XHamster verliest hoger beroep en moet porno zonder toestemming gaan verwijderen

Pornowebsite xHamster moet pornobeelden die zonder toestemming zijn geüpload, gaan verwijderen. Dat oordeelt het Gerechtshof Amsterdam op woensdag in een hogerberoepszaak rondom het pornoplatform.

XHamster-moederbedrijf Hammy Media krijgt drie dagen de tijd om alle beelden waarop mensen zonder toestemming staan van zijn platform te verwijderen. Dat meldt het Nederlandse Expertisecentrum Online Misbruik Offlimits. Die organisatie heeft de rechtszaak eerder aangespannen. Het gaat wereldwijd om beelden waarop specifiek Nederlanders te zien zijn. Binnen Nederland moeten ook ongewenste beelden van mensen met een andere nationaliteit verwijderd worden.

Als het bedrijf die deadline niet haalt, volgen dwangsommen van 10.000 euro per video. Dat bedrag wordt verhoogd met 500 euro voor iedere dag waarop de video online blijft staan, tot een maximum van 30.000 euro per video. In totaal kan het platform een boete van maximaal 500.000 euro opgelegd krijgen.

De uitspraak in de hogerberoepszaak gaat verder dan het originele oordeel van vorig jaar. Toen oordeelde de rechtbank van Amsterdam ook dat xHamster dit soort video's moest verwijderen, maar dat hoefde pas nadat Offlimits melding maakte van de video. Van het gerechtshof moet het platform deze beelden nu dus zelf proactief gaan verwijderen.

Offlimits schrijft in zijn verklaring dat het verbod geldt voor 'alle' illegale beelden, hoewel het in de praktijk vooral zal gaan om beelden van voor oktober 2021. Het platform introduceerde toen een nieuw systeem, waarin mensen die pornovideo's uploaden een toestemmingsformulier moeten meesturen. Bij video's van voor die tijd werd dat nog niet gedaan.