Webhoster Vimexx verhoogt per 1 januari 2024 verlengingstarieven - update

Vimexx verhoogt per 1 januari 2024 de prijzen voor het verlengen van domeinnamen, webhostingpakketten en virtual private servers. Ook worden sommige hostingpakketten omgezet naar een duurdere variant.

De prijzen van domeinnamen stijgen met enkele eurocenten per maand. Bij vps-pakketten gaat het om een prijswijziging van ongeveer 1 euro per maand, afhankelijk van het pakket. Daarnaast brengt de webhoster enkele wijzigingen aan in de namen en inhoud van bestaande pakketten. Zo verandert het Start-pakket in een nieuw Basic-pakket en het Medium-pakket in een Plus-pakket. De onderstaande prijzen zijn exclusief btw.

Domeinnaam Oude verlengprijs Nieuwe verlengprijs .nl € 5,10 € 5,29 .be € 6,55 € 6,59 .com € 15,74 € 16,49 .online € 43,25 € 45,99 .eu € 7,86 € 7,99 .nu € 19,68 € 20.99 .net € 18,36 € 19,99 .org € 18,36 € 19,99 .wiki € 34,06 € 37,47

Hosting Oude verlengprijs Nieuwe verlengprijs Webhosting Start (wordt Basic) € 0,59 € 1,99 Webhosting Medium (wordt Plus) € 3,21 € 5,89 Webhosting Compleet € 9,18 € 9,49 Webhosting Maximaal € 12,45 € 12,99 Webhosting Extreme € 26,24 € 26,49

Vps Oude prijs Nieuwe prijs Entry M € 9,99 € 10,99 Entry L € 19,99 € 20,99 Start € 12,98 € 13,99 Plus € 26,10 € 26,99 Maximaal € 52,21 € 53,99

Door de omzetting van het Start- en Medium-pakket naar duurdere pakketten krijgen gebruikers toegang tot meer cpu-cores, dataverkeer en ssd-opslag. De onbeperkte domeinen bij deze pakketten komen te vervallen. In plaats daarvan vallen er nog vijf domeinen binnen deze pakketten. Voor Medium-gebruikers wordt het aantal back-ups per dag verhoogd van een naar zeven.

De wijzigingen zijn volgens Vimexx 'noodzakelijk' vanwege onder meer de stijgende prijzen van software, licenties en hardware. In maart van 2023 verhoogde Vimexx de verlengingstarieven van alle pakketten met 25 procent.

Update, 15.30 uur: In de oorspronkelijke versie van dit artikel werden enkel de wijzigingen van webhostingpakketten genoemd. Het artikel is aangevuld met de prijswijzigingen van domeinen en vps.