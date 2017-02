Door Arnoud Wokke, woensdag 15 februari 2017 17:34, 11 reacties • Feedback

Verizon gaat naar verluidt 250 miljoen dollar minder betalen dan de eerder gemelde 4,8 miljard dollar voor de overname van de internetactiviteiten van Yahoo. Dat melden bronnen aan financieel persbureau Bloomberg.

Daarmee zou de overnameprijs uitkomen op 4,55 miljard dollar. Verizon en Yahoo kondigden de geplande overname vorige zomer aan, maar nadat bleek dat een oude hack bij Yahoo veel groter was dan gedacht en meer dan een miljard accounts betrof, zou Verizon opnieuw hebben onderhandeld over de prijs.

Daarnaast zal de overname later plaats gaan vinden dan gepland. Waar het eerst de bedoeling was dat Verizon Yahoo's internetactiviteiten uiterlijk in maart zou overnemen, verschuift dat nu naar uiterlijk eind juni. De overname wacht nog op goedkeuring van bijvoorbeeld relevante autoriteiten. De aankondiging van het lagere bod zou Verizon in de komende weken gaan doen.

Yahoo zegt meer dan een miljard maandelijks actieve gebruikers te hebben met zijn diensten. Naast een zoekmachine en advertentiedienst zijn met name Flickr en Tumblr, beiden in handen van Yahoo, populair. Alleen de kernactiviteiten van Yahoo zijn met de overname gemoeid. De aandelen die Yahoo heeft in het Chinese internetbedrijf Alibaba en in Yahoo Japan worden ondergebracht in een nieuw investeringsbedrijf.