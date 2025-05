Kabinet wil strikte eisen gaan stellen aan online leeftijdsverificatiesystemen

Het demissionaire kabinet heeft een aantal maatregelen gepresenteerd voor het beschermen van online kinderrechten. Onder meer online leeftijdsverificatiesystemen moeten robuuster worden zodat het voor kinderen moeilijker wordt om bij 'voor hen schadelijke content' te komen.

Het Nederlandse, demissionaire kabinet zegt te werken aan de totstandkoming van 'goede leeftijdsverificatiesystemen', omdat kinderen momenteel in veel gevallen de leeftijdsverificatie gemakkelijk kunnen omzeilen door een hogere leeftijd op te geven. Met goedwerkende systemen moeten kinderen volgens het kabinet niet alleen beschermd worden voor schadelijke content, maar moet ook voorkomen worden dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld en dat ze door bedrijven worden geprofileerd.

In een kamerbrief verduidelijkt demissionair staatssecretaris van Digitalisering Alexandra Van Huffelen dat het kabinet niet zelf dergelijke systemen gaat ontwikkelen, maar wel 'strikte eisen' gaan stellen aan leeftijdsverificatiesystemen van andere bedrijven. Het gaat dan onder meer om de robuustheid, privacy-vriendelijkheid, veiligheid en 'inclusiviteit'. Het kabinet wil een certificeringssysteem opstellen om leeftijdsverificatiesystemen te kunnen toetsen aan de gestelde eisen. Daarvoor is Van Huffelen met partijen als de NEN en de Europese Commissie in gesprek. Voor het eind van het jaar moet duidelijk worden of zo'n certificeringssysteem er gaat komen.

Verder zegt het kabinet 'verleidingstechnieken' en 'dark patterns' voor kinderen beter te gaan reguleren. Die zouden ervoor zorgen dat kinderen gestimuleerd worden om dingen te doen 'die niet altijd in hun belang zijn', zoals het doen van online aankopen. Als voorbeeld worden lootboxes in games genoemd. Die worden momenteel in België in veel gevallen verboden omdat ze gezien worden als vorm van gokken. Daardoor worden sommige games met lootboxes daar niet uitgegeven. In Nederland zijn lootboxes momenteel nog in de meeste gevallen legaal. Van Huffelen stelt in de brief dat de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de EC gaat voorstellen om lootboxes onder alle omstandigheden te classificeren als een oneerlijke handelspraktijk.

Daarnaast wordt er een 'richtinggevend normenkader' voor online kinderarbeid ontwikkeld en vastgelegd in de wet- en regelgeving. Dat is voornamelijk ter bescherming van jonge influencers in bijvoorbeeld vlogfamilies. Ook wordt er met het Commissariaat van de Media overlegd over versterking van de toezicht op online reclame door influencers. Sinds vorig jaar staan influencers met meer dan 500.000 volgers onder toezicht van deze overheidsorganisatie, die erop moet letten dat ze duidelijk zijn over reclame in video's en dat ze minderjarigen beschermen tegen schadelijke content. Veel van die influencers zouden volgens Van Huffelen echter regelmatig de reclameregels overtreden. Daarnaast zijn ook influencers met minder dan 500.000 volgers invloedrijk en moeten zij mogelijk ook onder toezicht komen te staan, aldus de staatssecretaris.