De beveiligde e-maildienst ProtonMail heeft zijn dienst bereikbaar gemaakt via het Tor-netwerk. De Zwitserse dienst zegt de stap te hebben genomen om de privacy van zijn gebruikers beter te kunnen waarborgen en om censuur tegen te gaan.

Het bedrijf laat weten dat er door de grote groei van zijn gebruikers steeds meer op het spel staat als het gaat om de bescherming van burgerrechten. Die groei is naar zeggen van de dienst ten dele te danken aan de afgelopen presidentsverkiezingen in Amerika. Daarom is het vanaf donderdag mogelijk om de dienst te gebruiken via Tor, waarbij de site van ProtonMail via het anonimiserende netwerk te bereiken is. Daarvoor is wel de Tor-browser vereist. Het bedrijf heeft instructies gepubliceerd hoe zijn e-maildienst te gebruiken is via Tor.

De generatie van de Tor-url zou 'aanzienlijke processorkracht' gekost hebben om tot een url te komen die enigszins te onthouden is. Normaal gesproken zijn Tor-adressen, bijvoorbeeld 5karyquenden4d6k.onion, moeilijk te lezen en te onthouden, waardoor de mogelijkheid van phishing bestaat, aldus ProtonMail. Daarom is het na het genereren van miljoenen encryptiesleutels uitgekomen op de url protonirockerxow.

De site is daarnaast voorzien van een digitaal certificaat van Digicert om een beveiligde https-verbinding naar de Tor-site op te bouwen. Dat bedrijf gaf het eerste Tor-certificaat uit aan Facebook. Hoewel de aanvullende versleuteling in principe niet nodig is voor sites op het Tor-netwerk, voegt dit wel een extra laag beveiliging toe. ProtonMail wil de site buiten zijn eigen infrastructuur hosten op een geheime locatie.

Het voordeel van het toevoegen van Tor-ondersteuning is onder andere dat een derde partij geen zicht heeft op welke site een gebruiker bezoekt. Dat geldt ook voor ProtonMail zelf, dat het ip-adres van de gebruiker niet kan zien. Ook al zou een aanvaller internetverkeer onderscheppen, maken de toegevoegde encryptielagen het meelezen van verkeer moeilijker. Bovendien maakt de bereikbaarheid via Tor het moeilijker om de dienst te blokkeren.

Het nadeel is dat de dienst een stuk trager werkt. ProtonMail zegt in de toekomst nog andere maatregelen te willen nemen die de beveiliging van zijn dienst en de privacy van gebruikers ten goede komen. Een van de laatste toevoegingen aan de dienst was het versturen van versleuteld mailen en inloggen met één wachtwoord.