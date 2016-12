Door Arnoud Wokke, donderdag 22 december 2016 17:26, 37 reacties • Feedback

De e-maildienst ProtonMail zegt dat de aanwas van nieuwe gebruikers sinds vorige week is verdubbeld. Dat zou komen doordat gebruikers van Yahoo Mail ProtonMail als alternatief zien. Vorige week werd bekend dat de hack bij Yahoo in 2013 een miljard accounts betrof.

Hoeveel gebruikers het er precies bij krijgt, zegt ProtonMail niet. Wel laat het een grafiek zien waarin te zien is dat het aantal nieuwe gebruikers afgelopen week is verdubbeld. Als oorzaak wijst de maildienst naar de bekendmaking dat de hack bij de maildienst van Yahoo een miljard gebruikers betrof. Tot vorige week was onbekend hoe groot de hack in 2013 precies was.

ProtonMail afficheert zich als veilig kosteloos alternatief voor reguliere webmaildiensten als Yahoo Mail en Gmail. Het meldde ook al een stijging in aantal gebruikers nadat vorige maand bleek dat Donald Trump de volgende president van de Verenigde Staten zal zijn.

De basisdienst van ProtonMail is gratis, maar het bedrijf hoopt dat gebruikers de betaalde versie nemen om de dienst te ondersteunen en in de lucht te houden. De betaalde accounts vormen de enige inkomstenbron van Proton, dat in tegenstelling tot andere maildiensten zegt niet te willen verdienen aan advertenties.