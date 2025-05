Icann kiest .internal als nieuw topleveldomeinnaam voor interne netwerken

De Icann heeft .internal als nieuw topleveldomeinnaam verkozen voor interne netwerken. De organisatie vraagt nu om feedback op deze beslissing te geven. Het is nog niet duidelijk wanneer de domeinnaam in gebruik genomen gaat worden.

Met deze ontwikkeling kunnen gebruikers uiteindelijk bijvoorbeeld toegang tot hun router krijgen door naar .internal te navigeren. Een dergelijk tld zou hoe dan ook niet in het publiekelijke dns verschijnen. In een document detailleert de domeinnaamorganisatie dat het publiek zoals gebruikelijk de kans heeft om te reageren op de keuze, waarna Icann definitief besluit of de domeinnaam in gebruik genomen gaat worden.

Een aparte commissie van de Icann, het Security and Stability Advisory Committee, overweegt sinds 2020 wat de nieuwe extensie voor interne netwerken zou moeten worden, zo detailleert The Register. De commissie overwoog 35 verschillende tld's, waaronder .domain, .private en .internal. Ze wees de eerstgenoemde topleveldomeinnaam af omdat de term niet goed zou signaleren dat het om een privéverbinding gaat. De naam .private wees ze af omdat de naam 'onbedoeld de implicatie van een verhoogde mate van privacy zou kunnen wekken' en omdat de term vertaald naar andere talen conflicterende betekenissen had.