Microsoft lost bug Exchange Online op waarbij plaatjes als malware gezien werden

Microsoft heeft een bug verholpen in Exchange Online waardoor e-mails met plaatjes voor sommige gebruikers als malware gezien werden. In de meeste gevallen zijn de hierdoor geblokkeerde e-mails automatisch hersteld.

Volgens de techgigant ging het om een probleem met het malwaredetectiesysteem van de zakelijke communicatiedienst, waardoor voornamelijk doorgestuurde externe e-mails en mails met eerdere reacties onterecht als veiligheidsrisico werden gezien. 99 procent van de onterecht 'in quarantaine' geplaatste e-mails zou intussen weer automatisch als legitiem gelabeld zijn en naar de inbox van gebruikers verplaatst zijn. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers door de bug getroffen werden.

We've confirmed this issue is resolved after implementing a mitigation within the service. Telemetry shows over 99% of impacted emails have been unblocked and automatically replayed. Future information is available in the admin center under EX873252.