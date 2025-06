Nieuwe Mirai-variant infecteert verouderde IP-camera's

Een nieuwe versie van het Mirai-botnet richt zich op kwetsbare IP-camera's. Dat blijkt uit een rapport van cloudserviceprovider Akamai. De malware maakt misbruik van zowel bekende als nieuw ontdekte beveiligingslekken in verouderde securitycamera's.

Het botnet, dat in 2016 grote delen van internet platlegde, heeft zijn pijlen nu gericht op camera's van het merk Avtech. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van een zerodaykwetsbaarheid die remote code execution mogelijk maakt. Deze zwakke plek wordt sinds begin dit jaar actief uitgebuit, zegt Akamai in een rapport. Veel getroffen camera's, zoals het AVM 1203-model, krijgen al sinds 2019 geen ondersteuning meer. Hierdoor zijn er geen patches beschikbaar om de problemen te verhelpen. Akamai waarschuwt dat Mirai zich via deze niet-patchbare 'end-of-life'-hardware verspreidt.