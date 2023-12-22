Ministerraad stemt in met gebruik .gov.nl als domein voor overheidswebsites

De Nederlandse ministerraad stemt in met een voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering om .gov.nl als officieel domein te kiezen voor overheidswebsites. Een uniforme domeinextensie moet het makkelijker maken om officiële overheidswebsites te herkennen.

Het nieuwe domein maakt deel uit van een overkoepelende 'verzamelbrief digitalisering', waarover het demissionaire kabinet het vrijdag eens werd. Hierin staat onder meer dat de genoemde uniforme domeinnaamextensie vanwege veiligheidsoverwegingen en internationale voorbeelden gebruikt gaat worden voor alle overheidswebsites. Daarvoor laat het demissionaire kabinet eerst nog een uitvoeringstest doen, waarmee de 'financiële en organisatorische gevolgen' van de overstap op .gov.nl duidelijk moeten worden. Het is niet duidelijk wanneer de Rijksoverheid daadwerkelijk overstapt op de nieuwe domeinnaamextensie.

In het verlengde van de nieuwe extensie zegt de ministerraad dat het demissionaire kabinet het Register Internetdomeinen Overheid gaat uitbreiden. In dit register kunnen burgers controleren of een bepaalde website daadwerkelijk van de overheid is. "Nu kan men al terecht bij bijvoorbeeld www.veiliginternetten.nl en www.digihulp.nl. In 2024 wordt het register uitgebreid met de websites van de medeoverheden."

Tot slot kondigt de ministerraad aan dat in januari van 2024 meer duidelijk wordt over het beleid van het demissionaire kabinet op het gebied van generatieve AI. Er zijn al enkele voorlopige standpunten bekend, maar nog geen definitief beleid. Het onafhankelijke adviesorgaan Cyber Security Raad gaf vrijdag nog enkele aanbevelingen boven op de voorlopige standpunten. Zo zou de overheid meer met grote techbedrijven moeten samenwerken om cyberveiligheid te bevorderen.