Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 10:19, 13 reacties • Feedback

De Chinese hardwaremaker Huawei heeft voor het eerst meer dan tien miljoen exemplaren geleverd van een high-end telefoon. De P9 en variant P9 Plus hebben die mijlpaal in acht maanden na de release dit voorjaar bereikt.

Voorgangers P8, P7 en P6 kwamen nooit tot de tien miljoen, maar bij de P9-serie is dat nu dus wel gelukt, zegt Huawei. De fabrikant telt de leveringen van de P9 en die van de Plus-variant bij elkaar op. De P9 Plus heeft een iets groter scherm en grotere behuizing, hoewel veel van de andere kenmerken overeenkomen met de reguliere P9.

In de eerste zes weken leverde Huawei 2,6 miljoen exemplaren van de P9-toestellen. De fabrikant probeert zijn high-end telefoon vooral te onderscheiden via de samenwerking met cameramerk Leica. De P9 heeft een dubbele camera, waarvan een met reguliere Bayer-sensor en de ander met monochrome sensor.

Huawei kwam in het derde kwartaal in totaal tot levering van meer dan 33 miljoen smartphones. Daarmee is het de wereldwijde nummer drie op de smartphonemarkt, na Apple en Samsung. In 2018 wil de Chinese fabrikant Apple voorbijsteken en de nummer twee worden.