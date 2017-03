Door Paul Hulsebosch, vrijdag 31 maart 2017 10:11, 6 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Firefly Studios kondigt MetaMorph: Dungeon Creatures aan, een snelle dungeon crawler, die in 2018 moet verschijnen voor Windows. Firefly, vooral bekend van de Stronghold-games, gaat de game in eigen beheer op de markt brengen.

De belangrijkste eigenschap van MetaMorph: Dungeon Creatures zit verwerkt in de titel; de speler kan in de game wisselen van speelbaar personage. Daar zijn er drie van; wie in de dungeons van de game duikt, kan kiezen uit de Rabbit, de Ice Ogre en de Fire Nymph. Tussen de drie speelbare personages kan on the fly worden gewisseld. Zo kan de speler de wisselende gevaren in de game het hoofd bieden. Spelers betreden in MetaMorph diverse dungeons, waar de tegenstand lijkt te komen van grote groepen zombieachtige tegenstanders, die langzaam naar de speler toe schuifelen. Wat het voordeel is van de ene Hero ten opzichte van de andere, maakt Firefly nog niet duidelijk.

De studio wil de game in eigen beheer op de markt brengen. Firefly wil MetaMorph: Dungeon Creatures via Steam aanbieden. Voor die tijd hoopt het echter de game via Early Access te kunnen aanbieden, wat later dit jaar moet gebeuren. Wat de game gaat kosten en of hij ook voor andere platforms dan Windows gaat verschijnen, is niet bekend.

MetaMorph: Dungeon Creatures