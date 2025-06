Pornhub sluit site af in Utah vanwege wet om leeftijd te verifiëren

Pornosite Pornhub heeft zijn site afgesloten in de Amerikaanse staat Utah. Dinsdag is daar een wet ingegaan die sites verplicht om de leeftijd van gebruikers te checken als er porno op de site staat. Pornhub is fel gekant tegen die maatregel.

Pornhub zet site op zwart in Utah, mei 2023

In plaats de reguliere website toont Pornhub in Utah een tekst en een video waarin een porno-actrice uitlegt waarom de reguliere site niet beschikbaar is. In plaats van de vereiste leeftijdsverificatie kiest moederbedrijf MindGeek ervoor om de site af te sluiten. Het bedrijf vindt dat de staat leeftijdsverificatie op het apparaat van gebruikers moet regelen en niet per site.

De wetgever denkt daar anders over en sinds dinsdag geldt in Utah een wet die voorschrijft dat sites met porno de leeftijd van gebruikers checken voor ze materiaal laten zien.

Door de regelgeving denkt MindGeek dat minderjarige Pornhub-gebruikers naar andere sites gaan die de regelgeving niet naleven. Pornhub heeft in Louisiana al een idenitificatiecheck ingebouwd. In diverse andere staten zou dat ook gaan komen.