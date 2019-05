Pornhub wil Tumblr overnemen en seksueel expliciet beeldmateriaal weer toelaten

Pornhub is 'extreem geïnteresseerd' in het overnemen van Tumblr, dat naar verluidt in de etalage gezet wordt. PornHub zou Tumblr graag 'in ere herstellen' door opnieuw seksueel expliciet materiaal toe te laten op het platform.

De berichten dat Verizon Tumblr zou willen verkopen, kwamen afgelopen donderdag naar buiten. The Wall Street Journal berichtte daarover op basis van bronnen die bekend zijn met de kwestie. Verizon, een grote Amerikaanse telecomprovider, zou Tumblr willen verkopen om financieel zwaar weer te doorstaan. Het sociale netwerk heeft nooit echt goed gepresteerd in de concurrentie met diensten als Medium, Facebook en Instagram, schrijft WSJ. De ban op seksueel expliciet materiaal werd door velen ook gezien als het wegnemen van Tumblr's sterkste eigenschap.

Pornhub uit zijn enthousiasme tegenover BuzzFeed. De pornosite ziet 'duidelijke synergieën tussen de twee platformen'. Of de deal daadwerkelijk doorgaat, is nog niet duidelijk. Verizon heeft officieel nog niets bekendgemaakt over een mogelijke verkoop van Tumblr en de anonieme bronnen van The Wall Street Journal zeggen ook dat het niet volledig zeker is dat Tumblr daadwerkelijk van de hand gedaan wordt.

Het zou de derde keer zijn dat Tumblr van eigenaar wisselt. Het platform werd in 2007 opgericht, in 2013 overgenomen door Yahoo, dat weer in 2017 in handen van Verizon kwam. Tumblr is weliswaar een bekende naam, maar de waarde van de site is in de jaren sterk gedaald: Yahoo betaalde er in 2013 nog 1,1 miljard dollar voor, maar drie jaar later werd de waarde van Tumblr met 712 miljoen dollar naar beneden bijgesteld.