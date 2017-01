Door Mark Hendrikman, woensdag 11 januari 2017 09:23, 23 reacties • Feedback

Uitgelekte documenten van gameaccesoiremaker Hori tonen onder andere een fightstick voor de Nintendo Switch. Het bestaan van een dergelijke accessoire betekent dat de kans op een snelle introductie van een vechtspel voor de console aanwezig is.

Het lek komt van Twittergebruiker DroidXAce. Op de documenten van Hori is te zien dat de fightstick de Real Arcade Pro SW zal heten en 149,99 euro zal kosten. Het Japanse Hori zou deze stick maken met een officiële licentie van Nintendo, wat doet vermoeden dat er tegen de tijd dat deze stick op de markt komt ook daadwerkelijk een vechtspel voor de Switch beschikbaar zal zijn. Welke game dit is, is niet duidelijk.

De foto's tonen verder een breed scala aan accesoires voor de Nintendo Switch die allemaal onder licentie van Nintendo ontwikkeld zijn. Dit zijn laders, grippads, stands, screenprotectors, frontjes, een gamepad, autoladers, een lan-adapter, een koffertje voor de cartridges en meer. De lading foto's is overzichtelijk op een rij gezet op gamingforum NeoGAF.

Nintendo maakt zelf op vrijdagochtend 13 januari Nederlandse tijd meer bekend over zijn nieuwe console, die in maart op de markt verschijnt.