Pornhub verwijdert alle video's van ongeverifieerde uploaders

Pornowebsite Pornhub heeft alle video's van ongeverifieerde uploaders verwijderd. In Nederland lijkt het erop neer te komen dat van de 13 miljoen video's die zondag nog op de site te vinden waren, er nu nog maar 3 miljoen over zijn.

Pornhub zegt dat het met de verwijdering de veiligheid van zijn community wil waarborgen en voegt eraan toe dat het een stap is die sociale media als Facebook, TikTok, YouTube en Twitter nog niet hebben genomen. Het bedrijf zegt niet hoeveel video's zijn verdwenen. De huidige voorpagina laat zien dat gebruikers rond 2,9 miljoen video's kunnen doorzoeken, waar dat zondag nog 13,5 miljoen waren. Die getallen fluctueren wel: volgens Motherboard zijn er nog 4,7 miljoen.

MindGeek, het bedrijf achter Pornhub, ziet zich vermoedelijk genoodzaakt tot de stap vanwege het stoppen van betalingen vanuit Visa en Mastercard. Daardoor krijgt het bedrijf geen geld meer binnen van gebruikers van creditcards van die maatschappijen en ook betalingsrelaties van adverteerders die via die bedrijven lopen, komen stil te vallen.

De creditcardmaatschappijen zijn niet de eerste die actie ondernemen. Eerder deed betaaldienst PayPal dat ook al. De bal kwam aan het rollen door een artikel in de The New York Times eerder deze week, waaruit bleek dat er video's van verkrachtingen en kindermisbruik op het platform te vinden waren. Naar aanleiding daarvan heeft MindGeek beloofd om maatregelen te nemen om zo het aantal video's van kindermisbruik en verkrachting te verminderen. Pornhub heeft naar eigen zeggen 20 miljoen geregistreerde gebruikers en 100 miljard videoviews per jaar.

Aantal video's volgens de zoekfunctie op nl.pornhub.com op zondag (links) en maandag