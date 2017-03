Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 09:26, 10 reacties • Feedback

Submitter: blottle

Twitter geeft gebruikers die reageren op een bestaande tweet daar meer ruimte voor. Mentions worden niet meer meegeteld bij de limiet voor het aantal tekens, waardoor alle 140 tekens gebruikt kunnen worden voor tekst.

Als gebruikers op een tweet reageren, wordt niet langer in de tweet aangegeven aan wie het bericht is gericht. Dat staat voortaan in een regel boven de tweet. Deze mentions, te zien als '@gebruikersnaam', worden dus ook niet meer meegeteld in de limiet voor het aantal tekens.

Twitter maakte de komst van de verandering samen met een aantal andere wijzigingen al in mei 2016 bekend, maar heeft deze nu daadwerkelijk doorgevoerd. Eerder kregen gebruikers al meer ruimte voor tweets waar links naar plaatjes of filmpjes in staan. Die links tellen sinds september vorig jaar niet meer mee bij de tekenlimiet.