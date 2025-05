Rechter: xHamster moet porno die zonder toestemming is geüpload verwijderen

Pornosite xHamster moet pornobeelden die zonder toestemming van de herkenbare, gefilmde mensen zijn geüpload, verwijderen. Dat zegt de Amsterdamse rechtbank. Doet de pornosite dit niet, dan riskeert het moederbedrijf een dwangsom van maximaal 30.000 euro per film.

Moederbedrijf Hammy Media moet binnen drie weken in Nederland alle niet-professionele pornobeelden met herkenbare mensen verwijderen, tenzij deze mensen aantoonbaar toestemming hebben gegeven voor het openbaren van dit beeldmateriaal. Dat zegt de Amsterdamse rechtbank. Het vonnis heeft een wereldwijde impact; beeldmateriaal met personen die in Nederland woonachtig zijn, moet offline worden gehaald indien die mensen geen toestemming voor het uploaden hebben gegeven. In Nederland moeten alle omstreden beelden offline worden gehaald, ook als het om mensen gaat die niet in Nederland wonen.

De uitspraak volgt na een kort geding dat werd aangespannen door stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik, ofwel EOKM. Deze stichting vroeg xHamster in december de beelden offline te halen, maar xHamsters moederbedrijf Hammy Media zei daarbij al een zerotolerancebeleid te voeren ten aanzien van illegale content en zei beelden voor publicatie te modereren. De stichting en Hammy Media hebben hierna meermaals contact gehad, maar na deze gesprekken besloot de stichting het kort geding aan te spannen, omdat de pornowebsite niet genoeg zou doen om de illegale beelden offline te halen.

De rechter ging mee met de stichting, onder meer omdat Hammy Media bij negen van de tien pornovideo's die door EOKM werden aangehaald, niet kon aantonen toestemming te hebben van alle gefilmde personen. Daarom 'is voorshands voldoende aannemelijk dat op xhamster.com een grote hoeveelheid beeldmateriaal openbaar wordt gemaakt, waarvan niet kan worden aangetoond dat toestemming is verkregen van de personen die herkenbaar in beeld komen', aldus de rechter. XHamster vraagt inmiddels om toestemming van alle gefilmde personen, maar voor oktober 2021 deed het platform dit niet. Het lijkt daarom voornamelijk om oudere beelden te gaan die offline gehaald moeten worden.

Als onderdeel van het vonnis moet EOKM aan Hammy Media aangeven welke beelden onder het vonnis vallen en dus offline gehaald moeten worden. Hammy Media heeft dan 72 uur om aan te tonen dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven of te bewijzen dat de video niet onder het vonnis valt. Anders moet xHamster de video offline halen. Als dit niet binnen die drie werkdagen gebeurt, riskeert Hammy Media een dwangsom van 10.000 euro per video. Deze dwangsom kan per dag met 500 euro worden verhoogd, tot een maximum van 30.000 euro per video. Hammy moet daarnaast zo'n 2000 euro aan EOKM betalen voor proces- en advocaatkosten.