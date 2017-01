Door Arnoud Wokke, dinsdag 10 januari 2017 06:26, 2 reacties • Feedback

Yahoo wijzigt zijn naam binnenkort in Altaba. Altaba zal een investeringsbedrijf zijn met aandelen in onder meer het Chinese bedrijf Alibaba en Yahoo Japan. Verizon koopt de rest van Yahoo, waaronder de internetdiensten.

De naam Altaba staat in een overheidsdocument dat Yahoo indiende. Daaruit blijkt ook dat een groot deel van de directie weg zal gaan als de overname compleet is. Daaronder zijn David Filo, degene die samen met Jerry Yang Yahoo oprichtte, en de huidige directeur Marissa Mayer. Er komt een nieuwe directie van vijf mensen.

Het is onbekend waar de naam Altaba naar verwijst. Het bedrijf zal alleen functioneren als investeerder in andere bedrijven en geen eigen diensten meer aanbieden. Alle activiteiten van Yahoo gaan naar Verizon. Verizon en Yahoo bereikten afgelopen zomer een akkoord over een overname. Het is onbekend of Verizon diensten gaat aanbieden onder de merknaam Yahoo.

Sinds de overname kwam het internetbedrijf alleen nog groot in het nieuws met een hack uit 2012. Die trof meer dan een miljard accounts.