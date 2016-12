Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 11:15, 28 reacties • Feedback

Beveiligde e-maildienst ProtonMail begint met een test voor de ondersteuning van imap en smtp. Daarmee kunnen gebruikers e-mail ontvangen in e-mailclients. De ondersteuning voor imap ontbrak tot nu toe bij de dienst.

De functie heet ProtonMail Bridge, zo heeft de dienst laten weten in een e-mail aan gebruikers. De e-maildienst heeft een pagina online gezet waar gebruikers zich kunnen aanmelden voor de bèta van Bridge. Daaruit zal ProtonMail 'enkele dozijnen' gebruikers selecteren om de functie in januari uit te proberen. Als de test succesvol verloopt, zal de functie voor alle gebruikers beschikbaar komen.

Met Bridge kunnen mailprogramma's als Outlook, AppleMail en Thunderbird de versleutelde mails ontvangen en versturen. Gebruikers moeten invullen welke client ze gebruiken en op welke architectuur de processor in hun pc draait, waardoor het voor de hand ligt dat Bridge een aparte plug-in vereist. ProtonMail ondersteunt Windows 7 en hoger, Linux en OS X. Volgens de dienst was imap-ondersteuning een veelgevraagde functie. ProtonMail laat zich niet uit over ondersteuning voor Microsoft Exchange, een ander veelgebruikt e-mailprotocol.

ProtonMail afficheert zich als veilig kosteloos alternatief voor reguliere webmaildiensten als Yahoo Mail en Gmail. De basisdienst van ProtonMail is gratis, maar het bedrijf hoopt dat gebruikers de betaalde versie nemen om de dienst te ondersteunen en in de lucht te houden. De betaalde accounts vormen de enige inkomstenbron van Proton, dat in tegenstelling tot andere maildiensten zegt niet te willen verdienen aan advertenties.