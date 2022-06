OnlyFans gaat seksueel expliciet materiaal vanaf oktober weren van platform

OnlyFans-gebruikers kunnen vanaf oktober geen afbeeldingen of video's meer plaatsen van seksueel expliciete handelingen. Naaktvideo's en -foto's kunnen dan nog wel, mits ze 'het beleid van OnlyFans volgen'. De beleidswijziging komt door druk van banken en betaalproviders.

"Om de duurzaamheid van ons platform op de lange termijn te kunnen garanderen en een inclusieve gemeenschap van creators en fans te kunnen blijven hosten, moeten wij onze richtlijnen aanpassen", zegt OnlyFans volgens onder meer Bloomberg. De focus komt meer te liggen op een gemeenschap voor musici, fitnesstrainers en chefs.

OnlyFans zegt het beleid aan te passen omdat bankpartners en betaalproviders steeds meer druk zouden uitoefenen op het platform. Afgelopen december stopten Visa en Mastercard de betalingen aan het moederbedrijf van Pornhub, omdat er veel illegale beelden op de pornosite zouden staan. Dit was op basis van een onderzoek van de New York Times. Na de maatregel van de creditcardmaatschappijen verminderde Pornhub het aantal illegale beelden op zijn site.

Donderdag schreef BBC News dat OnlyFans tegen medewerkers zou hebben gezegd dat ze minder streng moesten zijn met 'succesvolle' accounts. Wanneer deze accounts illegale content zouden plaatsen, dan zouden ze volgens de interne documenten eerst gewaarschuwd moeten worden, voor hun accounts geblokkeerd zouden worden. Het is onduidelijk of deze naderende onthulling van BBC News aanleiding was voor de beleidswijziging van OnlyFans.

Het is onduidelijk of OnlyFans ook pornografische content gaat verwijderen die voor oktober is geüpload, al ligt dit wel voor de hand. Het platform wil in de komende tijd meer uitleg geven over het nieuwe beleid. OnlyFans is sinds het begin van de coronapandemie gegroeid als platform om al dan niet tegen betaling seksuele content te delen met volgers.