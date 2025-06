Zonnet verhoogt tarieven en introduceert aparte kosten voor domeinnamen

De Nederlandse webhoster Zonnet heeft aangekondigd per 2 oktober 2024 zijn tarieven te verhogen. De prijswijziging treft alle producten in het assortiment van het bedrijf. Ook worden domeinnamen voortaan apart in rekening gebracht.

Voor bestaande klanten gaan de nieuwe tarieven in bij contractverlenging of de aanschaf van nieuwe producten na 1 oktober. Prepaidklanten krijgen een maand respijt tot 1 november. Resellers worden op een later moment geïnformeerd over de voor hen specifieke prijswijzigingen. Opvallend is dat domeinnamen, die voorheen gratis inbegrepen waren bij hosting- en e-mailpakketten, voortaan apart in rekening worden gebracht.

Als redenen voor de verhoging noemt het bedrijf de hoge inflatie, gestegen personeelskosten, en toegenomen uitgaven voor onder meer energie, huur en de inkoop van hardware en licenties. Klanten zijn per e-mail geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen. De nieuwe prijslijst is inmiddels beschikbaar op de website van de webhoster, waar alle bedragen exclusief btw worden weergegeven.