10:45
Today I learned, dat verklaart al die verwijzingen naar AX in zo goed als elke hoek van het Dynamics werkveld.
Bedankt voor een stukje geschiedenis te delen.
goarilla @ColdRain9 april 2025 01:47
Symphony (van Lotus) was er voor WP. Novell was toen vooral NetWare, een netwerk OS, zowat het enige dat er toen was. Zowat het enige deftige mail pakket was cc:Mail.
Was Wordstar niet eerder ?
ColdRain @goarilla11 april 2025 12:15
Klopt. Wordstar was eerder.
TomPlant0 @michelr7 april 2025 16:21
Die komen er ook niet als er steeds gekozen wordt voor grote bedrijven die alles al hebben. Zo kunnen Europese alternatieven natuurlijk nooit groeien.
swhnld @TomPlant07 april 2025 16:24
En als die alternatieven er komen dan staan we toe dat ze overgenomen worden en de kennis en kunde weer verdwijnt.
NoTechSupport @swhnld7 april 2025 16:41
das waar, maar ik heb de indruk dat er nu wel meer bewustzijn is dat we onze assets moeten beschermen dan enkele jaren geleden. Het zou me verbazen als er geen wetgeving in die zin komt.
Bender @TomPlant07 april 2025 17:27
Maar los van het groeien, welk product komt hier momenteel bij in de buurt?

Ik sta open voor openstappen, maar ik ken geen alternatief.
(zit zelf op Google Workspace)
xxs @Bender7 april 2025 17:44
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2285628/0
Oon @m-a-r-t-17 april 2025 16:32
Stap één daarin is dat de EU harder moet gaan optreden tegen de agressieve uitkoop van die alternatieven.
Als we gewoon keihard verbieden dat een buitenlandse partij een Nederlandse cloud host overkoopt tenzij ze kunnen aantonen dat die Nederlandse cloud host iets unieks biedt (bijv. zelf ontwikkelde technologie of ander uniek intellectueel eigendom) of dat er bij een faillissement geen enkele binnenlandse partij interesse heeft (tegen een reële prijs dan wel natuurlijk), dan kunnen we er eindelijk voor zorgen dat alles dat beter, veiliger of goedkoper is niet direct wordt opgekocht door grotere partijen.
The Zep Man
@Oon7 april 2025 16:57
Waarom die uitzonderingen? Een bedrijf mag gewoon failliet gaan. Dat op zich is geen schande. Niet alles hoeft een venture capitalist doorstart te krijgen.
Oon @The Zep Man7 april 2025 17:43
Ik zeg ook zeker niet 'failliet == vrij spel', dan krijg je bedrijven die zich economisch laten afschrijven zodat ze worden overgekocht, maar het zou wel mooi zijn als er opties zijn.
De kern van mijn punt is vooral dat het nu redelijk losjes gaat allemaal, en daar mag van mij wel wat meer grip op komen. Als het een ander Nederlands bedrijf is met volledig Nederlandse eigenaren is er niks aan de hand, als het een buitenlands maar Europees bedrijf is dan moet er al met een kritisch oog naar worden gekeken, en als het buiten Europa is moet er gewoon écht een hele goede reden voor zijn.

Het resultaat zal zijn dat er minder grote bedrijven en startups voor Nederland kiezen, maar ik denk dat we daar niet veel aan missen want die hebben meestal veel omzet en heel weinig winst voor de belastingdienst. Dan hou je dus de leuke kleine bedrijfjes over die graag iets willen beginnen op de Nederlandse manier, en ik denk dat dat een veel betere richting is dan waar we nu op gaan.
Wim Cossement @m-a-r-t-18 april 2025 14:58
Waar is de tijd van SBS 2003? :+
Verwijderd 7 april 2025 15:58
Joeps en de volgende dienst die zijn prijzen verhoogt.
Mooi nu we toch aan het kijken zijn als EU natie, om minder afhankelijk te worden van diensten vanuit de VS, kunnen we gelijk eerlijkere prijzen/tarieven hanteren voor de eigen burgers.

Zelf onprem hosting en onafhankelijk zijn van aanbieders wordt als tweaker / ITer toch wel (weer) interessanter zo.
RefriedNoodle @Verwijderd7 april 2025 16:02
Joeps en de volgende dienst die zijn prijzen verhoogt.
Mooi nu we toch aan het kijken zijn als EU natie, om minder afhankelijk te worden van diensten vanuit de VS, kunnen we gelijk eerlijkere prijzen/tarieven hanteren voor de eigen burgers.

Zelf onprem hosting en onafhankelijk zijn van aanbieders wordt als tweaker / ITer toch wel (weer) interessanter zo.
Het artikel zegt juist het tegenovergestelde van jouw reactie... Diensten blijven ongewijzigd, maar de onprem-varianten worden duurder. Onprem hosten wordt hierdoor juist minder interessant?
Verwijderd @RefriedNoodle7 april 2025 16:05
Hangt van je gekozen onprem oplossing af. Als je de Microsoft variant neemt wel. Ik zeg nergens dat je voor die oplossing dient te gaan.
Ik geef juist aan dat je een overweging kunt maken om niet afhankelijk te zijn van een aanbieder.

Er zijn genoeg opensource variaties die minder kosten en soms zelfs gratis zijn. Ook een soort van aanbieders, maar met een andere (niet, commerciële) insteek.
bzuidgeest
@Verwijderd7 april 2025 16:08
Open source is niet gratis voor bedrijven. De tijd van implementatie is ook een kostenpost die hoort bij software. Open source maakt niet dat het magisch installeert.

Ik ben voorstander van open source, maar zeggen dat het gratis is doe ik niet. Tenzij je het over te thuis hobby heb.
netman @bzuidgeest7 april 2025 16:51
IBM/RedHat kwam onlangs ook met een een 10% verhoging voor de RedHat producten. Ook daar moet de kachel roken.
bzuidgeest
@netman7 april 2025 16:57
En die rekenen voor de "support", niet voor de code. En die support is dus niet gratis. Prima voorbeeld. Dus ondanks dat je software "gratis" is betaal je als bedrijf dat bepaalde uptimes en support wil zien er gewoon voor.
PageFault @bzuidgeest7 april 2025 19:49
Uiteindelijk heb je een keer support nodig. Bij ons worden ook tientallen tickets per week aangemaakt bij Microsoft.
bzuidgeest
@PageFault7 april 2025 23:29
Als ik ergens lage kwalitiet support zie is het wel Microsoft. Je hebt niets aan hun "engineers".
PageFault @bzuidgeest8 april 2025 07:17
Al die hardwerkende mensen uit Afrika, India en weet ik veel waar..... :+ Maar je hebt gelijk, iets met kluitje en riet en wal en sloot. Mijn enige goed ervaring is met de support in China, die mensen zijn goud waard qua support en weten ook echt waar ze het over hebben.
bzuidgeest
@PageFault8 april 2025 07:33
Ze werken vast best hard, maar niet aan iets waar ik wat aan heb of mee kan.
Ablaze @bzuidgeest8 april 2025 08:16
Het is nu toch onderhand wel duidelijk hoe het businessmodel werkt? Maak eerst on-prem onaantrekkelijk, dan wordt cloud onontbeerlijk en kun je daarna geld innen omdat bedrijven eraan vastzitten.
Cloud is de grootste cash cow van MS.
bzuidgeest
@Ablaze8 april 2025 08:24
En je punt? Want ik denk niet dat ik dat ergens tegenspreek. Wellicht reageer je op de verkeerde?
GeroldM @RefriedNoodle8 april 2025 04:58
En wat belet Microsoft om volgende week een berich de deur uit te doen warin staat dat alle abonnementen met 10% worden verhoogd?

Want niemand zit toch meer met on-prem te stoeien, dus staat het Microsoft vrij om te zien tot hoe hoog zij hun abbo's omhoog kunnen jagen. Oftewel 'what the market will bare'.

De enige reden waarom Microsoft bestaat is om hun aandeelhouders rijker te maken. Zij hebben destijds het medium software gekozen om dat te bewerkstelligen. Er zit echt niks meer of minder achter dan alsmaar rijker wordende aanveelhouders. Nu hebben zij ook ingezien dat als zij steeds meer van hun software en diensten met elkaar integreren, zij dat truukje heel veel langer vol kunnen houden.

Microsoft doet niets van harte en heeft de gebruiker van hun software en/of diensten niet hoog zitten. Gebruikersbelang, dat is al heel lang uit hun woordenboek geschrapt. Hun lust voor meer, meer, meer en dat vermenigvuldigd met meer, alleen dat is wat hen aandrijft.

En zo krijg je een heleboel IT'ers die er nog amper wat van snappen als ze nog iets on-prem moeten laten draaien, want Azure regelt toch alles?

Wel, dat was op zich niet zo'n bezwaar, want globalisering met de VS voorop. Maar nu Trump als een dolle olifant door de spreekwoordelijke globale porceleinwinkel raast met zijn tarieven, begint het uitbesteden van cloud en andere software uit de VS toch steeds meer te lijken op een kaartenhuis-constructie.

Bij het verhuizen van on-prem naar cloud was de post 'risico-factor' nog wel laag te waarderen, waardoor het kostenplaatje naar cloud neigde. Zelf ben ik van mening dat de post 'risico-factor' nu wel op de juiste waarde moet worden geschat. Een cloud-oplossing beheerd door een bedrijf in de VS, welke in 2,5 maanden zo'n beetje al zijn internationale allianties heeft afgebroken en zich ineens van de rest van de wereld wil isoleren...tsjah, dat is simpelweg behoorlijk wat gevaarlijker voor je bedrijfsvoering in de EU.
kwaakvaak_v2 @Verwijderd7 april 2025 16:07
Bij steeds meer bedrijven zie je het in-house server rack naar de schroothoop gaan, want het is goedkoper om het in de cloud te doen. Gewoon vast bedrag per user/maand en nauwelijks omkijken naar de infra.
Infra/systeem-beheer is de laatste jaren meer configuratie bij de grote spelers hun cloud in elkaar klikken geworden.

Zeker nu de internet verbindingen steeds sneller worden, zie ook steeds vaker de volledige storage laag volledig naar de cloud gaan.
EXCalibur_EeK @kwaakvaak_v27 april 2025 16:21
Het budgetteren is inderdaad makkelijker. Je hebt x gebruikers en vermenigvuldig je met de kosten van je SaaS oplossingen. Onder de streep is het uiteindelijk toch echt wel duurder. Tis maar net waarnaar je op zoek bent. Zelf vind ik het niet zo fijn om een bepaalde afhankelijkheid het hebben van SaaS oplossingen. Als je eenmaal in de cloud zit dan is het ook niet zo eenvoudig om weer terug te migreren.

En zeker nu is het belangrijk om te weten WAAR je data ergens staat en WIE erbij kan.
mjtdevries @EXCalibur_EeK7 april 2025 17:43
Onder de streep is het uiteindelijk toch echt wel duurder
In de praktijk hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. Het is moeilijk dat zelf net zo efficient in te richten als Microsoft. En ze maken daar geen woekerwinsten op.

Toen "wij" naar Exchange Online gingen heb ik een uitgebreide TCO berekening gedaan. In Nederland hadden we het heel goed voor elkaar en waren we duidelijk goedkoper dan Microsoft. Echter waren al mijn collega's in Europa en Amerika die dezelfde berekening gedaan hadden veel duurder uit dan bij Microsoft.
En dat waren ook grote firms die genoeg voordelen van schaalgrootte hadden.

Uiteindelijk heeft Microsoft het bedrag toen omlaag gebracht tot onder de kosten van Nederland. (Scheelde wereldwijd vele miljoenen waar ik natuurlijk niks geen voordeel van heb gehad)
Ze wilden ons heel graag binnen halen. Dat je nu kan bepalen waar je data staat is iets dat we toen afgedwongen hebben en samen met Microsoft gemaakt hebben.

Ik weet overigens niet wat de beginkorting was waar me mee rekenden. Als groot bedrijf hadden we altijd gigantische kortingen op Microsoft licenties.
Martinspire
@EXCalibur_EeK7 april 2025 22:45
Mja en vergeet niet wat je moet doen in geval van nood of overmacht. Als er straks ineens een oorlog uitbreekt, kun je er niet vanuit gaan dat het internet buiten Nederland nog goed gaat werken. En je hoeft nog niet meteen de stap weer terug te zetten, maar je moet wel alles in de gaten kunnen houden waar je data allemaal staat en daar ook een backup van blijven maken die je ook op elke omgeving weer terug kunt zetten.

Teveel bedrijven die nu het allemaal super betrouwbaar is, helemaal uitbesteden en niet doorhebben dat als straks echt de pleuris uitbreekt, je dan gewoon hele domeinen niet meer kunt bezoeken en je ook niet meer altijd bereik hebt. En tuurlijk, die oorlogseconomie kan nog ver weg zijn, maar als je er nu niet rekening mee houdt, ga je helemaal op je plaat als je niet weet waar alles staat, hoe het geconfigureerd heeft, en wie er allemaal toegang hebben (en hoe die overgezet kan worden)
Olaf van der Spek @kwaakvaak_v27 april 2025 16:13
Gewoon vast bedrag per user/maand en nauwelijks omkijken naar de infra.
En elk jaar een 10% hoger vast bedrag.. ;)
Metalfreak @Olaf van der Spek7 april 2025 16:18
Ja, en men introduceert steeds nieuwe features die ineens niet meer onder dat standaardbedrag vallen, terwijl dat voorheen wel altijd het geval was.
michelr @Olaf van der Spek7 april 2025 16:21
Die kosten stijgen niet of mogen niet worden doorberekend?
Heroic_Nonsense @Olaf van der Spek7 april 2025 17:09
Dat hadden de infrabeheerders van je on-prem datacenter wellicht ook wel als looneis neergelegd.

En de stroomkosten stijgen ook steeds verder.
Sandor_Clegane @Heroic_Nonsense7 april 2025 17:24
Daarentegen heb je een stuk minder hardware nodig. Een beetje server van nu vervangt zo een paar andere machines.
klakkie.57th @Heroic_Nonsense7 april 2025 17:30
Ik kan je verzekeren dat het makkelijker onderhandelen is met locale datacenters dan Microsoft.

Ik betaal nog altijd hetzelfde voor mijn 6 racks inclusief stroom als 8jaar geleden.
Davey400 @klakkie.57th7 april 2025 17:54
Ik betaal nog altijd hetzelfde voor mijn 6 racks inclusief stroom als 8jaar geleden.
Wat natuurlijk wel heel erg opmerkelijk is. Dat kan eigenlijk alleen maar als de marges van de verhurende partij flink gekrompen zijn; zijn kosten kunnen niet anders dan flink gestegen zijn, maar vermoedelijk is het vooral een kwestie van vraag en aanbod.
Als de verhuurder (van de rackspace) wel zijn hogere kosten had doorberekend waren waarschijnlijk ook jouw racks gekrompen of verdwenen.
BRAINLESS01 @kwaakvaak_v27 april 2025 16:56
Er zijn inmiddels ook bedrijven die terug willen naar on-premise, omdat ze ontdekt hebben dat het stiekem helemaal niet zo goedkoop is als ze dachten. Je hebt geen hardwareonderhoud meer, maar als je voor verschillende softwarepakketten tientallen euro's per gebruiker moet betalen loopt dat ook hard op. Daarnaast betaal je in de cloud vaak relatief veel voor opslag en rekenkracht. Bij Azure betaal je bijvoorbeeld €180 per maand voor 1TB opslag, terwijl je voor hetzelfde bedrag iedere maand een compleet nieuwe (consumenten) 1TB SSD kunt kopen. Een Enterprise SSD (of zelfs harde schijf) is wat duurder, maar die kun je over 5 jaar afschrijven.

Veel bedrijven hadden de illusie dat ze door cloud services zonder systeembeheer verder zouden kunnen, maar het hardwareonderhoud is vervangen door onderhoud van clouddiensten. Dezelfde mensen zijn ook nog steeds nodig om apparaatbeheer en support te leveren, dus ik vraag mij af of bedrijven daar echt op besparen.

Er zijn zeker scenario's waarbij je geld kunt besparen, maar het standaard "ik wil mail en CMS voor mijn bedrijf" scenario is niet per definitie goedkoper.
Sandor_Clegane @BRAINLESS017 april 2025 17:25
Wie had dat kunnen zien aankomen......... Iedereen hameren op vendor-lockin maar zo gauw als de Cloud er was: vendor lockin? Wat is dat?
klakkie.57th @Sandor_Clegane7 april 2025 17:33
Precies dit …
Veel te vaak heeft “management” het van IT’ers overgenomen , 10 euro hier 10 euro daar …, die Amerikaanse softwareboeren zijn toch vriendjes.. toch ? Multicloud strategie , te duur gewoon alles bij Microsoft, ze hebben mij verteld dat , dit echt het beste is toen ik laatst bij hen werd uitgenodigd |:(
BRAINLESS01 @Sandor_Clegane7 april 2025 18:54
Tja, als je toch al een Microsoft georiënteerd bedrijf hebt maakt het ook niet meer zoveel uit of je Exchange en Dynamics lokaal draait of in Azure. Dat doet weinig aan de vendor lock-in, maar ik ben het wel met je eens. Nu Trump aan de macht is zijn steeds meer bedrijven op zoek naar manieren om van Amerikaanse software af te komen, dus dat is alvast een mooi begin.
Yalopa @BRAINLESS017 april 2025 19:14
Bij azure betaal je grote orde vanaf 20 eur voor een TB. Die TB is dan over 3 disken gerepliceerd.
Martinspire
@BRAINLESS017 april 2025 22:49
Mja en vergeet niet hoe hard management dan ineens gaat bezuinigen op de meest debiele dingen. Urenregistratiesystemen die je alleen met een VPN kunt benaderen of die zo onhandig in te voeren zijn dat je gemiddeld 15 minuten per medewerker per week kwijt bent aan invoeren, ipv 5 minuten. Dat telt snel op, zeker als je allemaal ingehuurde mensen hebt. Dan is je urenregistratie systeem misschien 5 euro per medewerker per maand goedkoper, maar kost het je wel 800 euro per jaar extra...
BRAINLESS01 @Martinspire8 april 2025 10:29
Mijn werkgever doet 99% in de cloud, maar VPN is hoe dan ook verplicht op alle werkapparatuur. Cloud of geen cloud, mijn laptop kan niet met internet verbinden zonder dat het via de firewall van de werkgever loopt. Brakke software heb je natuurlijk zowel in de cloud als on premise, daarop besparen is altijd zonde.
GeroldM @kwaakvaak_v28 april 2025 05:01
Haal eens data op uit de cloud. Cloudbedrijven vragen maar een schijntje om je on-prem data in hun cloud te parkeren. Zij hanteren echter heel wat andere tarieven voor je data uit hun cloud te halen. Daarvan schiet je (maandelijkse) rekening flink van omhoog.
S-A-I-N-T 7 april 2025 16:00
Denk in deze dat dit niet Trump zn schuld is maar gewoon nog een extra stap om iedereen naar de Microsoft Cloud te krijgen zodat je lekker aan een abo vast zit en nog meer afhangelijk bent
Marve79 @S-A-I-N-T7 april 2025 16:36
Nu zijn Sharepoint en Exchange juist wel van die zaken die je liever in de cloud hebt draaien dan on-prem en zelf moet onderhouden. Maar sommige bedrijven kunnen/mogen nou eenmaal niet naar de cloud dus dan is het handig dat er nog een on-prem versie is, maar het is logisch dat MS liever iedereen in de cloud wil hebben want nu moeten ze voor een klein percentage gebruikers die software nog ondersteunen.
mjtdevries @Marve797 april 2025 17:53
Waarom zijn SharePoint en Exchange "juist" wel zaken die je in de cloud wilt doen?
Ik heb Exchange zowel on-prem als in de cloud gedraaid. En de Exchange versie die gelijktijdig met Exchange Online beschikbaar was, was echt niet moeilijk om on-prem te onderhouden.
Marve79 @mjtdevries7 april 2025 20:54
Omdat die producten vaak drama zijn om te patchen en er weer van alles stuk gaat. Dat laat ik liever aan MS over.

Dat zijn juist bij uitstek services die geschikt zijn om in de cloud te draaien. En dan on prem lekker je VM workloads.
mjtdevries @Marve798 april 2025 11:32
Exchange een drama om te patchen? Ik weet niet waar je dat vandaan haalt.
Ik heb bijna alle Exchange versies gedraaid in een enterprise omgeving en heb daar niks van gemerkt. Andere producten waren veel erger.
Zeker vanaf Exchange 2013 was het echt een fijn product.

Helpt wellicht dat ik altijd carte blanche heb gehad om onze omgeving te ontwerpen. Niks over-the-top maar gewoon de best practices en eigen ervaring toegepast. Altijd een super stabiele en snelle omgeving waar helemaal niet van alles stuk ging.
zx9r_mario @Marve797 april 2025 16:52
Exchange en Sharepoint in de cloud? Lees de blogs van Bert Hubert eens.
bantoo @zx9r_mario7 april 2025 16:59
Ik zie een politiek verhaal daar.
DennusB @zx9r_mario7 april 2025 17:01
Ja klinkt allemaal heel stoer en zo, tot ze beseffen dat met een paar simpele VM’s je nergens komt in de cloud wereld en er 5+ jaar nodig is om iets op stabiels op te bouwen waar klanten überhaupt maar willen migreren
Erwin1967 @Marve797 april 2025 18:42
Waarom zou je je belangrijkste spullen in de cloud willen zetten? Vrij doorzoekbaar door AI en je weet niet wat daarmee gebeurt. En ja, een contract zegt helemaal niets als de Amerikaanse overheid wil kijken om grote deals binnen te halen.
PageFault @S-A-I-N-T7 april 2025 19:48
Dat was mijn eerste gedachte: iedereen naar de cloud "dwingen". Slimme zet.
Martin.Air 7 april 2025 15:59
Gezien de prijzen voor de online pakketten niet wijzigen zou je kunnen stellen dat dit enkel dient om klanten naar de cloudoplossingen te forceren.
Snow_King @Martin.Air7 april 2025 16:02
Precies dat! En de mensen die echt on-prem moeten/willen draaien zijn vervolgens bereid om de hoofdprijs te betalen.
themadone @Snow_King7 april 2025 19:43
welke hoofdprijs is dat precies? Een exhange server met calls voor 200-500 man is goedkoper op 5 jaar als een office 365 abbo voor dezelfde hoeveelheid users.

Lokaal file servertje biedt je "ongelimiteerde" opslag voor een fractie van de prijs van onedrive etc etc.

laatst doorgerekend voor een opdractgever met 300 users, en al met al over de 5 jaar termijn op basis van de huidige prijzen van 365 werdt er ruim een ton bespaard. Perpetual licensing is nog steeds een ding dus eenmalig aftikken tegen de huidige prijs vs abbo en maar hopen dat de prijs niet verhoogd.

En ja, backups moeten ook geregeld worden en overige zaken, maar daar ontkom je ook met office 365 niet aan natuurlijk.
HKLM_ @Martin.Air7 april 2025 16:03
Dat is zeker waar, in het begin van hun blog zeggen ze ook
Microsoft 365 suites continue to be the best choice for delivering value to our customers due to their outstanding performance, scalability and security. However, we recognize the critical ongoing need for on-premises deployments in certain customer environments. In our continued commitment to supporting these customers, we are introducing several licensing and pricing changes to Microsoft’s on-premises server products in July 2025.
webhalla @Martin.Air7 april 2025 17:43
Zijn we deze dan al weer vergeten?https://tweakers.net/nieu...rijzen-met-drie-euro.html
Microsoft voegt Copilot toe aan Microsoft 365 en verhoogt prijzen met drie euro
Carlos0_0 7 april 2025 16:46
Er verandert niets aan de prijzen voor Online of Microsoft 365-producten.

Die zijn al een tijdje geleden verhoogt, ieder geval Office365 door de toevoeging van Copilot :+
Servowire 7 april 2025 16:23
Tjah, onPrem valt gewoon te weinig aan te verdienen. En de huidige CEO's denken nog steeds dat Cloud niet de volgende melkkoe is. Als je van die Broadcom (300% prijsverhoging) ellende gaat krijgen.
klakkie.57th @Servowire7 april 2025 17:35
Ja het is gewoon wachten om de “broadcom” move van Microsoft … maar die heeft dan weer niemand zien aankomen |:(
jsiegmund 8 april 2025 08:23
In de hele discussie over importheffingen wordt dit aspect door de US maar wat graag 'vergeten'. We mogen dan weinig Amerikaanse auto's kopen (wat logisch is gezien die veelal compleet ongeschikt zijn voor de Europese markt, maar dat terzijde), maar diensten kopen we juist enorm veel. Stel je voor dat er nog eens even 25% heffing over cloud licenties geheven zou gaan worden...
Consequator 8 april 2025 09:17
Office 365 ging naar 99 per maand eerder dit jaar volgens mij, dan is het al weer snel goedkoper om gewoon de losse versie te kopen voor 250.

Nu moeten ze alleen nog ophoepelen met die one click installer, gedrocht van een ding. Ik wil zelf bepalen wat er wordt geïnstalleerd.
JeroenH @Boost98987 april 2025 15:58
Ik zie dit meer als een push om iedereen naar hosted oplossing te dirigeren, en niet zozeer als "komt door Trump".
Tourmaline @JeroenH7 april 2025 16:05
Klopt. Microsoft wil het liefst dat iedereen in de cloud zit op office 365 etc.
xxs @Tourmaline7 april 2025 16:35
Zeg maar aan een infuus waar je nooit meer vanaf komt.
Dark Angel 58 @Tourmaline7 april 2025 17:06
Als maar internet niet doodgaat :P
(verwijst naar Southpark aflevering) :') kan me echt niet voorstellen als iedereen op werk in paniek raakt... lol

PAS OP: dit aflevering is echt niet geschikt op werk te bekijken.
(benieuwd? veel succes)

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 7 april 2025 17:10]

rko4u @JeroenH7 april 2025 16:06
Ze zien de bui al hangen dat iedereen zich afwend van de Amerikaanse cloud services. Want uiteindelijk willen we juist af van afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven. Dan is de overgang naar Europese hosting van deze services wel een eerste stap.
michelr @rko4u7 april 2025 16:22
Niet allemaal tegelijk, anders hebben we een ander probleem.
EXCalibur_EeK @JeroenH7 april 2025 16:22
Idd, het is veel lucratiever om maandelijks geld binnen te harken dan eenmalig een geldbedrag te ontvangen.
anboni @Boost98987 april 2025 16:11
Je kunt Trump op dit moment van een heleboel de schuld geven, maar dit is gewoon een trend die al jaren gaande is: Microsoft heeft er alle belang bij om klanten zoveel mogelijk in hun cloud vast te binden. Een van de manieren om dat te bereiken is door on prem minder interessant te maken. Sterker nog: wat Trump op dit moment aan het doen is, kan best eens tegen de belangen van Microsoft werken, juist omdat er buiten de US ineens veel sterker wordt gekeken naar "Don't buy US products".
Ecke @anboni7 april 2025 16:19
Helemaal mee eens maar de timing is niet heel handig als Microsoft zijnde. Als men nog on-premise producten willen gebruiken en de beweging ontstaat dat we als EU bij US bedrijven weg willen, zorg dan niet voor de druppel die de emmer laat overlopen.
marcieking @Boost98987 april 2025 16:04
Kun je dat uitleggen?

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