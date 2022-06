Duitse providers moeten pornosite xHamster blokkeren

De Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen in de Media heeft geoordeeld dat de vijf grootste Duitse providers de pornosite xHamster moeten blokkeren. De site voorkomt niet dat kinderen en jongeren de inhoud kunnen bekijken, wat in strijd is met de Duitse wetgeving.

Volgens de wet moeten pornosites een (eenmalige) leeftijdscontrole uitvoeren. De gebruiker moet aan de site bevestigen dat ze meerderjarig zijn, door een account aan te maken op de site en een identiteitsbewijs te tonen, schrijft het KJM. Daarnaast moet de website persoonlijk contact opnemen met de gebruiker om deze te identificeren. Dit is nodig om 'identiteitsfraude zoveel mogelijk te voorkomen'.

De zaak tegen Hammy Media Ltd, het bedrijf achter xHamster, loopt al sinds 2020. Toen verzocht het Commissariaat voor de Media van de deelstaat Noordrijn-Westfalen het bedrijf om zijn website aan te passen, zodat die zou voldoen aan de Duitse mediawet. Hier heeft Hammy Media, dat gevestigd is op Cyprus, geen gehoor aan gegeven.

De providers Telekom Deutschland, Vodafone, 1&1 Telecom, Telefónica Duitsland en Tele Columbus moeten van de Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen een dns-blokkade van xHamster instellen. De lokale mediatoezichthouders in de deelstaten Beieren, Noordrijn-Westfalen, Berlijn-Brandenburg en Rijnland-Palts hebben soortgelijke aanmaningen gestuurd. Telefónica en 1&1 zijn bezig met het controleren van het blokkeringsverzoek. Tele Columbus zegt tegen heise online dat het de blokkade onmiddellijk wil doorvoeren.

Vodafone is terughoudender. De provider wacht op een gerechtelijk bevel en wil het verzoek eerst grondig onderzoeken, omdat de zaak een juridisch geschil is tussen Hammy Media en het Commissariaat voor de Media van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. "Netwerkproviders als Vodafone zijn eigenlijk niet-betrokken derde partijen in deze zaak. Ze hebben geen contract met dit bedrijf en verlenen er geen diensten voor. Het standpunt van het Commissariaat is dat het alle maatregelen tegen de provider heeft uitgeput en dat netwerkproviders nu de toegang tot deze provider moeten blokkeren", aldus Vodafone.

