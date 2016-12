Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 13:50, 14 reacties • Feedback

Spotify staat op ongeveer 30 procent van de Nederlandse smartphones en is daardoor de populairste app voor het verkrijgen van muziek, claimt Telecompaper op basis van eigen onderzoek. Shazam staat op een tweede plaats, gevolgd door Apples iTunes.

Spotify is volgens Telecompaper te vinden op 3,7 miljoen Nederlandse smartphones, aldus het onderzoeksbureau. Omdat het onderzoeksbureau eerder dit jaar vrijgaf dat er in Nederland rond 12,2 miljoen smartphones in omloop zijn, gaat het om rond 30 procent van de toestellen.

Shazam heeft 2,7 miljoen installaties volgens het doorlopende onderzoek Dutch Apps Market, terwijl iTunes de derde plek bezet met 1,8 miljoen installaties. Dat staat gelijk aan het aantal iPhones in Nederland, want Apple installeert iTunes voor op zijn smartphones en die app is ook niet verwijderbaar.

Spotify-gebruikers hebben de app gemiddeld 103 minuten per week in gebruik en starten hem vijftien dagen in de maand, zegt Telecompaper. Dat is meer dan de andere muziekapps. Het onderzoeksbureau maakt geen gegevens openbaar over het aantal installaties van concurrenten als Deezer en Napster. Telecompaper geeft beperkt gegevens vrij over het onderzoek, omdat het geld verdient met het verkopen van de onderzoeksrapporten.

Voor het rapport Dutch Apps Market ondervraagt Telecompaper via internet per half jaar minimaal tienduizend respondenten, waarna de resultaten representatief worden gemaakt voor de Nederlandse bevolking door weging op gebied van geslacht, leeftijd en opleiding.