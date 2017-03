Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 11:04, 19 reacties • Feedback

Huawei heeft zijn financiŽle jaarcijfers bekendgemaakt. De divisie die consumentenproducten levert, is flink gegroeid. Het bedrijfsonderdeel leverde 139 miljoen smartphones en realiseerde een omzetgroei van 44 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Huawei maakt in zijn rapport niet bekend of de consumentendivisie winst of verlies heeft gemaakt. Het Chinese bedrijf noemt alleen de jaaromzet van de divisie, die 179,8 miljard yuan bedroeg. Omgerekend is dat zo'n 24,4 miljard euro.

De verkoop van smartphones is de belangrijkste inkomstenbron voor de consumentendivisie. Over het hele jaar wist Huawei 139 miljoen exemplaren te leveren. In december maakte de fabrikant al bekend dat er tien miljoen exemplaren van de P9 en de P9 Plus-variant waren geleverd. Het was voor het eerst dat de Chinese smartphonefabrikant zoveel exemplaren van een high-end toestel leverde.

Inmiddels heeft Huawei opvolgers van de P9-modellen uitgebracht in de vorm van de P10, P10 Plus en P10 Lite. Huawei is na Samsung en Apple de wereldwijde nummer drie op de smartphonemarkt. In 2018 wil de fabrikant Apple inhalen en de tweede plek innemen.

Naast consumentenproducten is Huawei leverancier van netwerkinfrastructuur. Het bedrijf behaalde in zijn geheel over het boekjaar 2016 een omzet van 521,6 miljard yuan, omgerekend zo'n 70,8 miljard euro. De omzet steeg met 32 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst kwam uit op 5 miljard euro, een stijging van 0,4 procent.

