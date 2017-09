Twitter houdt test met berichten van 280 tekens

Twitter houdt een test met een beperkte groep van gebruikers die tweets langer dan 140 karakters kunnen sturen. Volgens de microbloggingdienst lopen veel gebruikers tegen de limiet aan. De nieuwe grens van 280 karakters zou dit oplossen.

De test van 280 karakters geldt voor alle talen die volgens Twitter last hebben van de beperking van 140 karakters. Volgens het bedrijf zijn dat alle talen op Japans, Chinees en Koreaans na. De meeste Tweets in het Engels zouden 34 karakters hebben maar 9 procent van de berichten zou tegen de limiet aanlopen. In het Japans zou het gros van de berichten 15 karakters hebben en slechts 0,4 procent zou de limiet bereiken.

Talen als Japans, Chinees en Koreaans zijn karakterschriften waardoor de informatiedichtheid hoger ligt. "Ons onderzoek toont aan dat de limiet van karakters een grote oorzaak van frustratie is voor mensen die in het Engels tweeten", aldus Twitter. Bij een hogere limiet dan 140 zouden mensen meer tweeten, claimt het bedrijf.

Niet bekend is wanneer de pilot eindigt en hoe Twitter bepaalt wie toegang krijgt tot de test. Een deel van de gebruikers klaagt al langer over de karakterlimiet, terwijl een ander deel dit als de kracht van Twitter beschouwt.