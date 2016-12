Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 13:53, 8 reacties • Feedback

Een keuringsrapport van de Amerikaanse instantie FCC verklapt enkele details van de aankomende Nintendo-console Switch. Zo heeft de Switch een usb-c-poort om op te laden en ondersteunt de console wifi via de 5GHz-band.

De Switch-handheld krijgt maximaal stroom met 39W via de usb-c-aansluiting, zo heeft Tweaktown uitgerekend aan de hand van FCC-documenten. Uit de muur kan de Switch maximaal 240V bij 1A halen. Opladen gebeurt bovendien via usb-pd, de snellaadtechniek van het USB Implementers Forum.

Daarnaast blijkt uit de documenten dat de console, die Nintendo ook specifiek toont als handheld voor gebruik onderweg, geen 4g aan boord heeft. Ook ontbreekt een ethernet-poort, maar de Wii-adapter voor usb-naar-lan werkt wel volgens de documenten.

Wifi is mogelijk via de 802.11ac-standaard en dat betekent dat hij mimo ondersteunt en op zowel 2,4GHz als 5GHz uit de voeten kan. De handheld heeft bovendien een micro-sd-slot voor uitbreidbare opslag. De verwijderbare controllers aan de zijkant zijn verbonden via bluetooth 4.0 of hoger.

Nintendo brengt de Switch in maart uit. De fabrikant heeft nog geen prijs bekendgemaakt. Dat gebeurt vermoedelijk medio januari, als het Japanse bedrijf voor het eerst meer vertelt over de aankomende console.