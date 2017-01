Door Emile Witteman, woensdag 11 januari 2017 10:14, 24 reacties • Feedback

Submitter: Chocoball

De voorzitter van de telefoontak van Huawei heeft in een interview tijdens de CES aangekondigd dat de P10 en P10 Plus deze lente moeten uitkomen. De telefoons beschikken naar verluidt over 5,2"- en 5,5"-schermen en dubbele camera's.

De Chinese website MyDrivers interviewde Yu Chengdong tijdens de CES. Behalve dat de telefoon in de lente op de markt verschijnt, vertelt hij verder dat de toestellen uitgerust worden met ondersteuning voor Google Daydream en Amazon Alexa en dat ze vergelijkbare slimme functies als de eerder aangekondigde Honor Magic krijgen. De slimme functies zijn bijvoorbeeld automatische vergrendeling wanneer de telefoon in een broekzak wordt gestoken en het toegankelijker maken van de zaklamp wanneer het donker is.

MyDrivers vertelt verder dat de P10 volgens geruchten een 5,2"-scherm krijgt en de P10 Plus een 5,5"-model dat aan de zijkanten gekromd is, zoals bij de Edge-schermen van Samsung. Verder zouden de toestellen een Kirin 965-processor hebben, die vergelijkbaar is met de 960, maar op een hogere kloksnelheid draait.

De telefoons zouden verder beschikken over minimaal 4GB ram en net zoals de voorgangers over een dubbele Leica-camera beschikken. Ook zouden ze snelladen met 40 watt ondersteunen. Andere geruchten spreken van een klein schermpje dat informatie over draadloze signalen, de batterij en de tijd zou weergeven. Mogelijk wordt hiermee een deel van het oledscherm bedoeld dat altijd aan blijft.